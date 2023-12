Người bị sốt xuất huyết nên ăn gì để tăng tiểu cầu hiệu quả nhất?

Người bệnh sốt xuất huyết nên ăn gì để tăng tiểu cầu? - Ảnh minh họa: Internet

Sốt xuất huyết tiểu cầu giảm bao nhiêu là nguy hiểm?

Số lượng tiểu cầu trung bình của người khỏe mạnh là 150.000 - 450.000/micro lít máu (10^-6 lít). Lượng tiểu cầu được xem là bị giảm khi lượng tiểu cầu thấp hơn 150.000. Nếu tiểu cầu giảm xuống còn 50.000, đây là mức báo động nguy hiểm, thậm chí có bệnh nhân còn giảm xuống chỉ còn 10.000 - 20.000 tiểu cầu/ microlit máu.

Người bị sốt xuất huyết nên ăn gì để tăng tiểu cầu?

Một số loại trái cây

Quả chà là: Đây là loại quả chứa nhiều chất sắt cùng các chất dinh dưỡng thiết yếu khác, giúp tăng số lượng tiểu cầu một cách tự nhiên, cải thiện tình trạng giảm tiểu cầu trong máu.

Quả mơ: Mơ chứa nhiều chất sắt, giúp tăng lượng tiểu cầu đáng kể trong cơ thể. Nên ăn lượng quả mơ tương đương với 1 bát cơm, 2 lần/ngày.

Mơ chứa nhiều chất sắt, giúp tăng lượng tiểu cầu đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Lựu: Đây là thực phẩm giàu flavonoid polyphenols có khả năng chống lại các vi trùng gây hại. Bên cạnh đó, lựu còn giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa, tăng cường hệ miễn dịch, chống lại virus đồng thời nâng cao số lượng tiểu cầu trong máu.

Kiwi: Trong thành phần kiwi có chứa nhiều vitamin E, vitamin C, vitamin K, kali và folate có lợi cho hệ miễn dịch, giúp tăng số lượng tiểu cầu cũng như chất điện giải bên trong cơ thể.

Đu đủ: Đu đủ chứa nhiều folate, papain, kali, chymopapain, vitamin C, chất xơ,... Chúng đều là những thành phần giúp tăng số lượng tiểu cầu. Bên cạnh đó, đu đủ còn tăng cường hoạt động của hệ miễn dịch. Mỗi ngày ăn khoảng 2-3 miếng đu đủ sẽ giúp cải thiện số lượng tiểu cầu đáng kể.

Đu đủ chứa nhiều folate, papain, kali,... giúp tăng tiểu cầu - Ảnh minh họa: Internet

Ổi: Ổi giàu vitamin C, giúp tăng sức đề kháng và hệ miễn dịch, tăng lượng tiểu cầu.

Thực phẩm nhiều vitamin C

Mỗi ngày, cứ 400-2000mg vitamin C được cung cấp vào cơ thể sẽ giúp tăng số lượng tiểu cầu trong máu do vitamin C là chất chống oxy hóa rất tốt. Vitamin C có nhiều trong rau củ quả như cam, súp lơ xanh, rau bina,...