Wanwan đã quyết tâm thực hiện kế hoạch giảm cân, cô cho biết cả 3 bữa trong ngày mình chỉ ăn một ít rau luộc cầm hơi. Việc kiên trì giảm cân đã giúp cô gái giảm đến 20kg trong vòng chưa đầy nửa năm.

Theo Gia đình và Xã hội dẫn nguồn từ Sohu, cô gái tên Wanwan (28 tuổi) đã đính hôn với bạn trai và dự định sang năm sẽ tổ chức đám cưới. Thế nhưng cô luôn cảm thấy tự ti với ngoại hình của mình vì chỉ cao 1m62 nhưng lại nặng hơn 77kg. Thế nên cô quyết tâm siết cân để có thân hình gọn gàng hơn, đẹp hơn khi tổ chức đám cưới.

Vì lo lắng cho sức khỏe của người yên nên bạn trai đã yêu cầu cô đi khám sức khỏe toàn diện. Sau khi kiểm tra, Wanwan được bác sĩ thông báo cô đang bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng và còn mắc chứng suy buồng trứng. Chính vì rụng trứng thưa nên Wanwan sẽ phải đối mặt với nguy cơ vô sinh.

Cuối cùng cô dâu tương lai cũng sở hữu thân hình mảnh mai nhưng nước da của cô bắt đầu "xuống cấp" rõ rệt. Chẳng những da dẻ xấu đi mà kinh nguyệt của Wanwan còn tháng có tháng không. Đỉnh điểm là trong một lần đi làm cô đã bị ngất xỉu và được đưa vào bệnh viện.

Bác sĩ cho biết nguyên nhân mắc phải căn bệnh này là do Wanwan ăn kiêng, giảm cân quá mức nên gây ảnh hưởng tới nội tiết tố, từ đó làm xuất hiện tình trạng suy buồng trứng khi còn trẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Những nguy cơ phụ nữ có thể mắc phải khi bị suy buồng trứng sớm:

Rối loạn kinh nguyệt: Bệnh nhân suy buồng trứng sớm thường bị rối loạn kinh nguyệt, điển hình là các triệu chứng như kinh thưa, kinh ngắn, vô kinh… Nếu mất kinh trước 40 tuổi thì chúng ta phải cảnh giác xem có phải do suy buồng trứng sớm hay không.

Thiếu estrogen và triệu chứng mãn kinh sớm: Khi chức năng buồng trứng suy giảm dần sẽ dẫn đến cơ thể nữ giới không tiết đủ estrogen. Điều này có thể gây nên các triệu chứng của thời kỳ mãn kinh, biểu hiện cụ thể như: khô mắt, ham muốn tình dục giảm thấp, mất ngủ, cáu gắt, bốc hỏa, đổ mồ hôi ban đêm, cảm xúc bất ổn...

Giảm khả năng sinh sản hoặc vô sinh: Khi buồng trứng bị suy giảm, phụ nữ sẽ đối mặt với tình trạng mãn kinh sớm hơn phụ nữ bình thường. Suy buồng trứng sớm có thể gây ra hiện tượng nang noãn, rối loạn rụng trứng hoặc không rụng trứng. Điều này rất bất lợi cho việc thụ thai. Vì vậy, khả năng sinh sản đương nhiên sẽ trở nên rất khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

Các lưu ý giúp cải thiện suy buồng trứng sớm

Bên cạnh việc điều trị suy buồng trứng bằng cách dùng thuốc bổ sung hormone estrogen theo chỉ định của bác sĩ, các lưu ý dưới đây sẽ giúp cải thiện suy buồng trứng sớm ở phụ nữ:

Tăng cường bổ sung các loại thực phẩm có chứa hormone sinh dục nữ như isoflavone, estrogen có trong: Đậu nành, các chế phẩm từ đậu nành, mè, đu đủ, trái anh đào, ...

Tránh bị căng thẳng, quá áp lực, thay vào đó nên thư giãn, để tinh thần luôn được thoải mái.

Để đời sống tình dục được cải thiện có thể áp dụng một số biện pháp giúp hỗ trợ và kích thích khi quan hệ như chất bôi trơn, thay đổi các tư thế khác nhau,...

Suy giảm chức năng buồng trứng sớm khiến chị em phụ nữ lo lắng vì nó ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng và sức khỏe sinh sản. Do vậy, phụ nữ cần phát hiện sớm để điều trị đúng cách.