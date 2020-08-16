Uống nước khổ qua nhiều có tốt không? Bao nhiêu là đủ?

Sức khỏe 16/08/2020 07:36

Khổ qua hay mướp đắng là loại quả được nhiều người yêu thích nhờ vị đắng đặc trưng. Nhiều người thắc mắc uống nước khổ qua nhiều có tốt không, bao nhiêu thì đủ?

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Khổ qua là loại quả có tính lạnh, vị đắng, giúp thanh nhiệt, giải độc cho cơ thể. Khổ qua chứa nhiều khoáng chất và vitamin có lợi cho sức khỏe như protein, carbohydrate, lipit, kali, canxi, magie, sắt,… Có nhiều cách sử dụng khổ qua như ăn sống, nấu canh, xào, gỏi, ép nước uống, sao vàng để pha trà,… Một câu hỏi mà nhiều người quan tâm là uống nước khổ qua nhiều có tốt không? Trong bài viết sau, Phunugiadinh sẽ giúp bạn đọc giải đáp câu hỏi này!

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Uống nước khổ qua nhiều có tốt không? - Ảnh minh họa: Internet

Uống nước khổ qua nhiều có tốt không?

Uống nước mướp đắng hàng ngày có tốt không? Nước ép khổ qua là loại nước ép có nhiều giá trị dinh dưỡng với sức khỏe con người. Tuy nhiên, bản chỉ nên dùng đúng mục đích, với liều lượng vừa đủ thì nó mới phát huy tối đa công dụng cũng như đảm bảo an toàn. Nếu sử dụng nước ép khổ qua quá nhiều trong thời gian dài có thể gây nên các tác dụng phụ như: 

  • Giảm khả năng thụ thai, gây sảy thai: Nếu ăn khổ qua, nhất là khổ qua rừng trong khi mang thai sẽ dễ gây sảy thai bởi nó chứa một số thành phần giống với thuốc điều kinh, thuốc gây sảy thai.
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Nước khổ qua có thể gây sảy thai - Ảnh minh họa: Internet
  • Hạ đường huyết: Nếu bị huyết áp thấp mà ăn khổ qua rừng, nhẹ thì chóng mặt, nặng thì hôn mê do hạ glucose huyết thanh. Đây là một dạng rối loạn bệnh lý do nồng độ glucose huyết thanh giảm, làm năng lượng thiếu hụt nghiêm trọng, các tế bào não lấy năng lượng từ các cơ quan khác.
  • Tăng men gan: Các chất trong khổ qua có khả năng thay đổi hình dáng của các tế bào gan. Hạt mướp đắng chứa vicine, chất này có khả năng gây ngộ độc tầm đậu – hội chứng cấp tính gồm các triệu chứng như đau thắt bụng, nhức đầu, hôn mê.
  • Ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ em: Khổ qua không chỉ gây khó tiêu, các độc tố có trong hạt và ruột bên trong mướp đắng còn gây hại cho sức khỏe của trẻ em. Do đó, bạn không nên cho trẻ em ăn khổ qua.
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Không nên cho trẻ em ăn khổ qua - Ảnh minh họa: Internet
  • Nếu muốn thay đổi thực đơn, bạn cần chần khổ qua trong nước sôi trước khi nấu nướng, chế biến.

Theo các chuyên gia, mỗi ngày bạn chỉ nên uống tối đa 60ml nước ép khổ qua. Nếu muốn uống nhiều hơn, hãy tham khảo ý kiến chuyên gia hoặc bác sĩ.

Uống nước khổ qua có giảm cân không?

Khổ qua giàu chất xơ nhưng lại chứa ít calo nên thường được dùng để làm nước ép để giảm cân. Thực tế, khổ qua có thể giúp quá trình giảm cân có hiệu quả nhanh hơn là nhờ tác dụng:

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Nước khổ qua giúp giảm cân hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet
  • Chuyển hóa chất béo: Khổ qua kích thích sự tiết dịch mật ở gan, hỗ trợ quá trình tiêu hóa thức ăn nhanh hơn. Từ đó, giúp cơ thể chuyển hóa chất béo tốt hơn và giảm cân nhanh hơn.
  • Giảm mỡ cho cơ thể: Các enzym trong khổ qua có tác dụng phân hủy chất béo trong cơ thể thành các axit béo tự do. Từ đó, giảm mỡ cho cơ thể.
  • Hàm lượng nước cao: 90% khổ qua là nước nên nó có thể giúp bạn kiểm soát cơn đói rất hiệu quả. Bên cạnh đó, lượng nước trong nước ép khổ qua cũng khá cao, giúp bổ sung đủ nước cho cơ thể và thanh lọc chất độc cực kỳ tốt. Điều này hỗ trợ đắc lực cho quá trình giảm cân.
  • Kiểm soát lượng calo nạp vào: Khổ qua giàu chất xơ, ít calo nên có thể kiểm soát cơn đói và lượng calo nạp vào cơ thể mỗi ngày. Để tăng lợi ích giảm cân, bạn nên uống nước ép khổ qua vào mỗi sáng, khi bụng còn đang đói. Ngoài ra, bạn cũng nên tăng lượng calo tiêu thụ bằng chế độ tập luyện thường xuyên.

Cách nấu nước khổ qua rừng

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Cách nấu nước khổ qua rừng - Ảnh minh họa: Internet
  • Bạn mua khổ qua rừng còn cả dây, quả và lá. Đem rửa sạch các bộ phận rồi vớt ra rổ cho ráo.
  • Cắt nhỏ dây và lá thành từng khúc khoảng 2-3cm. Với quả thì thái thành lát mỏng 1-2mm. 
  • Trải mướp đắng đều lên nia rồi phơi ngoài nắng đến khi giòn thì dừng. Thường thì 2 ngày nắng già là được.
  • Khi khổ qua khô hẳn, cho vào hũ đậy lại và dùng dần. Bên cạnh việc phơi, bạn có thể sao vàng hoặc sấy khô, tùy theo điều kiện thời tiết.
  • Cách nấu khổ qua rừng rất đơn giản, bạn chỉ cần cho vài lát mỏng vào 1 cốc nước nóng là có thể dùng như trà bình thường, uống trong ngày.

Cách ép nước khổ qua để giảm cân

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Cách ép nước khổ qua giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Không đòi hỏi nhiều nguyên liệu nhưng nước ép khổ qua có thể giúp bạn nhanh chóng có được vóc dáng đáng mơ ước. 

  • Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1kg khổ qua, mật ong, đường phèn, đường cát.
  • Các bước thực hiện:

+ Rửa sạch khổ qua rồi cắt đôi, bỏ ruột.

+ Ướp khổ qua với đường cát trong khoảng 1 tiếng đồng hồ.

+ Cho khổ qua đã ướp đường vào máy ép rồi ép lấy nước. Sau khi ép xong, cho đường phèn và mật ong đến khi thấy vừa miệng thì dùng.

Qua bài viết trên, chắc hẳn bạn đã biết uống nước khổ qua nhiều có tốt không rồi chứ. Khổ qua là thực phẩm có lợi cho sức khỏe, tuy nhiên bạn nên chú ý đến liều lượng sử dụng để có hiệu quả như mong muốn.

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