Cách chẩn đoán sức khỏe tại nhà: Phát hiện nguy cơ đột quỵ chỉ nhờ một tấm đệm

Sống khỏe 07/11/2017 16:33

Dành thời gian mỗi ngày để thực hiện các bài kiểm tra sức khỏe ngay tại nhà, bạn có thể phát hiện sớm những căn bệnh mà mình đang mắc phải.

Những cách kiểm tra sức khỏe tại nhà dưới đây sẽ giúp bạn dự đoán được tình hình sức khỏe của bản thân, cũng như phát hiện ra một số căn bệnh bạn đang gặp phải như các bệnh về mắt, tim mạch, thậm chí cảnh báo trước nguy cơ đột quỵ.

Dự đoán nguy cơ đột quỵ chỉ bằng một tấm đệm

Để dự đoán nguy cơ đột quỵ, bạn cần kiểm tra hệ thống tuần hoàn máu trong cơ thể có hoạt động tốt hay không.

Để kiểm tra, bạn nằm trên giường có đệm mềm hoặc ghế sofa, từ từ nâng 2 chân lên cao tạo thành góc 45 độ. Giữ nguyên tư thế trong khoảng 1 phút sau đó hạ chân xuống, đặt vuông góc với thành giường.

Chẩn đoán: Nếu hai bàn chân nhợt nhạt trở lại hồng hào sau 10 – 30 giây thì hệ thống tuần hoàn máu đang hoạt động ổn định. Tuy nhiên nếu quá trình này cần vài phút thì bạn có thể đã mắc bệnh nghẽn mạch máu hoặc mắc bệnh tim. Những trường hợp này có nguy cơ đột quỵ cao hơn 30% so với người bình thường.

Cách chẩn đoán sức khỏe tại nhà: Phát hiện nguy cơ đột quỵ chỉ nhờ một tấm đệm - Ảnh 1
Bài kiểm tra này giúp phát hiện nguy cơ đột quỵ và các bệnh về tim mạch - Ảnh: Internet

Kiểm tra thị lực bằng cách nhìn qua khung cửa sổ

Bạn dùng tay che mắt phải rồi nhìn qua khung cửa sổ trong 30 giây. Sau đó, lặp lại động tác này với mắt trái.

Chẩn đoán: Nếu bạn nhìn thấy hình ảnh các cạnh của khung cửa bị biến dạng, méo mó, lồi lõm thì bạn có thể bị thoái hóa điểm vàng. Chúng ta có thể ngăn chặn bệnh bằng chế độ dinh dưỡng giàu vitamin và khoáng chất.

Kiểm tra hệ tiêu hóa bằng thìa

Bạn dùng một chiếc thìa nhỏ để cạo lưỡi rồi bỏ thìa vào túi ni lông kín, đặt dưới ánh đèn điện trong 1 phút. Để biết hơi thở của mình có vấn đề hay không, bạn hãy kiểm tra mùi của thìa.

Chẩn đoán: Nếu chiếc thìa có màu và mùi thì đó có thể là những dấu hiệu cảnh báo về bệnh về hô hấp, gan, thận và ruột. Trong trường hợp chiếc thìa có mùi trái cây thì bạn có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Còn nếu thìa có màu vàng kèm theo mùi amoniac khó chịu, bạn có thể đang gặp các vấn đề về hệ tiêu hóa.

Các nghiên cứu đã chứng minh có khoảng 90% các trường hợp hơi thở có mùi mắc các bệnh răng miệng như viêm nướu, viêm amidan…

Cách chẩn đoán sức khỏe tại nhà: Phát hiện nguy cơ đột quỵ chỉ nhờ một tấm đệm - Ảnh 2
Mùi hơi thở có thể giúp nhận biết một số bệnh - Ảnh: Internet

Đo nồng độ axit dạ dày bằng baking soda 

Dùng 1 thìa baking soda hòa với một chút nước, uống khi đang đói.

Chẩn đoán: Khoảng 5 phút sau khi uống baking soda, nếu bạn ợ hơi thì chứng tỏ hệ tiêu hóa rất tốt. Nồng độ axit dạ dày ổn định sẽ phản ứng với baking soda sinh khí carbon dioxide, gây ợ hơi. Ngược lại, nồng độ axit dạ dày thấp có thể gây các vấn đề đường tiêu hóa.

Kiểm tra độ dẻo dai bằng cách bắt chéo chân

Bạn đứng thẳng, vắt chéo một chân rồi thực hiện động tác ngồi xuống, đứng lên mà không cần quỳ gối hay nhờ bất cứ sự trợ giúp nào khác.

Chẩn đoán: Nếu bạn thực hiện được động tác này thì bạn đang sở hữu cơ bắp và hệ thống xương khớp khá tốt. Theo nghiên cứu, những người trên 50 tuổi có thể thực hiện bài kiểm tra này thường có tuổi thọ cao.

Cách chẩn đoán sức khỏe tại nhà: Phát hiện nguy cơ đột quỵ chỉ nhờ một tấm đệm - Ảnh 3
Nếu thực hiện được động tác này thì chắc hẳn bạn đang sở hữu một cơ thể dẻo dai - Ảnh: Internet

Kiểm tra độ minh mẫn bằng cách vẽ đồng hồ

Dùng bút vẽ một chiếc đồng hồ lên giấy, điền đầy đủ các con số. Sau đó chỉ tay vào góc 3 giờ 40 phút.

Chẩn đoán: Các nhà khoa học khẳng định bài kiểm tra này có thể chẩn đoán khả năng ghi nhớ và chức năng điều hành của não. Bạn có thể gặp vấn đề về suy giảm nhận thức nhẹ hoặc mất trí nhớ sớm nếu gặp khó khăn trong việc vẽ hình tròn, đánh thiếu số hoặc không đúng thứ tự.

Giảm đến 80% nguy cơ đột quỵ nếu bạn làm được 7 điều này

Giảm đến 80% nguy cơ đột quỵ nếu bạn làm được 7 điều này

Đột quỵ được biết đến là một trong những vấn đề sức khỏe cực kỳ nguy hiểm bởi nó xuất hiện một cách đột ngột, với bất kỳ ai và xác suất dẫn đến tử vong rất cao.

Xem thêm
Từ khóa:   đột quỵ sức khỏe phát hiện nguy cơ đột quỵ kiểm tra sức khỏe tại nhà cách kiểm tra sức khỏe tại nhà chẩn đoán sức khỏe tại nhà

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 1 giờ 59 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 2 giờ 44 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 3 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?