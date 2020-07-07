Người bị sốt xuất huyết nên ăn gì để tăng tiểu cầu hiệu quả nhất?

Tiểu cầu là những tế bào máu nhỏ trong tủy xương, đóng vai trò quan trọng đối với quá trình cầm máu. Khi số lượng tiểu cầu giảm, tình trạng xuất huyết sẽ xảy ra. Giảm tiểu cầu là một biến chứng phổ biến ở người bệnh sốt xuất huyết, giảm khả năng đông máu, chống nhiễm trùng, khiến bệnh nhân chảy máu cam, xuất huyết dưới da, chảy máu chân răng, thậm chí tử vong. Vậy người bị sốt xuất huyết nên ăn gì để tăng tiểu cầu ? Mời bạn cùng Phunugiadinh tìm hiểu trong bài viết!

Mỗi ngày, cứ 400-2000mg vitamin C được cung cấp vào cơ thể sẽ giúp tăng số lượng tiểu cầu trong máu do vitamin C là chất chống oxy hóa rất tốt. Vitamin C có nhiều trong rau củ quả như cam, súp lơ xanh, rau bina,...

Đu đủ: Đu đủ chứa nhiều folate, papain, kali, chymopapain, vitamin C, chất xơ,... Chúng đều là những thành phần giúp tăng số lượng tiểu cầu. Bên cạnh đó, đu đủ còn tăng cường hoạt động của hệ miễn dịch. Mỗi ngày ăn khoảng 2-3 miếng đu đủ sẽ giúp cải thiện số lượng tiểu cầu đáng kể.

Kiwi: Trong thành phần kiwi có chứa nhiều vitamin E, vitamin C, vitamin K, kali và folate có lợi cho hệ miễn dịch, giúp tăng số lượng tiểu cầu cũng như chất điện giải bên trong cơ thể.

Lựu: Đây là thực phẩm giàu flavonoid polyphenols có khả năng chống lại các vi trùng gây hại. Bên cạnh đó, lựu còn giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa, tăng cường hệ miễn dịch, chống lại virus đồng thời nâng cao số lượng tiểu cầu trong máu.

Quả mơ: Mơ chứa nhiều chất sắt, giúp tăng lượng tiểu cầu đáng kể trong cơ thể. Nên ăn lượng quả mơ tương đương với 1 bát cơm, 2 lần/ngày.

Số lượng tiểu cầu trung bình của người khỏe mạnh là 150.000 - 450.000/micro lít máu (10^-6 lít). Lượng tiểu cầu được xem là bị giảm khi lượng tiểu cầu thấp hơn 150.000. Nếu tiểu cầu giảm xuống còn 50.000, đây là mức báo động nguy hiểm, thậm chí có bệnh nhân còn giảm xuống chỉ còn 10.000 - 20.000 tiểu cầu/ microlit máu.

Thực phẩm nhiều folate

Bạn hãy tuân theo chế độ ăn giàu folate, từ đó tăng số lượng tiểu cầu cho cơ thể. Folate có vai trò quan trọng trong việc phân chia các tế bào khỏe mạnh bên trong cơ thể. Những thực phẩm giàu folate tiêu biểu gồm: ngũ cốc, măng tây, cam, rau bina,...

Thực phẩm nhiều folate giúp phân chia tế bào khỏe mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm nhiều vitamin A

Vitamin A là dưỡng chất cần thiết đối với sự phát triển của tế bào tiểu cầu và quá trình hình thành protein của cơ thể. Các protein lành mạnh giúp phân chia, thúc đẩy sự tăng trưởng của các tế bào bên trong cơ thể. Những loại thực phẩm chứa nhiều vitamin A như bí đỏ, cà rốt, khoai lang,...

Thực phẩm chứa nhiều vitamin B12

Sự thiếu hụt vitamin B12 sẽ dẫn đến việc giảm tiểu cầu trong máu. Chính vì vậy, bạn nên bổ sung thêm các thực phẩm chứa nhiều vitamin B12 vào trong thực đơn ăn uống hàng ngày, như thịt bò, cá hồi, thịt gà, gà tây,...

Thực phẩm chứa nhiều omega-3

Các loại thực phẩm giàu axit béo omega-3 sẽ giúp hệ thống miễn dịch được tăng cường, đồng thời tăng lượng tiểu cầu trong máu. Một số loại thực phẩm tiêu biểu như hạt lanh, cá, óc chó, rau bina,...

Thực phẩm chứa nhiều omega-3 giúp tăng tiểu cầu - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm nhiều chất chống oxy hóa

Thực phẩm nhiều chất chống oxy hóa có khả năng vô hiệu quá hoạt động của các gốc tự do, xử lý tình trạng tiểu cầu thấp. Các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa có thể kể đến như quả mâm xôi, dâu tây, óc chó, nam việt quất,...

Hàu

Người bị sốt xuất huyết ăn gì để tăng tiểu cầu? Đó chính là hàu, hàu có chứa rất nhiều kẽm, giúp tăng lượng tiểu cầu và tế bào máu bên trong cơ thể. Bên cạnh đó, kẽm còn giúp cải thiện hệ miễn dịch, giúp các tế bào máu tăng cường bảo vệ cơ thể.

Ngũ cốc toàn phần

Nguồn thực phẩm này có chứa rất nhiều dưỡng chất, đó chính là các khoáng chất và vitamin giúp tăng số lượng tiểu cầu tự nhiên.

Ngũ cốc toàn phần giàu khoáng chất, vitamin giúp tăng tiểu cầu tự nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm nhiều vitamin K

Thực phẩm giàu vitamin K vô cùng quan trọng trong quá trình tăng sinh tế bào, đặc biệt là tế bào tiểu cầu bởi thời gian tồn tại của chúng tương đối ngắn, chỉ khoảng 10 ngày. Các loại thực phẩm giàu vitamin K như gan, trứng, cải xoăn,...

Tiểu cầu thấp nên kiêng ăn gì?

Đồ uống có cồn, gây hại cho tủy xương.

Thực phẩm gây dị ứng.

Thực phẩm tinh chế, nhiều đường và các chất ngọt nhân tạo, đồ uống có gas, thức ăn nhanh.

Sữa và các chế phẩm từ sữa như phomai, sữa chua, kem.

Trên đây là những thông tin giúp giải đáp thắc mắc sốt xuất huyết nên ăn gì để tăng tiểu cầu tốt nhất. Mong rằng bài viết sẽ giúp người bệnh nhanh chóng khỏe mạnh và hồi phục!