Người đàn ông 58 tuổi sốc nhiễm khuẩn, tiên lượng tử vong cao sau khi ăn tiết canh

Tin y tế 03/11/2023 16:39

Hiện bệnh nhân hôn mê, tình trạng sốc nhiễm khuẩn và suy đa tạng chưa được cải thiện, nguy cơ tử vong cao.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 3/11, đại diện Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn cho biết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nguy kịch, sốc, nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não. Ông có tiền sử tăng huyết áp, suy tim, xơ gan, lạm dụng rượu.

Bác sĩ chẩn đoán nhiễm liên cầu lợn, xử trí thở máy và dùng thuốc vận mạch, lọc máu hàng ngày. Hiện bệnh nhân hôn mê, tình trạng sốc nhiễm khuẩn và suy đa tạng chưa được cải thiện, nguy cơ tử vong cao.

Người đàn ông 58 tuổi sốc nhiễm khuẩn, tiên lượng tử vong cao sau khi ăn tiết canh - Ảnh 1
Bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện - Ảnh: VnExpress

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, Bác sĩ Nguyễn Thị Trang - khoa vi sinh Bệnh viện Quân y 175 - cho biết liên cầu lợn là vi khuẩn cư trú ở đường hô hấp trên (mũi, họng), đường sinh dục và tiêu hóa của lợn gây nhiễm trùng nặng ở lợn và có khả năng lây lan cho người.

Đường lây chủ yếu do tiếp xúc, do sử dụng các chế phẩm từ thịt lợn thiếu an toàn như: những người có vết thương nhỏ hoặc trầy xước trên da trong quá trình tiếp xúc trực tiếp với lợn mang vi khuẩn; giết mổ, chế biến thịt lợn và quá trình chăn nuôi lợn rất dễ bị nhiễm liên cầu lợn.

Ngoài ra, những người ăn các sản phẩm từ thịt lợn chưa được nấu chín như tiết canh, gỏi, nem, nội tạng của lợn nhiễm liên cầu cũng rất dễ bị nhiễm liên cầu lợn. Tuy nhiên chưa có bằng chứng lây nhiễm liên cầu lợn từ người sang người.

Người đàn ông 58 tuổi sốc nhiễm khuẩn, tiên lượng tử vong cao sau khi ăn tiết canh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bác sĩ Trang cho hay các dấu hiệu, biểu hiện và triệu chứng của liên cầu lợn: thời gian ủ bệnh ngắn từ vài giờ cho đến 2-3 ngày (có trường hợp ủ bệnh có thể đến vài tuần).

Bệnh phổ biến nhất là viêm màng não với các triệu chứng: sốt cao, đau đầu, buồn nôn, nôn, ù tai, điếc, gáy cứng, rối loạn tri giác, xuất huyết dưới da dạng chấm, mảng ở vành tai, mũi, mặt, thân mình…

Trường hợp nặng gây nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm khuẩn, rối loạn đông máu nặng, suy đa tạng, xuất huyết tiêu hóa, hôn mê, tử vong nhanh.

Bác sĩ Trang cho biết hiện chưa có vắc xin phòng bệnh. Do đó, các biện pháp phòng, chống dịch liên cầu lợn:

Người dân nên chọn mua thịt lợn đã qua kiểm định của cơ quan thú y, tránh mua thịt lợn có màu đỏ khác thường, xuất huyết hoặc phù nề; không ăn lợn chết, lợn tái, đặc biệt là tiết canh lợn trong thời gian có dịch.

Những người có vết thương hở phải đeo găng tay khi tiếp xúc với thịt lợn tái hoặc sống; phải giữ các dụng cụ chế biến ở nơi sạch sẽ, dùng riêng cho thịt sống và thịt chín; rửa sạch tay và các dụng cụ chế biến sau khi tiếp xúc, chế biến thịt lợn.

Bên cạnh đó, không giết mổ, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết phải tiêu hủy đúng cách; lợn ốm, chết phải chôn, đổ thuốc sát khuẩn và tiêu hủy; chuồng trại và môi trường chăn nuôi phải phun thuốc sát khuẩn, khử khuẩn.

Mắc liên cầu lợn phải cắt cụt chân tay sau khi ăn lòng mua ở chợ

Mắc liên cầu lợn phải cắt cụt chân tay sau khi ăn lòng mua ở chợ

Bệnh nhân có sở thích ăn nem, chạo, thịt lợn sống. Khoảng 4 ngày trước khi nhập viện, gia đình mua lòng lợn ngoài chợ và anh này đã ăn cùng mọi người.

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Từ khóa:   bệnh liên cầu lợn nhiễm khuẩn liên cầu lợn tiết canh tin y tế sức khỏe

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