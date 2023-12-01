Thường xuyên ăn tiết canh, 2 người đàn ông đau đầu âm ỉ, phát hiện sán làm tổ trong não

Tin y tế 01/12/2023 06:10

Hai bệnh nhân nam nhập viện được chẩn đoán sán não do thói quen ăn tiết canh.

Theo thông tin từ VTV, thời gian vừa qua, Khoa Nội Tổng Hợp - Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) tiếp nhận 2 trường hợp bệnh nhân đến khám vì đau đầu âm ỉ, mệt mỏi, chán ăn, sút cân. Ngoài ra, bệnh nhân không xuất hiện sốt, yếu liệt, khó thở, đau bụng.

2 bệnh nhân được xét nghiệm đánh giá tìm căn nguyên, tương đồng hơn nữa là kết quả chụp MRI sọ não đều tổn thương dạng nang trong nhu mô não theo dõi nang sán và kết quả ELISA dương tính với sán dây chó (Echinococus).

Các bác sĩ chẩn đoán cả 2 bệnh nhân bị nang sán não (cerebral hydatid cysts) do sán dây chó (Echinococus), được theo dõi và điều trị theo đúng phác đồ.

2 bệnh nhân phát hiện có nang sán trong não và đều có thói quen ăn tiết canh.

Thường xuyên ăn tiết canh, 2 người đàn ông đau đầu âm ỉ, phát hiện sán làm tổ trong não - Ảnh 1
Sán làm tổ trong não của hai bệnh nhân - Ảnh: VTC News

Dẫn tin từ VTC News, nang sán thần kinh (Cerebral hydatid cysts or neurohydatidosis) tỷ lệ khoảng 2-3%, thường do sán dây chó giai đoạn ấu trùng gây bệnh ở người. Nguồn lây bệnh thường qua việc ăn uống thực phẩm, nước bị nhiễm trứng sán, hoặc do tiếp xúc trực tiếp với chó và các động vật trung gian nhiễm bệnh.

Triệu chứng nhiễm sán giai đoạn đầu thường mệt mỏi, ăn kém. Khi nang sán phát triển to biểu hiện tuỳ phụ thuộc vào vị trí của u nang và kích thước của chúng sẽ xuất hiện triệu chứng đau đầu, nôn mửa, co giật do tăng áp lực nội sọ và chèn ép não.

Thường xuyên ăn tiết canh, 2 người đàn ông đau đầu âm ỉ, phát hiện sán làm tổ trong não - Ảnh 2
Món tiết canh tiềm ẩn nhiều hiểm hoạ cho sức khoẻ - Ảnh minh họa: Internet

Việc chẩn đoán bệnh sán não thường không dễ, cần đến khám chuyên khoa, vì có thể chẩn đoán nhầm với u nang nội sọ là tổn thương lành tính. Nếu không phát hiện sớm, chủ quan với nang sán có thể phát triển to và chèn ép não.

Đối với nang nhỏ chưa chèn ép não chỉ cần điều trị nội khoa, tẩy sán nhiều chu kỳ. Trường hợp kích thước nang to gây chèn ép não hoặc không đáp ứng với điều trị thuốc sẽ cần phẫu thuật.

Để phòng sán, các bác sĩ khuyến cáo nên thực hành vệ sinh tốt, tẩy giun, sán định kỳ cho vật nuôi, rửa tay sau khi tiếp xúc với vật nuôi, ăn chín uống sôi, tránh ăn các loại tiết canh có thể là nguồn chứa ấu trùng giun sán tiềm ẩn.

Người đàn ông 58 tuổi sốc nhiễm khuẩn, tiên lượng tử vong cao sau khi ăn tiết canh

Người đàn ông 58 tuổi sốc nhiễm khuẩn, tiên lượng tử vong cao sau khi ăn tiết canh

Hiện bệnh nhân hôn mê, tình trạng sốc nhiễm khuẩn và suy đa tạng chưa được cải thiện, nguy cơ tử vong cao.

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Từ khóa:   sán tiết canh tin y tế sức khoẻ

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