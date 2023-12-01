11 học sinh (gồm 10 em lớp 6 và 1 em học lớp 7) trên đường đi đến trường mua loại kẹo (không rõ nguồn gốc, vỏ bao kẹo màu xanh, chữ nước ngoài) và cùng chia nhau ăn. 45 phút sau, các em mệt, đau đầu, buồn nôn.

Theo thông tin từ VTC News, trưa 1/12, bà Nguyễn Thị Hương, Trưởng phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, 11 học sinh trường THCS Nguyễn Quý Đức có biểu hiện ngộ độc sau khi ăn kẹo xuất xứ không rõ ràng, mua trước cổng trường. Theo báo cáo của trường, chiều 29/11, 11 học sinh (gồm 10 em lớp 6 và 1 em học lớp 7) trên đường đi đến trường mua loại kẹo (không rõ nguồn gốc, vỏ bao kẹo màu xanh, chữ nước ngoài) và cùng chia nhau ăn. 45 phút sau, các em mệt, đau đầu, buồn nôn.

Nhà trường phối hợp với trạm y tế phường đưa học sinh tới trạm y tế để khám và theo dõi. Hiện sức khỏe các em ổn định và đi học bình thường. Thông tin cảnh báo được lực lượng chức năng gửi phụ huynh học sinh - Ảnh: VOV Nhân viên y tế nhà trường đã kiểm tra các lớp để nắm bắt, rà soát học sinh ăn loại kẹo nói trên nếu có. Trường cũng tuyên truyền tới học sinh không ăn thực phẩm không rõ nguồn gốc; thông báo tới cha mẹ học sinh quan tâm, nhắc nhở các con lựa chọn, sử dụng thực phẩm an toàn, có nguồn gốc.

Dẫn tin từ VOV, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, thời gian qua các lực lượng đã rà soát hàng quán bán đồ ăn trước các cổng trường nhằm phát hiện các thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ gây ảnh hưởng sức khoẻ học sinh. Phía Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã chỉ đạo các trường học, yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm để chủ động phát hiện các cơ sở quanh khu vực cổng trường kinh doanh sản phẩm, thực phẩm không nguồn gốc và báo ngay cho chính quyền địa phương để có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội phát đi cảnh báo về một số loại kẹo lạ - Ảnh: VTC News Ngay tối 30/11, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng phát thông báo, gửi tin nhắn đến toàn thể cha mẹ học sinh ở các lớp để cảnh báo. Theo đó, các trường đều yêu cầu giáo viên chủ nhiệm lớp phổ biến tới tất cả cha mẹ học sinh về sự xuất hiện của một loại kẹo có vỏ in chữ nước ngoài và không có nhãn chú thích bằng tiếng Việt. Các thông tin cảnh báo về sự ảnh hưởng của loại kẹo này cũng được các trường lưu ý với phụ huynh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/11-hoc-sinh-o-ha-noi-an-keo-la-co-dau-hieu-ngo-oc-so-gd-t-chi-ao-khan-634686.html