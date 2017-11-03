Chẳng cần thuốc tây, cứ mua thanh long về ăn thì bệnh nào cũng khỏi

Chuyên gia nói gì 03/11/2017 10:34

Thanh long là loại quả chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể, giá cả lại rẻ nên ngày càng được ưa chuộng. Loại quả này mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe, giúp phòng và trị nhiều loại bệnh.

Thanh long đang dần trở thành loại trái cây được nhiều người yêu thích bởi những lợi ích tuyệt vời mà nó mang lại. Dù giá rẻ nhưng giá trị dinh dưỡng của nó không hề thua kém các loại quả đắt tiền.

Thanh long chứa hàm lượng cao các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như các loại khoáng chất, photpho, sắt và nhiều loại vitamin như vitamin C, B1, B2, B3… Nhờ những dưỡng chất này mà thanh long có thể trị nhiều loại bệnh.

Chính vì vậy, nếu mắc các bệnh dưới đây thì việc ăn thanh long mỗi ngày sẽ giúp tình trạng bệnh được cải thiện đáng kể đấy!

Viêm khớp

Một trong những tác dụng tốt nhất của thanh long đối với sức khỏe là giúp giảm viêm khớp. Nguyên nhân là do những dưỡng chất trong thanh long có khả năng kháng viêm cực kỳ tốt. Những người bị viêm khớp được khuyến khích bổ sung thanh long vào thực đơn hàng ngày để điều trị viêm khớp hiệu quả.

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Thanh long có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Cao huyết áp

Theo các nghiên cứu khoa học, thường xuyên sử dụng thanh long rất có lợi cho sức khỏe tim mạch. Thanh long có thể hỗ trợ hệ tim mạch bằng cách giảm mức cholesterol xấu và tăng lượng cholesterol tốt trong cơ thể.

Bên cạnh đó, loại quả này còn là nguồn cung cấp hàm lượng chất béo lành mạnh, giúp tim hoạt động tốt. Những người bị cao huyết áp nên bổ sung thanh long vào chế độ ăn uống để giúp ổn định huyết áp, phòng tránh nguy cơ bị nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ.

Chống oxy hóa

Hàm lượng oxy hóa cao trong thanh long sẽ giúp chống lại những gốc tự do gây tổn hại tế bào trong cơ thể. Nhờ đó, thanh long cũng có khả năng phòng ngừa ung thư.

Mụn trứng cá

Thanh long chứa nhiều vitamin C rất tốt cho da, bạn có thể ăn hoặc làm sinh tố để uống.

Để trị mụn trứng cá, dùng thanh long nghiền bôi lên vùng cần điều trị, giữ trong khoảng 10 phút rồi rửa sạch. Áp dụng phương pháp này hai lần mỗi ngày, bạn sẽ bất ngờ vì kết quả.

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Sinh tố thanh long giúp làm đẹp da - Ảnh: Internet

Phòng chống bệnh tiểu đường

Thanh long chứa rất nhiều chất xơ, giúp ổn định lượng đường trong máu, phòng ngừa nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Cải thiện hệ tiêu hóa

Chứa nhiều vitamin và các khoáng chất có lợi, ăn thanh long thường xuyên sẽ giúp làm sạch hệ tiêu hóa, cải thiện và giảm chứng táo bón.

* Thông tin mang tính tham khảo

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