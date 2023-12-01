'Thầy' Đông y tại TP.HCM 'khoe' chữa vô sinh bằng... bấm huyệt, hút năng lượng qua điện thoại: 'Gặp cái gì chữa cái đó, kể cả người tai biến...'

Cụ thể, thời gian gần đây, một số tài khoản mạng xã hội liên tục đăng video khám chữa bệnh được cho là của "thầy" H.T.Đ. (42 tuổi, TP.HCM), "thầy" quảng cáo có khả năng chữa các bệnh xương khớp, thận, gan, thậm chí vô sinh hiếm muộn.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, một 'thầy' Đông y tại quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết có khả năng chữa được vô sinh, hiếm muộn lâu năm bằng phương pháp bấm huyệt, truyền năng lượng từ xa qua điện thoại.

Sau chừng 2-3 phút day các đốt xương sống trên lưng, người này bất ngờ đưa ra kết luận phần cơ tử cung bị cứng, lạnh tử cung dẫn đến vô sinh, hiếm muộn.

Phía trong căn nhà, nơi ông Đ. dùng để chẩn đoán và khám bệnh bày biện nhiều loại chai lọ có nhãn mác chữ nước ngoài.

"Bây giờ mình phải day vào lưng để làm mềm phần tử cung, cái này cũng là trong Đông y nhưng không châm cứu mà chỉ tác động vào cột sống. Làm khoảng hai tuần cho khu vực đó nó ổn, nó mềm ra. Đồng thời, kết hợp thêm các liệu trình thải độc, bổ sung dinh dưỡng bằng thực phẩm chức năng nữa", ông Đ. nói về phương pháp chữa vô sinh của mình.

Ông Đ. khoe mình học nghề Đông y từ nhiều thầy khác nhau - Ảnh: Tuổi Trẻ

Cũng theo lời người đàn ông này, để thực hiện được liệu trình bấm huyệt "làm mềm tử cung" bằng cách tác động vào cột sống, bệnh nhân phải xuống Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền tại địa chỉ 54 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 8, TP Vũng Tàu để người này chữa trị.

Theo đó, mỗi lần day cột sống và thắt lưng để làm mềm tử cung chi phí 200.000 đồng, làm liên tục trong vòng một tháng.

Đồng thời, trước khi điều trị vô sinh phải làm thải độc với liệu trình trong 9 ngày với tổng chi phí 4.750.000 đồng, kết hợp bổ sung dinh dưỡng bằng thực phẩm chức năng do chính "thầy" nhập khẩu từ Mỹ (cao nha đam, nước ép việt quất, ngũ cốc) kéo dài từ 3-6 tháng. Tổng chi phí điều trị ít nhất tầm 20 triệu đồng.

Người đàn ông này nói mình có bằng trong Đông y nhưng làm có hiệu quả không là thế mạnh của từng người!

Ông Đ. cho biết, để tăng hiệu quả điều trị, ngoài các phương pháp nói trên, người bệnh bắt buộc kết nối điện thoại với một "thầy" đang sống tại tỉnh Gia Lai có tên D.R.C. để được truyền năng lượng từ xa. Đây được gọi là phương pháp "trường nhân điện".

Để tăng tính thuyết phục, ông Đ. dẫn chứng có trường hợp bệnh nhân nam ở TP Biên Hòa (Đồng Nai) mắc COVID-19 nặng đã "gần đất xa trời", nhưng "thầy" C. chỉ truyền năng lượng qua điện thoại chưa đầy 15 phút thì người này đã khỏe lại, có thể đi tới đi lui, làm ông Đ. "hết hồn luôn".

Qua điện thoại, ông C nói: "Thầy đã chữa thành công cho ba cặp vợ chồng. Có cặp lấy nhau 20 năm không có con, đi khắp nơi cũng không có, chữa xong cách đây vài tháng, 3-4 tháng thì đã có con".

Theo ông C., phương pháp này truyền năng lượng từ 5-10 phút mỗi ngày, chỉ cần ngồi tập trung, nhắm mắt lại để ông truyền năng lượng từ xa qua điện thoại. Đặc biệt, phương pháp này đòi hỏi cả hai vợ chồng cùng chữa, nếu chỉ một người không nhận chữa được cho dù một trong hai người không mắc bệnh.

Người này nói chi phí tùy tâm, không đòi hỏi. Sau đó, giơ điện thoại lên giới thiệu hai bệnh nhân ở Vũng Tàu đến chữa bệnh, hiện đang ở nhà của thầy.

"Gặp cái gì chữa cái đó thôi, mình cũng đã giúp nhiều người, trong đó có nhiều người bị tai biến nữa", người đàn ông này nói.

Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện những người tự xưng "thần y" chữa bệnh bằng nhưng phương pháp có "1-0-2".

Trước đó, dẫn tin từ VTV, từng có trường hợp thầy lang chữa bách bệnh chỉ bằng... sờ chân.

Cụ thể, đau cột sống và chân phải, bà Xoan được hàng xóm chỉ cho chỗ thầy lang có thể chữa bách bệnh. Lần nào đến khám, bà Xoan cũng được cho thuốc mang về là những túi bột màu vàng để pha với nước và có mùi thơm kiểu ngũ vị hương.

Sờ cổ chân chữa bách bệnh - Ảnh: VTV

''Ông ấy bảo bao nhiêu bác sĩ rất giỏi mà còn phải về đây chữa bệnh của tôi vì không biết bệnh của mình. Ông ấy còn dọa không chữa thì chết đến nơi rồi'', một bệnh nhân nói.

Đến chữa bệnh, không cần phải nói bệnh, chỉ cần ngồi vào ghế, người được gọi là thầy lang sẽ bấm vài huyệt ở chân, dùng một dụng cụ có đầu bằng sắt đặt bên trong vỏ bút dạ để ấn vào chân rồi phán bệnh. Ai cũng ủ vài chục bệnh trong người.

Chính quyền xã Thanh Lâm cho biết, cơ sở khám bệnh này có từ tháng 7/2022. Đến tháng 8, lực lượng chức năng đã lập đoàn kiểm tra nhưng từ đó đến nay vẫn chỉ dừng như vậy.

Mọi loại bệnh đều được cho thuốc theo ký tự, thuốc số 1 hoặc thuốc số 2. Mở ra thì chỉ thấy khác nhau ở tấm giấy nhỏ ghi bằng tay hoặc đánh máy về liều lượng sử dụng. Mỗi ngày vẫn có hàng chục người đến đây chữa bệnh rồi nhận thuốc về uống.

Liên quan đến những trường hợp chữa vô sinh ở TP.HCM, trả lời trên báo Tuổi Trẻ, bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ - giảng viên khoa y học cổ truyền, Trường đại học Y Dược (TP.HCM) - cho biết hiện nay không có hoặc chưa có công trình nghiên cứu nào chứng minh được chữa vô sinh hiếm muộn bằng phương pháp bấm huyệt.

Trong Đông y hiện nay nếu muốn điều trị vô sinh, hiếm muộn phải dựa vào kết quả thăm khám lâm sàng Tây y. Nếu kết quả do tinh trùng, tắc vòi trứng có vấn đề gì mới có thể sử dụng các loại thuốc Đông y để bổ trợ.

"Nhìn bằng mắt thường sẽ không biết được hướng tử cung sau lưng, chỉ là "nổ". Không có môn nào điều trị vô sinh bằng cách truyền năng lượng từ xa, đó chỉ là trò lừa bịp.

Dùng thực phẩm chức năng là phải đánh giá người đó thiếu gì, cần gì và thăm khám trước khi sử dụng. Nếu chỉ nhìn mặt mà xác định thiếu - thừa là không đúng với y học cổ truyền", bác sĩ Vũ cho hay.

Bác sĩ Hồ Mạnh Tường - tổng thư ký Hội Nội tiết sinh sản và vô sinh TP.HCM - cho biết thêm: hiện chỉ một số ít thực phẩm chức năng có thể hỗ trợ khả năng sinh sản, nhưng hiệu quả hạn chế và bằng chứng khoa học chưa rõ ràng.

Còn lại, đa số thực phẩm chức năng được quảng cáo có thể chữa hiếm muộn, vô sinh thường chỉ là quảng cáo chưa có bằng chứng khoa học.

Bác sĩ Tường cũng chia sẻ thêm, trên nguyên tắc của Tây y, nếu một cặp vợ chồng mong con từ 6-12 tháng mà chưa có thai, có thể đến các cơ sở y tế chuyên khoa để khám và xét nghiệm để tìm nguyên nhân và điều trị phù hợp, người vợ càng lớn tuổi thì càng cần điều trị sớm, với các phác đồ phù hợp.

Tây y không không có kỹ thuật hay phương pháp nào có thể điều trị cho tất cả các trường hợp mà không cần thăm khám và chẩn đoán trước.