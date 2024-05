Với vị trí nằm tận cùng ống âm đạo, cùng đồ chỉ bị tổn thương khi làm "chuyện ấy" một cách quá thô bạo hoặc bạn tình sở hữu có kích cỡ quá to. Lý do khác có thể gây nên tai nạn này là việc dùng đồ chơi tình dục quá mạnh hoặc thực hành một số tư thế lạ khi "yêu" để thử cảm giác. Những trường hợp quan hệ khi cả hai bên không có sự phối hợp nhịp nhàng, người phụ nữ chưa sẵn sàng, bị cưỡng dâm, bạo dâm... cũng có thể bị chấn thương này.

Ảnh minh họa: Internet

Một số nguyên nhân gây thủng, rách cùng đồ

Có nhiều nguyên nhân gây ra chấn thương rách, thủng cùng đồ âm đạo, chủ yếu chính là:

Tuổi mãn kinh: Ở thời kỳ này, âm đạo bị khô, rát, hormone estrogen giảm nhiều hoặc gần như rất ít khiến âm đạo kém đàn hồi và có thể bị rách khi làm chuyện ấy.

Quan hệ lần đầu hoặc sớm: Khi "yêu" với cảm giác hưng phấn, cơ thể nữ giới sẽ tiết ra các chất dịch âm đạo. Do vậy, trường hợp lần đầu quan hệ, có thế do còn thiếu kinh nghiệm, do căng thẳng, hoặc do vội vàng, màn dạo đầu chưa đủ thoải mái và thỏa mãn, dẫn đến tình trạng khô âm đạo. Từ đó, góp phần làm tăng nguy cơ xuất hiện các vết rách.

Điều đáng nói, tư thế quan hệ không phù hợp cũng có thể là nguyên nhân khiến các chị em phụ nữ bị rách cùng đồ âm đạo.

Đã từng bị lạm dụng : Việc nữ giới đã từng bị lạm dụng vẫn gây ảnh hưởng ít nhiều đến chuyện chăn gối. Lúc đó, họ sẽ không dễ dàng để thả lỏng cơ thể; do vậy, gây cảm giác không thoải mái, dẫn đến tình trạng khô rát, dễ bị rách cùng đồ âm đạo khi quan hệ.

Cách phòng tránh và xử trí khi bị rách, thủng cùng đồ âm đạo

Nếu rách cùng đồ thể nhẹ (âm đạo bị rách nhưng không bị thủng hoàn toàn không thông với ổ bụng) thì sẽ được xử trí khâu lại vết thương cầm máu. Bác sĩ sẽ dùng chỉ tan, người phụ nữ không cần đi cắt chỉ sau đó. Người bệnh cần kiêng quan hệ ít nhất 4-8 tuần và khám lại sau 1 tháng.

Đối với trường hợp rách cùng đồ thể nặng (âm đạo đã bị thủng hoàn toàn thông vào ổ bụng), đây là một cấp cứu phụ khoa cần xử trí ngay. Người bệnh cần được được đưa đến cơ sở y tế sớm nhất có thể. Lúc này, bác sĩ sẽ chỉ định mổ phẫu thuật cho bệnh nhân.