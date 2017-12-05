Nếu sở hữu màu môi hồng tự nhiên thì sức khỏe của bạn đang rất tốt và ổn định. Tuy nhiên, nếu thấy môi có những màu này, bạn tuyệt đối đừng xem thường.

Đôi khi những dấu hiệu khác lạ trên cơ thể lại là triệu chứng cảnh báo bạn đang mắc một căn bệnh nào đó. Màu môi sẽ tiết lộ sức khỏe của bạn có đang gặp vấn đề hay không.

Nếu môi bỗng có màu hồng tái, trắng hoặc xám thì có khả năng bạn đang bị thiếu máu và cần bổ sung ngay những thực phẩm giàu chất sắt như thịt đỏ, táo xanh…

Màu môi tái cũng là dấu hiệu cho thấy cơ thể bị lạnh, dẫn đến tình trạng như tiêu hóa không tốt, giảm sức đề kháng, dễ mắc các bệnh thông thường. Để cải thiện tình trạng này, bạn nên bổ sung thức ăn có tính nóng vào thực đơn hàng ngày như bí ngô, thịt lợn, quả mâm xôi…

Môi đỏ thẫm hoặc đen

Nếu môi bạn có màu đỏ thẫm hoặc đen bất thường thì đây là biểu hiện cho thấy hệ thống tiêu hóa đang gặp vấn đề và bị quá tải. Để khắc phục tình trạng này, bạn nên thanh lọc cơ thể bằng cách uống nhiều nước, bổ sung nhiều thực phẩm giàu chất xơ, khoáng chất và vitamin.

Môi có màu xanh hoặc tím

Môi có màu xanh hoặc tím là dấu hiệu cảnh báo các bệnh về đường hô hấp và tim mạch. Bạn nên đến bệnh viện để được chẩn đoán một cách chính xác nhất, giúp điều trị bệnh kịp thời.

Viền môi tối màu

Khi cơ thể mất cân bằng năng lượng, xung quanh môi có thể xuất hiện những đường màu đỏ thẫm hoặc tím. Điều bạn cần làm lúc này là cân bằng lại hàm lượng chất dinh dưỡng trong cơ thể. Bạn nên dành thời gian để nghỉ ngơi, giải tỏa căng thẳng và stress, bổ sung thêm những thực phẩm giàu dưỡng chất và vitamin như cà rốt, khoai tây, cá…

Môi đỏ tươi

Chắn hẳn bất kì cô gái nào cũng ao ước sở hữu một đôi môi màu đỏ tươi, rạng rỡ. Tuy nhiên, nếu màu đỏ trên môi quá đậm thì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo gan của bạn đang hoạt động không tốt. Bạn nên tìm cách thải độc gan để phục hồi chức năng cho cơ quan này.