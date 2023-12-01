"Hiện các sản phẩm đã được đơn vị gửi đến cơ quan chức năng giám định thành phần; sau khi có kết quả chúng tôi sẽ thông tin để người dân nắm; đồng thời điều tra, xử lý vi phạm nếu sản phẩm có chứa chất ma túy hoặc các chất gây hại khác. Việc học sinh ăn kẹo lạ gây ngộ độc đơn vị cũng đang phối hợp điều tra làm rõ", vị lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết thêm.

Theo thông tin từ VTC News, tối 30/11, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, các lực lượng chức năng đang phối hợp kiểm tra và mời những người bán hàng đến làm việc, xác minh các gói kẹo có màu sắc bắt mắt, nhiều chữ tiếng nước ngoài.

Trước đó, trong sáng 30/11, trên các trang mạng xã hội lan truyền thông tin về các gói kẹo được bày bán trước cổng các trường học trên địa bàn TP Lạng Sơn (Lạng Sơn) gây ngộ độc cho một số học sinh ăn phải, nghi có chứa chất ma túy.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn cũng cho hay, clip được lan truyền do một người phụ nữ quay, rồi gửi cho mọi người, đơn vị đang cho kiểm điểm.

Hình ảnh kẹo nghi chứa ma túy bán cho học sinh - Ảnh: VietNamNet

Cụ thể, Facebook này chia sẻ: “Thu giữ hàng trăm gói kẹo trẻ em có chứa chất ma túy bán ngay cổng trường tiểu học tại Lạng Sơn.

Công an Lạng Sơn vừa thu giữ nhiều gói đồ ăn vặt sắc màu như trong ảnh. Những gói này được bày bán trước các cổng trường cấp 1, cấp 2 tại TP Lạng Sơn với giá từ 3.000 đồng đến 4.000 đồng.

Test nhanh tất cả những gói này đều dương tính với ma túy. Người bán khai là không biết gì cả”.

Đi kèm thông tin là hình ảnh loại kẹo có màu sắc bắt mắt, nhiều chữ tiếng nước ngoài.

Những gói kẹo nhiều màu sắc, có chữ tiếng nước ngoài - Ảnh: VTC News

Ngoài ra, các ngành chức năng khuyến cáo: phụ huynh, học sinh, người dân khi mua các sản phẩm được bày bán trên thị trường cần tìm hiểu rõ nguồn gốc, xuất xứ, đặc biệt không mua các sản phẩm lạ; phát hiện, cung cấp thông tin, phối hợp với lực lượng chức năng xử lý hành vi vi phạm, bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và xã hội.

Dẫn tin từ VietNamNet, bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Thanh Hiển, nguyên bác sĩ tại Bệnh viện Tâm thần TP.HCM, chuyên gia về nghiện chất, cho biết thực tế, các thông tin ma túy đội lốt dưới các loại kẹo, bánh, gói bột pha siro đã xuất hiện rất nhiều.

Trước đó, các cơ quan chức năng đã phát hiện kẹo chứa cần sa. Các dạng ma túy này đều được "đội lốt" dưới lớp vỏ bọc rực rỡ, tem, nhãn bắt mắt. Thậm chí, chúng còn được phát hiện dưới dạng bột, đóng trong các gói nhỏ có nhiều hương vị.

Đối với thông tin kẹo nghi chứa ma túy tổng hợp bán ở cổng trường tại Lạng Sơn đang được chia sẻ trên mạng xã hội, bác sĩ Hiển cho rằng các cơ quan chức năng cần xem xét đó là chất gì. Hiện, có nhiều chất khác nhau như MDMA, Ketamine, Diazepam. Mỗi chất này đều có tác động và biểu hiện khác nhau đối với cơ thể người dùng.

MDMA tên tiếng Anh là Estasy, được biết với tên gọi thông dụng là thuốc lắc, một loại ma túy có tác dụng kích thích thần kinh trung ương. Người dùng MDMA có thể gây loạn thần (ảo giác, hoang tưởng) và kích động hành vi (tấn công người xung quanh). MDMA thường được bán dưới dạng một viên thuốc.

Thời gian gần đây, các đối tượng đã chuyển sang pha chế dưới dạng bột hòa tan hương trái cây. Giới trẻ mua về pha uống như nước trái cây. Giá mỗi gói bột này khoảng 300.000 đồng. Với dạng bào chế này, nhiều người cũng nghĩ rằng đó chỉ là nước trái cây thông thường.

Ketamine là loại thuốc gây mê đang được sử dụng trong y học dưới dạng dung dịch tiêm, rất tinh khiết. Ketamine ma túy thường dưới dạng bột trắng có thể bị lẫn tạp chất nguy hại và được sử dụng bằng cách hít trực tiếp. Giới trẻ dùng Ketamine sau khi uống thuốc lắc để làm giảm bớt sự hưng phấn.

Điều đáng lo ngại, hiện nay nhiều đối tượng trộn các ma túy tổng hợp này với nhau. Ví dụ, Ketamin với Diazepam có thể gây suy hô hấp; trộn MDMA với Ketamine gây loạn nhịp tim và tăng huyết áp, có thể dẫn đến tử vong.

Do các chất ma túy tổng hợp "núp bóng" dưới nhiều hình thức khác nhau, vị chuyên gia này khuyến cáo cha mẹ cần quản lý con cái, tuyên truyền trẻ không ăn các loại bánh kẹo, nước uống lạ, không rõ nguồn gốc.

“Tôi từng gặp trường hợp cha mẹ cho con 500.000 đồng mang theo khi đi học, hậu quả là con mua các loại đồ uống dành cho 'dân chơi' có chứa ma túy tổng hợp. Vì vậy, cha mẹ chỉ nên cho con đủ tiền ăn sáng, để ngăn nguy cơ con tiếp xúc với ma túy tổng hợp trá hình” vị chuyên gia này chia sẻ.

Về chi tiết kẹo bán nghi chứa ma túy được bán với giá giá 4.000-5.000 đồng/gói, bác sĩ Hiển bày tỏ sự nghi ngờ. Ông lý giải: "Các cơ quan chức năng cần xét nghiệm thật kỹ. Ma túy tổng hợp không hề rẻ. Từ 20 năm trước khi thuốc lắc ra đời đã có giá 500.000 đồng/viên. Hiện tại giá cũng từ 300.000-500.000 đồng. Các loại viên kẹo chứa ma túy tổng hợp nhỏ nhất giá cũng khoảng 50.000 đồng".

Một số cách giúp nhận biết người có biểu hiện nghiện ma túy là:

- Vắng mặt vào một thời điểm nhất định.

- Khi trở về rất tươi tỉnh, hoạt bát hơn nếu sử dụng nhóm thuốc kích thích.

- Thường xuyên bị rối loạn giấc ngủ, thức khuya và dậy rất muộn.