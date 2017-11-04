Xơ mướp: Người Việt bỏ đi vì tưởng phế phẩm, cả thế giới lại đang săn lùng

Sống khỏe 04/11/2017 10:28

Thường chỉ được dùng làm miếng rửa chén nhưng ít người biết rằng xơ mướp là một vị thuốc quý chữa được nhiều loại bệnh, mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe.

Phần ruột của quả mướp già được gọi là xơ mướp. Phần xơ này rất cứng và thô nên nhiều người thường bỏ đi hoặc chỉ dùng làm miếng rửa chén. Tuy nhiên, một số nghiên cứu khoa học đã phát hiện ra nhiều tác dụng tuyệt vời của xơ mướp đối với sức khỏe.

Chính vì vậy mà ở nhiều quốc gia, xơ mướp lại được săn lùng như một vị thuốc quý để trị bệnh.

Xơ mướp có tác dụng gì?

Theo Đông y, xơ mướp có vị ngọt dịu, tính bình, có tác dụng cầm máu, thông kinh lạc, chống co thắt, lợi tiểu, trị táo bón, bệnh trĩ...

Bên cạnh đó, các nghiên cứu của y học hiện đại chứng minh xơ mướp còn có tác dụng như thuốc giảm đau, chống viêm sưng, giúp an thần, hạ lipid trong máu… Chính vì vậy, nó thường được dùng để điều trị các chứng bệnh như đau tức ngực, ho do phế nhiệt, phù nề, mụn nhọt sưng tấy, bệnh eczema, cầm máu…

Xơ mướp: Người Việt bỏ đi vì tưởng phế phẩm, cả thế giới lại đang săn lùng - Ảnh 1
Xơ mướp có nhiều tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe - Ảnh: Internet

Chữa bệnh trĩ, táo bón

Ở một số nước Đông Nam Á, người ta thường dùng xơ mướp để trị chứng táo bón, đi ngoài ra máu, đặc biệt là bệnh trĩ.

Dùng xơ mướp già cạo sạch vỏ rồi nướng trên than củi cho đến khi xơ mướp vàng thì đem sắc uống cùng vài lá sâm đen. Dùng hỗn hợp này uống ngày 3 lần sẽ giúp nhuận tràng, giảm đau, trị bệnh trĩ cực hiệu quả.

Trị ho, hen suyễn

Một trong những tác dụng chữa bệnh tuyệt vời khác của xơ mướp là giúp trị các chứng ho, hen suyễn, khó thở… Xơ mướp giúp thanh nhiệt, tiêu đờm, cải thiện các vấn đề về đường hô hấp.

Dùng xơ mướp đã được làm sạch đem băm nhỏ, sau đó sao trên bếp đến khi chuyển thành màu vàng. Tiếp tục dùng hạt cây rau đay đập dập rồi sao lên. Cuối cùng trộn đều hai nguyên liệu này lại rồi sắc thành nước uống, dùng khi còn ấm.

Ngày uống 2 lần, duy trì trong 3 ngày bạn sẽ bất ngờ vì kết quả mà phương thuốc này mang lại.

Xơ mướp: Người Việt bỏ đi vì tưởng phế phẩm, cả thế giới lại đang săn lùng - Ảnh 2
Xơ mướp giúp trị ho hiệu quả - Ảnh: Internet

Thanh nhiệt, cầm máu

Xơ mướp còn đặc biệt tốt đối với những người mắc chứng bệnh nóng trong, giúp cầm máu vết thương.

Xơ mướp sau khi được sao cháy thành than có thể dùng để cầm máu vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, kết hợp xơ mướp với các vị thuốc như phục linh, trạch tả, vỏ bí xanh, hạt ý dĩ sẽ giúp thanh nhiệt, thải độc cơ thể.

Trị đau thấp khớp

Xơ mướp còn dùng để điều trị thấp khớp ở những người có tuổi. Chỉ cần lấy xơ mướp sắc cùng rễ mướp, mộc thông, tỳ giải uống ngày ba lần sẽ mang lại tác dụng bất ngờ.

* Thông tin mang tính tham khảo, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

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