Nhiều người quan niệm thịt bò ‘lành’ càng ăn càng bổ nhưng tiêu thụ quá nhiều hóa phản tác dụng: Hệ thống tim mạch ‘báo động’, gan ra tín hiệu ‘xin tha’

Sống khỏe 30/08/2023 07:45

Tuy là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao đồng thời nó cũng mang đến cho bạn những căn bệnh nguy hiểm nếu tiêu thụ quá nhiều loại thịt này.

Giá trị dinh dưỡng của thịt bò

Thịt bò là loại thực phẩm rất giàu dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin B6, B12, sắt, magne, kẽm, kali... Trong đó, sắt rất có lợi cho sức khỏe bởi nó vận chuyển oxy tới cơ bắp thông qua các tế bào máu đỏ, giúp cho cơ thể cảm thấy tràn đầy năng lượng. Sắt còn đóng vai trò quan trọng trong sự hoạt động của gan, thúc đẩy gan làm việc tốt và hiệu quả hơn. Ngoài ra, sắt khống chế chặt chẽ lượng đường trong máu, giúp ngăn chặn mức đường trong máu tăng cao. Trong điều kiện gan hoạt động bình thường, sắt là một nguyên tố rất có lợi cho sức khỏe.

Nhiều người quan niệm thịt bò ‘lành’ càng ăn càng bổ nhưng tiêu thụ quá nhiều hóa phản tác dụng: Hệ thống tim mạch ‘báo động’, gan ra tín hiệu ‘xin tha’ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thịt bò bao gồm chủ yếu protein và lượng chất béo khác nhau. Thành phần dinh dưỡng từ thịt bò có trong 100 gam ăn được bao gồm:

Năng lượng: 182 kcal

Protein: 21.5 gam

Lipid: 10.7 gam

Glucid: 0 gam

Chất xơ: 0 gam

Vitamin: Vitamin A (12 mcg), vitamin PP (4.5 mg), vitamin B6 (0.44 mg), vitamin B12 (3.05 mcg)...

Chất khoáng: Sắt (3.1 mg), magie (28 mg), kẽm (3.64 mg), đồng (160 mg), canxi (12 mg)...

Nhiều người quan niệm thịt bò ‘lành’ càng ăn càng bổ nhưng tiêu thụ quá nhiều hóa phản tác dụng: Hệ thống tim mạch ‘báo động’, gan ra tín hiệu ‘xin tha’ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tiêu thụ quá nhiều thịt bò gây hại cho cơ thể thế nào?

 Nhiều người cho rằng thịt bò không béo nên thường ăn vào bữa tối để kiểm soát cân nặng. Đây là sai lầm nhiều người mắc phải, bởi lượng sắt dồi dào có trong thịt bò sẽ đi vào cơ thể và ‘ép’ gan hoạt động nhiều, trong khi gan lúc này đang có nhu cầu nghỉ ngơi. Điều này sẽ gây nhiễu đồng hồ sinh học của gan dẫn đến hậu quả lượng đường trong máu tăng bất thường. Nếu tình trạng này xảy ra thường xuyên, cơ thể sẽ phải đứng trước nguy cơ bị đái tháo đường và nhiều loại bệnh mãn tính khác. 

Chuyên gia cho biết mỗi loại thịt đều có công dụng và hạn chế riêng. Nếu dùng một cách vừa phải, chúng sẽ giúp cơ thể chúng ta khỏe mạnh. Nhưng nếu lạm dụng, dù là thịt trắng hay thịt đỏ thì chúng cũng đều có khả năng gây hại cho sức khỏe như nhau. 

Tác hại khi ăn nhiều thịt bò là gây ra bệnh tim mạch: Các nhà khoa học đã từng chứng minh mối liên hệ giữa thịt đỏ và nguy cơ mắc bệnh tim mạch cho người ăn nếu người đó tiêu thụ quá nhiều thịt đỏ. Khi thịt bò được tiêu hóa trong dạ dày, các vi khuẩn đường ruột sẽ "khai quật" ra một hợp chất có tên là Carnitine. Chất này sẽ gây nên chứng xơ vữa động mạch, từ đó có tác động rất xấu đến hệ thống tim mạch của con người.

Nhiều người quan niệm thịt bò ‘lành’ càng ăn càng bổ nhưng tiêu thụ quá nhiều hóa phản tác dụng: Hệ thống tim mạch ‘báo động’, gan ra tín hiệu ‘xin tha’ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Làm tăng nguy cơ mắc ung thư: Thịt đỏ và mối liên hệ với căn bệnh ung thư từ lâu đã được nhắc đến. Những nghiên cứu cụ thể đã cho thấy thịt bò có khả năng gây ra bệnh ung thư ruột kết. Một nghiên cứu của Mỹ áp dụng trên gần 150.000 người cũng cho thấy ăn nhiều thịt đỏ như thịt bò làm tăng đáng kể nguy cơ mắc ung thư đại tràng. 

Làm tăng nguy cơ mắc bệnh alzheimer: Nếu bạn ăn quá nhiều thịt bò, bạn sẽ bị thừa sắt bởi trong thịt bò có rất nhiều chất sắt. Nếu như bình thường, chất sắt rất có lợi cho sức khỏe, tốt cho máu, hệ tim mạch và sự phát triển trí não. Tuy nhiên, nếu thừa sắt, các protein có trong não có thể phá vỡ các tế bào thần kinh và tiêu diệt chúng. Đây chính là căn nguyên của bệnh alzheimer.

 Làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2: Trong thịt bò có chứa nhiều chất béo bão hòa - một loại chất béo xấu làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2. Hiệp hội Tiểu đường Mỹ khuyến cáo nên hạn chế hấp thụ chất béo bão hòa, không để hàm lượng này vượt quá 7% tổng số calo tiêu thụ hàng ngày. Họ cho rằng đây là một trong những yếu tố quan trọng gây bệnh tiểu đường.Ăn thịt bò tái hoặc sống có thể mắc bệnh sán lá gan: loại sán này thường ký sinh ở gan và đường mật của những động vật ăn cỏ như trâu, bò, dê…

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