Lá mật gấu có tác dụng gì, uống lá mật gấu hằng ngày có tốt không?

Cây mật gấu còn được gọi với tên khác là cây lá đắng (cây mật gấu miền Nam), mã hổ,.... Tên khoa học của chúng là Gymnanthemum amygdalinum hoặc Vernonia amygdalina Del thuộc họ Cúc (Asteraceae).

Uống lá mật gấu hằng ngày có tốt không là chủ đề của bài viết dưới đây. Hãy cùng tìm hiểu lá mật gấu có tác dụng gì cho sức khỏe , cách dùng cũng như các lưu ý khi sử dụng để loại dược liệu này phát huy tối đa công dụng chữa bệnh của nó.

Loại cây này thích hợp với vùng khí hậu nhiệt đới như châu Phi. Cây cũng được tìm thấy khá nhiều tại Việt Nam, thường mọc hoang hoặc được người dân trồng trồng làm thuốc ở các khu vực Nam Bộ. Vì thế chúng được gọi là cây mật gấu miền Nam để khoanh vùng sinh sống của loại cây này.

Đây là giống cây thân thảo với phần thân khá mềm và thường mọc thành bụi, chiều cao trung bình từ 2 - 5m. Lá dài 20cm, hình bầu dục, có màu xanh lục, vị đắng đặc trưng.

+ Bộ phận dùng, thu hái và sơ chế

2 bộ phận chính được sử dụng là thân và lá. Người thu hoạch thường chọn các cây trưởng thành và thu hái chúng quanh năm, đặc biệt không hái những cây còn non.

2 bộ phận chính được sử dụng là thân và lá

Sau khi đem về, thảo dược sẽ được tiến hành rửa thật sạch rồi để cho ráo nước. Tiếp tục mang chúng đi phơi khô hoặc có thể dùng tươi, vì tác dụng của lá mật gấu tươi cũng tương tự như lá mật gấu phơi sấy khô. Hoặc bạn có thể sao vàng để tăng hiệu quả chữa bệnh. Cuối cùng, để bảo quản thì nên cất chúng ở những nơi thoáng mát, khô ráo, sạch sẽ, tránh các khu vực ẩm thấp sẽ làm thuốc bị mốc.

+ Thành phần hóa học

Vitamin A, B, C, E, steroid, xanthone, tannin, axit phenolic, flavonoid, nước, magie, kẽm, sắt, đồng, selenium,…là những thành phần có mặt nhiều trong lá và thân của cây mật gấu.

2. Uống lá mật gấu hàng ngày có tốt không?

Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng nếu chúng ta sử dụng lá mật gấu để nấu hoặc sắc nước uống mỗi ngày là một điều tốt cho cơ thể. Vì loại lá này có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe nhờ chứa nhiều thành phần dưỡng chất quý giá.

Sử dụng lá mật gấu để nấu hoặc sắc nước uống mỗi ngày là một điều tốt cho cơ thể

Bạn có thể dùng nước nấu từ lá mật gấu uống hằng ngày như một loại nước giải khát. Chỉ cần lấy một lượng lá mật gấu vừa đủ đem sắc với nước, lọc lấy nước uống mỗi ngày sẽ giúp ngăn chặn nguy cơ mắc bệnh tật và hỗ trợ cải thiện tình trạng bệnh hiệu quả.

3. Uống lá mật gấu nhiều có hại gì không?

Mặc dù đã được chứng minh có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe, tuy nhiên bạn không nên quá lạm dụng loại thảo dược này vì cái gì dùng quá nhiều cũng sẽ gây ra các tác dụng phụ không mong muốn.

Đối với người bình thường, mỗi ngày chỉ nên dùng 15-20g dược liệu/ngày. Còn đối với người bệnh, mỗi ngày lượng dùng khuyến nghị là từ 30-50g dược liệu. Nếu lạm dụng sử dụng quá liều có thể dẫn đến các vấn đề như tụt huyết áp đột ngột, táo bón,... Vì vậy, khi sử dụng nước từ loại lá này nên cẩn thận chú ý liều lượng.

Đối với người bình thường, mỗi ngày chỉ nên dùng 15-20g dược liệu/ngày

4. Lá mật gấu uống có tác dụng gì?

+ Hỗ trợ làm giảm cholesterol xấu

Việc tăng nồng độ cholesterol xấu trong cơ thể là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các bệnh lý về tim mạch như: đột quỵ hay bệnh Alzheimer. Theo một số nghiên cứu của y học hiện đại thì việc sử dụng lá mật gấu sẽ giúp làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim và hạn chế cholesterol xấu trong máu cực kỳ hiệu quả.

+ Tác dụng chống oxy hóa

Các tế bào của cơ thể sẽ phải chịu tác động của quá trình oxy hóa liên tục do tuổi tác và sức khỏe. Nếu không có biện pháp ngăn ngừa từ sớm thì nguy cơ mắc bệnh ung thư là rất cao. Nhờ tác dụng giúp tăng cường các chất có khả năng chống lại quá trình oxy hóa, vì thế lá mật gấu đã được sử dụng để làm chậm quá trình chống oxy hóa của cơ thể.

+ Tác dụng hỗ trợ giảm sốt

Các hoạt chất như glucosides, flavonoid, lacton andrographolide, fiterpene có tác dụng giúp cải thiện nhanh chóng tình trạng sốt cao. Bạn có thể dùng 10g lá mật gấu khô cùng 25g củ nghệ, sắc với 200ml nước đến khi cạn còn 100ml nước thì uống ngay khi còn ấm, có thể cho thêm mật ong vào để dễ uống hơn, nên chia ra sử dụng 3 lần/ ngày.

Uống lá mật gấu hằng ngày hỗ trợ giảm sốt

+ Giảm nguy cơ mắc ung thư vú

Các nhà khoa học Mỹ đã đưa ra một số nghiên cứu chỉ ra rằng lá mật gấu có tác dụng ức chế sự tăng trưởng và phát triển của các tế bào ung thư vú.

Ngoài ra, nếu người bệnh kết hợp với chế độ ăn uống khoa học ít chất béo, hoạt động thể chất đều đặn và duy trì cân nặng hợp lý sẽ giúp tăng thêm hiệu quả chữa bệnh của thảo dược. Bên cạnh đó, có nhiều chất trong lá còn giúp ngăn ngừa các bệnh lý về gan và nâng cao hệ miễn dịch, ngăn chặn sự xuất hiện của các tế bào gây ung thư.

+ Tác dụng giúp hạ huyết áp

Lượng Kali dồi dào trong lá mật gấu giúp loại bỏ nước và muối, từ đó điều hòa huyết áp hiệu quả. Dùng 10g lá tươi hoặc 5g lá khô rửa sạch và đun sôi với 3 chén nước đến khi sắc còn 2 chén thì bỏ bã chia ra uống 2 lần/ ngày.

Lượng Kali dồi dào trong lá mật gấu giúp loại bỏ nước và muối, từ đó điều hòa huyết áp hiệu quả

+ Tác dụng hỗ trợ điều trị nhiễm trùng đường hô hấp

Nhiễm trùng đường hô hấp là bệnh lý gây ra bởi virus, vi khuẩn hoặc các sinh vật khác. Khi mắc nhiễm trùng đường hô hấp trên hoặc dưới thì cơ thể có thể xuất hiện tình trạng nhiễm khuẩn thứ phát. Lúc này, chúng ta có thể sử dụng lá mật gấu để điều trị bệnh bằng cách dùng 9 - 1 g lá khô đem đun sôi với 3 chén nước lọc đến khi cạn còn 1 chén nước thì lược bỏ bã và chia ra uống 2 lần/ ngày.

+ Hỗ trợ điều trị tiểu đường

Đây là phương pháp hiệu quả với những ai đang mắc tiểu đường tuýp 2. Hãy dùng 10g lá mật gấu phơi khô đun sôi với nước và uống khi còn ấm. Sử dụng nước lá mật gấu theo cách này sẽ tương tự như việc uống nước trà hằng ngày. Vị đắng trong nước thuốc có tác dụng làm giảm lượng đường trong máu, điều hòa lượng đường huyết trong cơ thể.

Dùng 10g lá mật gấu phơi khô đun sôi với nước và uống khi còn ấm

+ Trị đau họng, ho có đờm

Dùng 3 - 5 lá mật gấu tươi, mang đi rửa sạch bụi bẩn. Nhai lá vào buổi tối trước khi đi ngủ. Qua một đêm, người bệnh sẽ cảm nhận được hiệu quả tức thì của thảo dược. Không nên lạm dụng lá và sử dụng với liều lượng quá cao.

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Cây mật gấu là loại thảo dược mang đến nhiều công dụng tốt cho sức khỏe lại dễ tìm

+ Chữa trị đau nhức xương khớp, rối loạn tiêu hóa

Cách dùng lá mật gấu để hỗ trợ điều trị bệnh về xương khớp hiệu quả chính là dùng thân cây đã phơi khô thái thành từng đoạn nhỏ và ngâm vào rượu trắng. Lúc làm xong nên đậy kín nắp lại, đến khi thấy rượu chuyển sang màu vàng là có thể sử dụng được. Mỗi lần nên dùng với liều lượng nhỏ để điều trị các bệnh lý về xương khớp hoặc rối loạn tiêu hóa.

Hy vọng qua bài viết trên, các đọc giả đã biết thêm thông tin về việc uống lá mật gấu hằng ngày có tốt không. Đây là loại thảo dược mang đến nhiều công dụng tốt cho sức khỏe lại dễ tìm, nên bạn có thể dự trữ chúng trong nhà để hỗ trợ điều trị nhiều loại bệnh. Nếu có các bệnh lý nền nguy hiểm, nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc các chuyên gia trước khi sử dụng lá mật gấu.