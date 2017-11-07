Cách chẩn đoán sức khỏe tại nhà: Phát hiện nguy cơ đột quỵ chỉ nhờ một tấm đệm

Những cách kiểm tra sức khỏe tại nhà dưới đây sẽ giúp bạn dự đoán được tình hình sức khỏe của bản thân, cũng như phát hiện ra một số căn bệnh bạn đang gặp phải như các bệnh về mắt, tim mạch, thậm chí cảnh báo trước nguy cơ đột quỵ .

Để kiểm tra, bạn nằm trên giường có đệm mềm hoặc ghế sofa, từ từ nâng 2 chân lên cao tạo thành góc 45 độ. Giữ nguyên tư thế trong khoảng 1 phút sau đó hạ chân xuống, đặt vuông góc với thành giường.

Để dự đoán nguy cơ đột quỵ, bạn cần kiểm tra hệ thống tuần hoàn máu trong cơ thể có hoạt động tốt hay không.

Chẩn đoán: Nếu hai bàn chân nhợt nhạt trở lại hồng hào sau 10 – 30 giây thì hệ thống tuần hoàn máu đang hoạt động ổn định. Tuy nhiên nếu quá trình này cần vài phút thì bạn có thể đã mắc bệnh nghẽn mạch máu hoặc mắc bệnh tim. Những trường hợp này có nguy cơ đột quỵ cao hơn 30% so với người bình thường.

Kiểm tra thị lực bằng cách nhìn qua khung cửa sổ

Bạn dùng tay che mắt phải rồi nhìn qua khung cửa sổ trong 30 giây. Sau đó, lặp lại động tác này với mắt trái.

Chẩn đoán: Nếu bạn nhìn thấy hình ảnh các cạnh của khung cửa bị biến dạng, méo mó, lồi lõm thì bạn có thể bị thoái hóa điểm vàng. Chúng ta có thể ngăn chặn bệnh bằng chế độ dinh dưỡng giàu vitamin và khoáng chất.

Kiểm tra hệ tiêu hóa bằng thìa

Bạn dùng một chiếc thìa nhỏ để cạo lưỡi rồi bỏ thìa vào túi ni lông kín, đặt dưới ánh đèn điện trong 1 phút. Để biết hơi thở của mình có vấn đề hay không, bạn hãy kiểm tra mùi của thìa.

Chẩn đoán: Nếu chiếc thìa có màu và mùi thì đó có thể là những dấu hiệu cảnh báo về bệnh về hô hấp, gan, thận và ruột. Trong trường hợp chiếc thìa có mùi trái cây thì bạn có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Còn nếu thìa có màu vàng kèm theo mùi amoniac khó chịu, bạn có thể đang gặp các vấn đề về hệ tiêu hóa.

Các nghiên cứu đã chứng minh có khoảng 90% các trường hợp hơi thở có mùi mắc các bệnh răng miệng như viêm nướu, viêm amidan…

Đo nồng độ axit dạ dày bằng baking soda

Dùng 1 thìa baking soda hòa với một chút nước, uống khi đang đói.

Chẩn đoán: Khoảng 5 phút sau khi uống baking soda, nếu bạn ợ hơi thì chứng tỏ hệ tiêu hóa rất tốt. Nồng độ axit dạ dày ổn định sẽ phản ứng với baking soda sinh khí carbon dioxide, gây ợ hơi. Ngược lại, nồng độ axit dạ dày thấp có thể gây các vấn đề đường tiêu hóa.

Kiểm tra độ dẻo dai bằng cách bắt chéo chân

Bạn đứng thẳng, vắt chéo một chân rồi thực hiện động tác ngồi xuống, đứng lên mà không cần quỳ gối hay nhờ bất cứ sự trợ giúp nào khác.

Chẩn đoán: Nếu bạn thực hiện được động tác này thì bạn đang sở hữu cơ bắp và hệ thống xương khớp khá tốt. Theo nghiên cứu, những người trên 50 tuổi có thể thực hiện bài kiểm tra này thường có tuổi thọ cao.

Kiểm tra độ minh mẫn bằng cách vẽ đồng hồ

Dùng bút vẽ một chiếc đồng hồ lên giấy, điền đầy đủ các con số. Sau đó chỉ tay vào góc 3 giờ 40 phút.

Chẩn đoán: Các nhà khoa học khẳng định bài kiểm tra này có thể chẩn đoán khả năng ghi nhớ và chức năng điều hành của não. Bạn có thể gặp vấn đề về suy giảm nhận thức nhẹ hoặc mất trí nhớ sớm nếu gặp khó khăn trong việc vẽ hình tròn, đánh thiếu số hoặc không đúng thứ tự.