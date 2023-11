Bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện - Ảnh: VnExpress

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, Bác sĩ Nguyễn Thị Trang - khoa vi sinh Bệnh viện Quân y 175 - cho biết liên cầu lợn là vi khuẩn cư trú ở đường hô hấp trên (mũi, họng), đường sinh dục và tiêu hóa của lợn gây nhiễm trùng nặng ở lợn và có khả năng lây lan cho người.

Đường lây chủ yếu do tiếp xúc, do sử dụng các chế phẩm từ thịt lợn thiếu an toàn như: những người có vết thương nhỏ hoặc trầy xước trên da trong quá trình tiếp xúc trực tiếp với lợn mang vi khuẩn; giết mổ, chế biến thịt lợn và quá trình chăn nuôi lợn rất dễ bị nhiễm liên cầu lợn.