Tìm hiểu lá khổ qua rừng có tác dụng gì với sức khỏe

Khổ qua rừng hay còn được gọi là mướp đắng rừng, đây là loại cây trồng khá phổ biến ở Việt Nam. Khổ qua rừng có tính hàn, vị đắng nhiều đặc trưng, được người dân cũng như các thầy thuốc sử dụng với mục đích hỗ trợ trị một số loại bệnh hiệu quả.

Nhiều người ưa thích vị đắng và công dụng của trái khổ qua rừng nhưng lá khổ qua rừng có tác dụng gì còn là điều xa lạ với nhiều người. Và bài viết hôm nay sẽ cung cấp thêm cho bạn các thông tin về loại dược liệu gần gũi nhưng rất tốt cho sức khỏe này.

Người ta đã nghiên cứu và ứng dụng chiết xuất khổ qua rừng vào các sản phẩm thuốc hoặc mỹ phẩm để ngăn ngừa và đẩy lùi quá trình lão hóa của các tế bào. Ngoài ra, nhiều thành phần tốt có trong mướp đắng rừng còn giúp hỗ trợ điều trị hiệu quả bệnh tiểu đường. Chúng sẽ giúp lượng đường trong máu được điều hòa ổn định, cũng như hỗ trợ giảm đường huyết rõ rệt.

Cây thường mọc dại ở các khu vực rừng hoang vu. Tuy nhiên, nhờ sự phong phú trong tác dụng hỗ trợ chữa bệnh mà hiện nay, chúng đã được trồng khá phổ biến tại nhiều khu vực khác nhau trên cả nước. Ít người biết rằng không chỉ trái mướp đắng rừng mà các bộ phận còn lại của nó như: dây leo, rễ, lá cũng có các công dụng khác nhau rất tốt cho sức khỏe.

Nhiều thành phần tốt có trong mướp đắng rừng còn giúp hỗ trợ điều trị hiệu quả bệnh

Bên cạnh đó, trong lá khổ qua rừng còn chứa nhiều lectin, chất này có tác động trực tiếp lên các mô vi ngoại, từ đó ức chế sự thèm ăn của cơ thể. Vì thế nhiều người đã truyền tai nhau ăn lá khổ qua rừng giảm cân cũng như giúp hạ đường huyết trong máu sau bữa ăn.

Nếu được hỏi uống lá khổ qua rừng có tác dụng gì thì câu trả lời sẽ là chúng giúp hỗ trợ điều trị nhiều loại bệnh như: cao huyết áp, thừa cân, bệnh gút, mỡ máu, men gan cao, phòng ngừa nguy cơ ung thư,….Ngoài ra, dùng lá khổ qua rừng trị mụn cũng rất hiệu quả bằng cách uống hoặc bôi ngoài da.

Trong thân và lá của mướp đắng rừng có chứa các chất như cucurbitacin, momordicin, glycosides và hợp chất terpenoid. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng các hợp chất trên có khả năng chống lại virus herpes simplex rất tốt.

Ăn lá khổ qua rừng giảm cân cũng như giúp hạ đường huyết trong máu

2. Các lưu ý khi sử dụng lá mướp đắng rừng

Với các công dụng đã nói ở trên, ít nhiều bạn cũng đã biết được ăn lá khổ qua rừng có tốt không? Tuy nhiên, chúng ta cũng nên quan tâm đến những lưu ý dưới đây trước khi sử dụng để mang lại kết quả tốt nhất:

- Nên chọn mua lá khổ qua rừng ở các địa chỉ cung cấp có uy tín, chất lượng trên thị trường để tránh mua phải lá mướp đắng bị phun thuốc bảo vệ thực vật, dùng sẽ không hề tốt cho sức khỏe.

- Vì là thảo dược thiên nhiên nên khi sử dụng lá mướp đắng rừng để hỗ trợ điều trị bệnh thì nên dùng với liều lượng hợp lý, đúng cách và kiên trì, không nên ngắt quãng để có kết quả tốt nhất.

Dùng với liều lượng hợp lý, đúng cách và kiên trì, không nên ngắt quãng để có kết quả tốt nhất

- Trong quá trình sử dụng lá khổ qua rừng để trị bệnh nên kết hợp với chế độ ăn uống và thói quen sinh hoạt khoa học.

- Lá khổ qua rừng ngoài công dụng hỗ trợ điều trị nhiều loại bệnh thì còn rất được các chị em ưu ái sử dụng trong việc làm đẹp. Tuy nhiên, cũng cần tránh sử dụng lá khổ qua rừng với một số đối tượng để tránh gây ra tác dụng phụ không đáng có như: phụ nữ đang mang thai, người bị bệnh gan, thận, người huyết áp thấp, trẻ em dưới 2 tuổi,…

3. Hướng dẫn sử dụng các bộ phận của khổ qua rừng

Uống lá khổ qua rừng có tác dụng gì, liều lượng dùng ra sao? Đây điều là những câu hỏi được rất nhiều người thắc mắc và cần được giải đáp. Trên thực tế, có rất nhiều cách sử dụng lá khổ qua rừng có thể áp dụng hàng ngày như:

Làm trà từ trái và lá khổ qua rừng

Trái khổ qua rừng đều rất tốt cho sức khỏe. Và bạn muốn sử dụng thực phẩm này thường xuyên thì cách đơn giản, nhanh gọn nhất chính là làm trà uống mỗi ngày.

Làm trà từ trái và lá khổ qua rừng

Chuẩn bị nguyên liệu:

- Khổ qua rừng nên chọn mua trái nhỏ, màu sậm, nhiều gai, có thể dùng luôn cả lá và dây vì chúng có tác dụng tương đương.

- Đem rửa sạch mướp đắng rừng dưới vòi nước nhiều lần, tốt nhất nên ngâm qua nước muối loãng để loại bỏ các tạp chất.

- Cạo bỏ hết hạt mướp đắng, thái mướp đắng thành từng khoanh nhỏ từ 1.5 – 2mm, phần lá để nguyên.

– Sau đó cùng đem mướp đắng đi làm khô bằng cách phơi trực tiếp dưới ánh nắng trong nhiều ngày hoặc cho vào lò sấy sấy khô.

Cách làm trà mướp đắng rừng:

Sau khi đã làm khô mướp đắng rừng, bạn mang chúng đi sao trên bếp cho đến khi mướp đắng chuyển dần sang màu vàng nâu đẹp mắt là dùng được. Bảo quản thành phẩm trong hộp kín hoặc để vào tủ lạnh, có thể sử dụng được đến 2 tháng. Khi uống cho từ 4-5 lát vào bình nước sôi, ủ tầm 10 phút và uống nóng như trà hằng ngày.

+ Nấu các món ăn từ lá mướp đắng rừng

Lá của khổ qua rừng có thể dùng để chế biến nhiều món ăn ngon và bổ dưỡng cho sức khỏe như: luộc, xào, nấu canh, thậm chí ăn sống. Đặc sắc nhất phải kể đến là dùng chúng để nấu canh với thịt ba chỉ băm nhỏ.

Canh lá khổ qua rừng

Muốn có được nồi canh ngon, người chế biến phải chọn hái đọt non và lá non, vì đây là những bộ phận cô đọng nhiều thứ tinh túy nhất của đất trời, nấu canh ăn rất thanh ngọt từ nơi đầu lưỡi đến cổ họng.

Cách chế biến rất đơn giản, lá và đọt non sau khi hái về thì rửa sạch, dùng dao xắt nhỏ như rau nêm canh và chờ chế biến. Thịt ba chỉ mua về cũng làm sạch, thái mỏng và băm nhỏ, nếu có thịt xay thì càng tốt, nên ướp tí hạt nêm để thịt đậm vị hơn.

Bắc một chiếc nồi lên bếp và phi dầu ăn, cho thịt đã băm vào xà xào chín. Tiếp theo cho nước vào nồi thịt cho vừa khẩu phần ăn, nêm nếm gia vị vừa miệng. Lá khổ qua rừng rất mỏng nên rất nhanh chín. Do đó, khi nồi nước sôi thì cho lá khổ qua vào, để cho nước canh bắt đầu sôi lại lần nữa thì tắt bếp nhấc nồi xuống.

Cách để thưởng thức món canh khổ qua rừng ngon nhất là ăn chúng lúc canh còn âm ấm, chỉ cần húp một chén canh, người sẽ toát mồ hôi và cơ thể cảm thấy sảng khoái như vừa mới được xông hơi.

Nấu nước lá mướp đắng rừng tắm cho trẻ

Bên cạnh việc sử dụng trà lá mướp đắng rừng hàng ngày như một giải pháp giúp thanh nhiệt, giải độc, tiêu trừ mụn nhọt từ bên trong thì bạn còn có thể dùng lá khổ qua rừng tắm cho trẻ sơ sinh để giúp loại bỏ rôm sảy, mụn nhọt.

Nấu nước lá mướp đắng rừng tắm cho trẻ

Mặc dù làn da của trẻ nhỏ rất mong manh nhưng các mẹ cứ yên tâm vì lá mướp đắng rừng rất an toàn, hoàn toàn không gây kích ứng da. Ngoài ram, lá khổ qua rừng cũng có thể dùng để đắp mặt làm sáng da, trị mụn, giảm sạm thâm,...

Một lưu ý khi dùng lá và trái khổ qua rừng tắm cho bé là khi mua về bạn nên rửa sạch, ngâm rửa với nước muối nhiều lần. Khi tắm cho bé nên pha loãng khổ qua rừng với nước lạnh cho còn âm ấm thì tắm cho bé từ mặt xuống tay, bụng và chân. Chú ý những vùng nhiều rôm sảy nên tắm kỹ hơn. Cuối cùng, hãy vệ sinh cơ thể bé lại lần nữa với nước ấm sạch.

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Lá khổ qua rừng là dược liệu gần gũi nhưng rất tốt cho sức khỏe

Hy vọng bài viết trên đã cung cấp đến bạn đọc những thông tin về lá mướp đắng rừng như giải đáp được thắc mắc lá khổ qua rừng có tác dụng gì với sức khỏe. Việc tìm mua cũng như sử dụng loại lá này vô cùng đơn giản nên bạn hoàn toàn có thể áp dụng thường xuyên tại nhà để chăm sóc và bảo vệ cơ thể tốt hơn khỏi bệnh tật.