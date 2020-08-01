Hoa đu đủ đực vừa là một loại thực phẩm vừa là loại thảo dược phổ biến với người dân Việt Nam. Với thành phần dinh dưỡng cao, hoa đu đủ đực chữa được nhiều bệnh thông thường như ho, viêm họng, dạ dày… Vậy cụ thể hoa đu đủ đực chữa được bệnh gì ? Khi sử dụng cần lưu ý điều gì? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Hoa đu đủ đực còn chứa nhiều thành phần dinh dưỡng đáng kinh ngạc như: vitamin A, B1, C, các khoáng chất như canxi, photpho cùng với đó là tannin, protein và các chất chống oxy hóa như phenol, axit gallic…

Hoa đu đủ đực được thu gom từ những cây đu đủ giống đực, đây vừa là thực phẩm có thể dùng để chế biến món ăn vừa đóng vai trò như một vị thuốc đông y có nhiều tác dụng. Hoa đu đủ đực có thể hỗ trợ chữa được nhiều bệnh thông thường như: ho, viêm họng, tiểu đường, sỏi thận… Đặc điểm của hoa đu đủ đực rất dễ nhận biết. Đó là loại hoa có 5 cánh, màu trắng nhỏ, một số hoa có thể có màu xanh nhạt xen lẫn vàng, mùi thơm, vị đắng.

Hoa đu đủ đực có 5 cánh, màu trắng nhỏ, một số hoa có thể có màu xanh nhạt xen lẫn vàng - Ảnh minh họa: Internet

Hoa đu đủ đực chữa được bệnh gì?

Hoa đu đủ đực được biết đến như một loại thảo dược rất tốt cho sức khỏe con người. Đây không chỉ là món ăn phổ biến trong những bữa cơm mà còn là phương thuốc chữa được nhiều bệnh.

Hoa đu đủ đực trị ho – viêm họng

Hoa đu đủ đực chữa viêm họng và ho vô cùng hiệu quả. Bạn chỉ cần chuẩn bị các nguyên liệu và một số bước tiến hành đơn giản là đã có thể hỗ trợ điều trị bệnh. Tuy nhiên cách để chữa viêm họng cho trẻ nhỏ và người lớn có chút khác biệt.

Đối với trẻ nhỏ

Bạn chuẩn bị các nguyên liệu: khoảng 10g hoa đu đủ đực, một lượng mật ong nguyên chất hoặc mật ong rừng đủ dùng.

Cách thực hiện:

Bước 1: Sơ chế sạch sẽ hoa đu đủ đực nhằm loại bỏ bụi bẩn, tạp chất.

Bước 2: Cho hoa đu đủ đực và mật ong vào chén với tỷ lệ phù hợp. Sau đó tiến hành chưng cách thủy khoảng 20 đến 30 phút.

Bước 3: Cuối cùng bạn chỉ cần đợi cho hỗn hợp nguội bớt là có thể dùng. Khoảng 7 ngày dùng bạn sẽ cảm thấy tác dụng rõ rệt.

Khi sử dụng phương thuốc này đối với trẻ nhỏ, bạn cần hết sức lưu ý về liều lượng để tránh ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ. Để đảm bảo an toàn hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng cho trẻ nhỏ.

Đối với người lớn

Bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu như: khoảng 15g hoa đu đủ đực, 10g hạt chanh, 15g lá hẹ và lượng mật ong nguyên chất.

Cách thực hiện:

Bước 1: Sơ chế sạch sẽ đu đủ đực, lá hẹ rồi đem giã nát. Đồng thời lột vỏ hạt chanh và đập dập.

Bước 2: Cho hỗn hợp đã chuẩn bị bên trên vào chén và thêm 5 thìa đường phèn cùng lượng mật ong đủ dùng. Sau đó cũng đem chưng cách thủy hỗn hợp trong khoảng 30 phút.

Bước 3: Cuối cùng lọc bỏ bã, dùng nước cốt khoảng 3 – 4 lần mỗi ngày, mỗi lần dùng khoảng 2 thìa. Sau một thời gian bạn sẽ thấy hiệu quả tức thì.

Hoa đu đủ đực có thể hỗ trợ chữa trị những cơn ho và viêm họng thông thường - Ảnh minh họa: Internet

Hoa đu đủ đực chữa dạ dày

Hoa đu đủ đực còn có tác dụng rất tốt để chữa dạ dày nhờ chứa papain – kháng sinh làm lành vết thương, giúp giảm tình trạng loét dạ dày, ngăn tích tụ cholesterol…

Thông thường mọi người sẽ tiến hành phơi khô hoa đu đủ đực rồi sao vàng để pha nước uống mỗi ngày. Ngoài ra, bạn hoàn toàn có thể đưa hoa đu đủ vào các món ăn thường ngày như: canh, gỏi…

Bạn có thể chế biến hoa đu đủ đực thành các món ăn giúp giảm các bệnh về dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Hơn thế, hoa đu đủ đực còn có nhiều công dụng khác rất tốt cho sức khỏe con người như: kiểm soát tốt đường huyết, nâng cao hệ miễn dịch, hỗ trợ giảm cân…

Lưu ý khi sử dụng hoa đu đủ đực

Mặc dù hoa đu đủ đực lành tính nhưng vẫn phải hết sức cẩn trọng trong quá trình sử dụng. Bất kỳ loại thảo dược nào cũng tiềm ẩn những nguy cơ nhất định. Khi sử dụng bạn cần lưu ý các điểm sau:

Tình trạng bệnh

Nếu bạn mắc các chứng bệnh mãn tính thì không nên lạm dụng hoa đu đủ đực vì có thể khiến bị khó chữa hơn. Bên cạnh đó, bạn cần biết rằng hoa đu đủ đực sẽ phản ứng khác nhau tùy cơ địa mỗi người nên hiệu quả cũng sẽ khác nhau. Đặc biệt người có cơ địa dễ dị ứng với các thành phần của hoa đu đủ đực và trẻ sơ sinh thì không nên sử dụng.

Phụ nữ đang mang thai

Hoa đu đủ đực có chứa papain, prostaglandin, oxytocin có khả năng phá hủy tế bào phôi thai, kích thích tử cung co bóp. Do đó phụ nữ đang mang thai nên tránh dùng hoa đu đủ đực vì có nguy cơ sảy thai.

Phụ nữ đang mang thai không nên sử dụng hoa đu đủ đực vì có thể gây sảy thai - Ảnh minh họa: Internet

Liều lượng và cách dùng

Khi có mong muốn sử dụng hoa đu đủ đực bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng. Từ đó sẽ biết được cách dùng đúng và liều lượng phù hợp với cơ địa bản thân.

Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng hoa đu đủ đực để điều trị một bệnh lý nào đó - Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù có nhiều công dụng tốt đối với sức khỏe con người, nhưng hoa đu đủ đực vẫn tìm ẩn những nguy cơ nhất định nếu sử dụng không đúng cách. Hãy trở thành người dùng khôn ngoan, trang bị cho bản thân những kiến thức cơ bản về loại thực phẩm, thảo dược mà mình muốn sử dụng. Mong những chia sẻ về chủ đề “Hoa đu đủ đực chữa được bệnh gì?” có thể giúp ích cho các bạn.