Ăn kiêng để giảm cân, cô gái trẻ bị suy buồng trứng: Bác sĩ cảnh báo những vấn đề phụ nữ cần biết liên quan đến căn bệnh 'tử thần' này

Sống khỏe 29/08/2023 06:30

Suy giảm chức năng buồng trứng sớm khiến chị em phụ nữ lo lắng vì nó ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng và sức khỏe sinh sản. Do vậy, phụ nữ cần phát hiện sớm để điều trị đúng cách.

Theo Gia đình và Xã hội dẫn nguồn từ Sohu, cô gái tên Wanwan (28 tuổi) đã đính hôn với bạn trai và dự định sang năm sẽ tổ chức đám cưới. Thế nhưng cô luôn cảm thấy tự ti với ngoại hình của mình vì chỉ cao 1m62 nhưng lại nặng hơn 77kg. Thế nên cô quyết tâm siết cân để có thân hình gọn gàng hơn, đẹp hơn khi tổ chức đám cưới.

Wanwan đã quyết tâm thực hiện kế hoạch giảm cân, cô cho biết cả 3 bữa trong ngày mình chỉ ăn một ít rau luộc cầm hơi. Việc kiên trì giảm cân đã giúp cô gái giảm đến 20kg trong vòng chưa đầy nửa năm.

Cuối cùng cô dâu tương lai cũng sở hữu thân hình mảnh mai nhưng nước da của cô bắt đầu "xuống cấp" rõ rệt. Chẳng những da dẻ xấu đi mà kinh nguyệt của Wanwan còn tháng có tháng không. Đỉnh điểm là trong một lần đi làm cô đã bị ngất xỉu và được đưa vào bệnh viện.

Vì lo lắng cho sức khỏe của người yên nên bạn trai đã yêu cầu cô đi khám sức khỏe toàn diện. Sau khi kiểm tra, Wanwan được bác sĩ thông báo cô đang bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng và còn mắc chứng suy buồng trứng. Chính vì rụng trứng thưa nên Wanwan sẽ phải đối mặt với nguy cơ vô sinh.

Bác sĩ cho biết nguyên nhân mắc phải căn bệnh này là do Wanwan ăn kiêng, giảm cân quá mức nên gây ảnh hưởng tới nội tiết tố, từ đó làm xuất hiện tình trạng suy buồng trứng khi còn trẻ.

Ăn kiêng để giảm cân, cô gái trẻ bị suy buồng trứng: Bác sĩ cảnh báo những vấn đề phụ nữ cần biết liên quan đến căn bệnh 'tử thần' này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những nguy cơ phụ nữ có thể mắc phải khi bị suy buồng trứng sớm:

Rối loạn kinh nguyệt: Bệnh nhân suy buồng trứng sớm thường bị rối loạn kinh nguyệt, điển hình là các triệu chứng như kinh thưa, kinh ngắn, vô kinh… Nếu mất kinh trước 40 tuổi thì chúng ta phải cảnh giác xem có phải do suy buồng trứng sớm hay không.

Thiếu estrogen và triệu chứng mãn kinh sớm: Khi chức năng buồng trứng suy giảm dần sẽ dẫn đến cơ thể nữ giới không tiết đủ estrogen. Điều này có thể gây nên các triệu chứng của thời kỳ mãn kinh, biểu hiện cụ thể như: khô mắt, ham muốn tình dục giảm thấp, mất ngủ, cáu gắt, bốc hỏa, đổ mồ hôi ban đêm, cảm xúc bất ổn...

Giảm khả năng sinh sản hoặc vô sinh: Khi buồng trứng bị suy giảm, phụ nữ sẽ đối mặt với tình trạng mãn kinh sớm hơn phụ nữ bình thường. Suy buồng trứng sớm có thể gây ra hiện tượng nang noãn, rối loạn rụng trứng hoặc không rụng trứng. Điều này rất bất lợi cho việc thụ thai. Vì vậy, khả năng sinh sản đương nhiên sẽ trở nên rất khó khăn.

Ăn kiêng để giảm cân, cô gái trẻ bị suy buồng trứng: Bác sĩ cảnh báo những vấn đề phụ nữ cần biết liên quan đến căn bệnh 'tử thần' này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các lưu ý giúp cải thiện suy buồng trứng sớm

Bên cạnh việc điều trị suy buồng trứng bằng cách dùng thuốc bổ sung hormone estrogen theo chỉ định của bác sĩ, các lưu ý dưới đây sẽ giúp cải thiện suy buồng trứng sớm ở phụ nữ:

Tăng cường bổ sung các loại thực phẩm có chứa hormone sinh dục nữ như isoflavone, estrogen có trong: Đậu nành, các chế phẩm từ đậu nành, mè, đu đủ, trái anh đào, ...

Tránh bị căng thẳng, quá áp lực, thay vào đó nên thư giãn, để tinh thần luôn được thoải mái.

Để đời sống tình dục được cải thiện có thể áp dụng một số biện pháp giúp hỗ trợ và kích thích khi quan hệ như chất bôi trơn, thay đổi các tư thế khác nhau,...

Suy giảm chức năng buồng trứng sớm khiến chị em phụ nữ lo lắng vì nó ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng và sức khỏe sinh sản. Do vậy, phụ nữ cần phát hiện sớm để điều trị đúng cách.

Sau tuổi 40, bác sĩ khuyên nên ăn nhiều 4 thứ để tim khỏe hơn

Sau tuổi 40, bác sĩ khuyên nên ăn nhiều 4 thứ để tim khỏe hơn

Càng nhiều tuổi, trái tim càng dễ bị suy nhược. Vì vậy, đối với người trung niên, nhất là sau tuổi 40 cần có biện pháp nuôi dưỡng trái tim.

Xem thêm
Từ khóa:   suy buồng trứng giảm cân bệnh suy buồng trứng

TIN MỚI NHẤT

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 1 giờ 27 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Ngoại tình 1 giờ 57 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Tâm sự Eva 2 giờ 57 phút trước
Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Tâm sự 3 giờ 27 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Tâm sự gia đình 3 giờ 57 phút trước
Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 4 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?