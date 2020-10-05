13 công dụng của lá đu đủ “thần thánh” bạn không thể bỏ qua

Lá đu đủ đực: có phiến lá nhỏ, màu xanh lá thẫm, dược chất trong lá đu đủ đực tốt hơn lá đu đủ cái có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh tuyến tiền liệt, tốt cho tiêu hóa, giúp nhuận tràng, phòng chống ung thư, giảm chứng chuột rút ở kì kinh nguyệt. Ngoài ra, lá đu đủ đực còn giúp cho mái tóc chắc khỏe, suôn mượt.

Muốn biết rõ công dụng của lá đu đủ , trước hết chúng ta nên nắm được những thông tin cơ bản của loại lá này. Lá đu đủ là một bộ phận của cây đu đủ, có tên khoa học là Carica Papaya L., thuộc họ Đu Đủ (Papayaceae). Lá đu đủ không đơn thuần chỉ là một loại lá bình thường mà từ xa xưa nó đã được dân gian ví như một vị thuốc chữa bệnh thần kỳ nếu như biết dùng đúng cách.

Lá đu đủ thường rất to và dài, màu xanh lá thẫm, mọc theo từng chùm ở ngọn thân, kiểu lá đơn, xoắn ốc. Cuống lá đu đủ cũng rất dài, phiến lá rộng tầm 20-50 cm, mỏng, mềm và được chia thành 6-10 thùy, các thùy thỉnh thoảng sẽ chia ra thành nhiều thùy nhỏ hơn.

Lá đu đủ cái: có phiến lá lớn, màu xanh thẫm nhưng nhạt màu hơn lá đu đủ đực, cũng có tác dụng như lá đu đủ đực nhưng dược chất trong lá đu đủ cái không nhiều như lá đu đủ đực.

Phần mặt dưới của lá đu đủ có đường gân nổi rõ, trung bình cứ sau khoảng từ 3-5 ngày ở thời kỳ sinh trưởng, cây đu đủ sẽ mọc ra một lá từ ngọn thân.

Lá đu đủ sau khi phơi khô có màu nâu xám, co xoắn lại, lá giòn, dễ nát.

1.3. Phân bố

Cây đu đủ có nguồn gốc từ Nam Mỹ, với đặc tính ưa khí hậu ấm, nóng nên loài cây này thường được trồng nhiều ở các quốc gia có khí hậu nhiệt đới. Ở nước ta, cây đu đủ được phân bố khá rộng rãi, không khó để tìm một cây đu đủ sau vườn nhà của mỗi gia đình, đặc biệt là tại các vùng quê.

Không khó để tìm thấy lá đu đủ, đặc biệt là các vùng nông thôn - Ảnh minh họa: Internet

1.4. Quá trình thu hái

Bên trong lá đu đủ có chứa nhựa lá dễ làm lỡ tay nên khi tiến hành thu hoạch, bạn nên đeo bao tay vào. Chọn những lá đu đủ tươi, tránh hái nhầm lá héo đã chuẩn bị rụng bởi vì chúng đã mất gần hết chất mủ bên trong và không còn tính năng chữa bệnh nữa.

1.5. Cách chế biến và bảo quản

Sau khi thu hái xong lá đu đủ, đem về rửa sạch, đợi ráo nước thì đem ra cắt ngang theo chiều của sống lá, sau đó đem ra nắng phơi khô hoặc có thể dùng máy sấy để sấy khô.

Lá đu đủ sau khi phơi khô phải bảo quản cẩn thận, tránh tình trạng bị hỏng, mốc, nát lá. Bạn nên cho lá vào túi ni lông buộc kín, cất nơi khô ráo, thoáng mát rồi đem dùng dần.

2. Công dụng của lá đu đủ là gì?

Là một vị thuốc khá quen thuộc trong Đông y, lá đu đủ ngày càng được nhiều người tin dùng với nhiều tác dụng chữa bệnh hiệu quả đến không ngờ. Sau đây là một số tác dụng chữa bệnh điển hình của lá đu đủ:

2.1. Chữa tiêu chảy

Bạn có thể thoát khỏi các vấn đề về tiêu hóa như nhiễm trùng, đau dạ dày và ợ nóng nhờ lá đu đủ.

Các enzyme của lá đu đủ giúp bảo vệ toàn bộ hệ thống tiêu hóa từ miệng đến đại tràng, làm giảm axit hình thành trong ruột.

2.2. Lá đu đủ giảm sưng do sốt xuất huyết

Các lá đu đủ có chứa các enzym giúp giảm sưng trong cơ thể, cũng như đau và cúm liên quan đến sốt do virus dengue

Sốt dengue là do vết cắn của muỗi bị nhiễm virus gây ra. Nó bắt đầu với một cơn sốt cao và đột ngột vào ngày thứ 4 đến ngày thứ 7 sau khi nhiễm trùng.

Có thể giã nhuyễn để đắp lên trán - Ảnh minh họa: Internet

Từ 2 đến 5 ngày sau khi sốt bắt đầu, trên cơ thể sẽ xuất hiện ban đỏ và ngày càng nhiều hơn. Người bị bệnh sốt xuất huyết cảm thấy da rất nhạy cảm và vô cùng khó chịu.

Nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào trong số những triệu chứng này, tốt nhất là nên đến bệnh viện và có thể sử dụng lá đu đủ như là một phần hỗ trợ của quá trình điều trị.

2.3. Lá đu đủ chữa dạ dày

Các công trình nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng, việc sử dụng lá đu đủ để chữa bệnh đau dạ dày là hoàn toàn có cơ sở. Bên trong lá đu đủ có chứa hàm lượng papain giúp phá hủy những protein bên trong cơ thể, khiến cho việc tiêu hóa chất đạm dễ dàng hơn. Hơn nữa, nó cũng giúp loại bỏ những độc tố, chống lại sự hình thành của những khối u và tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể.

2.4. Chống ung thư

Các chất chống oxy hoá trong lá đu đủ vô cùng hữu ích trong việc giúp cơ thể chống lại các căn bệnh như ung thư mà không gây ra các phản ứng phụ.

Ngoài ra, bạn cần phải có chế độ ăn uống cân bằng hơn, bỏ hút thuốc, tập thể dục nhiều hơn và tránh các loại đồ ăn nhanh.

2.5. Lá đu đủ chữa bệnh tiểu đường

Nghiện đường là một vấn đề nghiêm trọng , gây ra những tác hại nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Khi bạn tiêu thụ lá đu đủ như một loại trà, nó làm cho bạn đẩy lùi cơn thèm ăn các loại thực phẩm có nhiều carbohydrate và đường.

2.6. Loại bỏ mụn trứng cá

Mụn trứng cá là một vấn đề lớn đối với cả thanh thiếu niên và người lớn bởi liên quan đến những rối loạn về hoóc môn. Nếu bạn bị mụn trứng cá và đã thử nhiều cách nhưng không thành công, hãy thử dùng lá đu đủ theo cách này.

Đắp lá đu đủ lên vùng da có mụn trứng cá để chống viêm và giảm mụn - Ảnh minh họa: Internet

Hãy chuẩn bị một ít lá đu đủ và trộn với một chút nước, rồi dùng máy xay sinh tố để tạo ra một hỗn hợp. Sau đó bạn đắp lên da và giữ nguyên trong vòng 15 phút, sau đó rửa sạch mặt như các loại mặt nạ khác.

2.7. Hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan đến tuyến tiền liệt

Nếu bạn bệnh liên quan đến tuyến tiền liệt, hãy uống trà từ lá đu đủ sẽ giúp bạn giảm bớt các vấn đề rắc rối như: Cảm giác bỏng rát khi đi tiểu, đi tiểu nhiều lần, sốt và mệt mỏi.

2.8. Khiến tóc khỏe đẹp

Chúng ta đã biết đến đu đủ như là một thành phần của nhiều sản phẩm làm đẹp nhưng ít ai ngờ rằng trà được làm bằng lá đu đủ sẽ giúp tóc của bạn khỏe đẹp và giàu sức sống hơn.

Bạn chỉ cần chuẩn bị lá đu đủ như một loại trà thông thường và thêm nó vào dầu gội và xả sạch nước trên tóc.

2.9. Giúp nhuận tràng

Trà lá đu đủ sẽ dễ uống hơn so với việc ép lá lấy nước - Ảnh minh họa: Internet

Chúng ta đã biết rằng đu đủ được dùng như một vị thuốc nhuận tràng tuyệt vời. Tuy nhiên, nếu bạn không thích hương vị của loại trái cây này thì hãy thử uống loại trà được làm bằng lá của nó. Nhờ có nhiều chất xơ nên lá đu đủ cũng giúp bạn giảm các vấn đề rắc rối của táo bón.

2.10. Giảm chứng chuột rút trong kỳ kinh nguyệt

Để giảm bớt chứng chuột rút và cơn đau liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt, bạn có thể uống trà được làm từ lá đu đủ nhiều lần trong ngày.

Nếu bạn bị các vấn đề về đáng ngại liên quan đến nội tiết hoặc tử cung, mỗi khi đến kỳ kinh nguyệt, bạn sẽ cảm thấy rất đau đớn. Trong trường hợp này, hãy thử uống trà từ lá đu đủ để làm cho giai đoạn này của bạn dễ chịu hơn mà không phải dùng quá nhiều thuốc.

2.11. Lá đu đủ trị bệnh sán chó

Lá đu đủ có chứa rất nhiều thành phần giúp chống viêm - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều nghiên cứu của các chuyên gia cho thấy, lá đu đủ có tác dụng ức chế vi khuẩn, tăng cường miễn dịch bởi bên trong có chứa hơn 50 các thành phần hoạt chất. Trong đó có hoạt chất karpain có khả năng ức chế sự phát triển của nhiều loại vi sinh vật nguy hiểm như vi khuẩn, ký sinh trùng,…

2. 12. Tăng cảm giác ngon miệng

Nếu bạn đang bị bệnh hoặc đang phải dùng một loại thuốc điều trị nào đó, có thể bạn sẽ bị mất cảm giác thèm ăn. Uống trà được làm từ lá đu đủ sẽ giúp cơ thể bạn cải thiện quá trình tiêu hóa và làm bạn thèm ăn, tăng cảm giác ngon miệng.

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2.13. Tăng cường hệ thống miễn dịch

Các chất dinh dưỡng từ lá đu đủ giúp cơ thể có thể tự bảo vệ mình khỏi các căn bệnh về tim mạch, ung thư, lão hóa, dị ứng và nhiễm trùng dạ dày.

Trên đây là những công dụng của lá đu đủ mà bạn nên biết để có thể áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, vì đây là một loại dược liệu thiên nhiên, bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ về cách sử dụng và liều lượng trước khi sử dụng lá đu đủ điều trị bất cứ bệnh gì.