10 mùi cơ thể phản ánh tình trạng sức khỏe của bạn

Trong cái nóng mùa hè, bạn đổ mồ hôi nhiều và cơ thể dễ bốc mùi. Tuy nhiên, nếu mùi từ mỗi bộ phận trên cơ thể rất khác so với bình thường thì đó có thể là dấu hiệu cho thấy sức khỏe của bạn có điều gì đó không ổn. WebMD - trang web truyền thông chuyên xuất bản tin tức và thông tin trực tuyến liên quan đến sức khỏe và hạnh phúc của con người đã giới thiệu "10 mùi cơ thể phản ánh tình trạng sức khỏe của bản thân".

Theo các nghiên cứu trước đây, khoảng 70 loại vi khuẩn có thể sống ở rốn. Nếu rốn của bạn có mùi khó chịu, hãy rửa kỹ bằng xà phòng và nước. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, rốn có mùi hôi có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng. Ví dụ, nếu bạn bị nhiễm trùng do xỏ khuyên ở rốn, nó có thể có mùi khó chịu. Nếu bạn bị tiểu đường, bạn dễ bị nhiễm trùng. Gãi hoặc rạch rốn cũng có thể lây nhiễm nhiều loại vi khuẩn.

Mùi từ miệng khi bạn thức dậy là điều bình thường. Khi cơ thể đang ngủ, miệng tiết ra ít nước bọt hơn, nước bọt giúp loại bỏ vi khuẩn gây mùi có thể dẫn đến hôi miệng khi bạn đói hoặc mất nước. Tuy nhiên, hôi miệng có thể là dấu hiệu của bệnh lý nghiêm trọng. Những thay đổi trong hơi thở có thể xuất hiện dưới dạng triệu chứng của các bệnh khác nhau. Chúng bao gồm nhiễm trùng xoang, bệnh nướu răng và trào ngược axit. Hôi miệng có những biểu hiện khác nhau tùy theo bệnh. Nếu bạn bị bệnh nướu răng, nó có mùi kim loại. Nếu bạn bị tiểu đường, miệng của bạn có thể có mùi như trái cây.

Ảnh minh họa: Internet

3. Mùi phân

Phân có mùi là điều tự nhiên vì nó có vi khuẩn và các hợp chất. Tuy nhiên, nếu phân có mùi nặng hơn bình thường và thậm chí gây ra các triệu chứng như tiêu chảy, đau bụng hoặc buồn nôn, thì đó có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng. Một số vi khuẩn, vi rút và ký sinh trùng gây viêm dạ dày. Bệnh giardia (giardia) là một loại bệnh tiêu chảy tạo ra phân có mùi rất hôi. Ký sinh trùng Giardia, thường được tìm thấy trong nước và thức ăn khó tiêu.

4. Mùi nước tiểu

Nước tiểu là nước và một số chất thải còn sót lại từ thận. Nước tiểu chủ yếu là nước nên thường có ít hoặc không có mùi. Tuy nhiên, nếu nước tiểu của bạn thường xuyên có mùi amoniac, đó là dấu hiệu cho thấy bạn cần uống nhiều nước hơn. Ăn một số loại thực phẩm, chẳng hạn như măng tây, có thể làm thay đổi mùi nước tiểu của bạn. Bạn có thể trở lại bình thường bằng cách uống nước hoặc uống đồ uống không chứa caffein.

Nếu nước tiểu của bạn có mùi lạ, bạn có thể cần đi khám bác sĩ. Nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI), viêm bàng quang hoặc tiểu đường loại 2 có thể gây ra mùi lạ. Trong trường hợp rối loạn chuyển hóa, nhiễm toan ceton do tiểu đường (một biến chứng của bệnh tiểu đường) và lỗ rò đường tiêu hóa-bàng quang (một lỗ trên cơ thể do chấn thương hoặc bệnh tật), cũng gâymùi lạ.

Ảnh minh họa: Internet

5. Mùi dương vật

Nếu bạn chưa cắt bao quy đầu, các tế bào da chết và chất lỏng có thể tích tụ trong bao quy đầu. Sự tích tụ này tạo ra một chất giống như pho mát có mùi hôi. Tắm rửa kỹ bằng vòi hoa sen thường xuyên có thể ngăn điều này xảy ra. Nhiễm trùng đường tiết niệu cũng có thể gây ra mùi hôi.

6. Mùi âm đạo

Âm đạo của phụ nữ có mùi đặc trưng. Nó cũng có thể thay đổi tạm thời do quan hệ tình dục, kinh nguyệt hoặc đổ mồ hôi. Nếu bạn không vệ sinh thường xuyên hoặc sử dụng băng vệ sinh quá lâu, âm đạo sẽ có mùi. Nếu bạn có mùi hôi âm đạo, bạn nên đi khám bác sĩ. Nếu mùi tanh hoặc mùi hôi không biến mất, đó có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng hoặc bệnh khác. Điều này đặc biệt đúng nếu xuất hiện các triệu chứng như ngứa, rát, tiết dịch. Viêm âm đạo do vi khuẩn là nguyên nhân phổ biến nhất gây ra mùi hôi. Nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục, nhiễm trichomonas, cũng gây ra mùi hôi.

Ảnh minh họa: Internet

7. Mùi hôi nách

Khi bạn tập thể dục, lo lắng hoặc quá nóng, bạn sẽ đổ mồ hôi. Bản thân mồ hôi không có mùi, nhưng khi tác động với vi khuẩn trên da, nó sẽ tạo ra mùi. Một số loại thuốc khử mùi không cần kê đơn, có bán tại các hiệu thuốc, có thể chống lại cả mồ hôi thông thường và mùi hôi dưới cánh tay.

8. Mùi háng

Có người đổ mồ hôi đầm đìa ở bẹn. Háng là nơi tiếp giáp giữa đùi và bụng dưới. Khi tinh hoàn cọ xát với da, chúng tiết ra mồ hôi, có thể tạo ra mùi cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

9. Mùi chân

Đổ mồ hôi nhiều và đi cùng một đôi giày mỗi ngày có thể khiến bàn chân bốc mùi. Giặt giày bằng xà phòng diệt khuẩn và lau thật khô sẽ giúp loại bỏ mùi hôi. Bạn cũng có thể rắc bột thấm lên chân hoặc dùng chất chống mồ hôi. Ngâm chân trong giấm cũng có tác dụng tốt. Xịt chất khử trùng lên giày trong khi làm khô giày có thể tiêu diệt vi khuẩn gây mùi.

10. Mùi hôi tai

Có ráy tai trong tai là điều bình thường. Tuy nhiên, nếu bạn bắt đầu ngửi thấy mùi hoặc cảm thấy có dịch tiết ra từ tai, đó có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng do vi khuẩn. Nếu không, bạn có thể bị mắc thứ gì đó trong tai. Điều này đặc biệt đúng đối với trẻ em.