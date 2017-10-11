Giảm đến 80% nguy cơ đột quỵ nếu bạn làm được 7 điều này

Tuy nhiên, bạn vẫn có thể giảm thiểu nguy cơ chết người này bởi trên thực tế 80% các cơn đột quỵ có thể được ngăn chặn.

Theo báo cáo của tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO) năm 2016, có đến 17 triệu trường hợp đột quỵ mỗi năm. Trong đó số người tử vong là khoảng 6 triệu và số người bị di chứng sau đột quỵ là khoảng 5 triệu người.

Dưới đây là 7 việc bạn có thể làm để giúp giảm thiểu nguy cơ đột quỵ :

Thuốc lá và rượu không chỉ gây hại cho sức khỏe con người mà còn làm tăng nguy cơ đột quỵ lên gấp 2 lần. Không chỉ vậy, nếu bạn không hút thuốc lá nhưng thường xuyên ở trong môi trường nhiều khói thuốc cũng sẽ bị ảnh hưởng. Theo nghiên cứu từ ĐH Auckland (New Zealand), những người “hút thuốc thụ động” có nguy cơ đột quỵ cao lên đến 82%.

2. Sử dụng chocolate đen

Việc sử dụng chocolate đen một cách thích hợp khoảng 2 lần/tuần có thể giúp giảm nguy cơ đột quỵ.

Hàm lượng cao chất chống oxy hóa có trong chocolate đen sẽ giúp ngăn ngừa sự hình thành máu đông trong mạch máu, giúp sự vận hành máu lên não luôn được diễn ra.

3. Cung cấp đủ nước cho cơ thể

Theo nghiên cứu của ĐH Loma Linda (Mỹ), việc cung cấp đủ lượng nước cho cơ thể (ít nhất 5 ly nước mỗi ngày) có thể giảm nguy cơ đột quỵ xuống 53%. Nước giúp làm loãng máu, ngăn ngừa máu đông, góp phần hỗ trợ quá trình tuần hoàn máu lên não. Bên cạnh đó, việc uống nhiều nước còn giúp ngăn ngừa một số bệnh khác, một trong số đó là bệnh tiểu đường.

4. Ăn uống lành mạnh

Bệnh tim mạch là một trong những nguyên nhân gây ra chứng đột quỵ. Để bảo vệ và duy trì hệ tim mạch luôn khỏe mạnh, bạn cần có một chế độ ăn uống khoa học với thực đơn nhiều rau, củ, quả. Với hàm lượng cao chất xơ và vitamn có trong rau xanh và trái cây sẽ giúp giảm hàm lượng cholesterol có trong máu, ngăn ngừa bệnh tim mạch và đột quỵ.

5. Nên ngủ ít nhất 7 giờ, nhưng không quá 10 giờ/ngày

Tại Đại học Harvard (Mỹ), một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc ngủ nhiều hơn 10 giờ mỗi đêm có thể khiến nguy cơ đột quỵ tăng lên 63%. Tốt nhất là bạn nên ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày, điều này không chỉ làm gảm nguy cơ đột quỵ mà còn giúp tăng tuổi thọ, cải thiện các vấn đề về da, giảm căng thẳng và stress.

6. Thường xuyên tập thể dục

Những người bị thừa cân thường có nguy cơ đột quỵ cao hơn người bình thường. Chính vì vậy, việc luyện tập thể dục một cách khoa học và thường xuyên sẽ giúp giảm hàm lượng cholesterol trong máu, điều hòa huyết áp và giảm nguy cơ máu đông.

Bạn có thể tập các bài tập thể dục đơn giản như chạy, đi bộ, đạp xe, bơi lội…

7. Luôn giữ tinh thần thoải mái

Căng thẳng kéo dài có thể dẫn tới trầm cảm, đây là nguyên nhân làm tăng nguy cơ tai biến mạch máu não lên 29%. Việc cân bằng và giữ tinh thần luôn thoải mái không chỉ giúp gia tăng tuổi thọ mà còn giúp ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ.