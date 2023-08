Kéo nhau nhau đi viện vì những thói quen sử dụng quạt điện không đúng cách: Số 1 nhiều người hay làm nhưng không biết đang 'tiếp tay' hại cơ thể

Do đó, nếu bật quạt nằm ngủ, bạn nên để quạt hướng lên tường hoặc trần nhà để không khí lưu thông tốt hơn. Phòng thoáng gió chỉ nên mở quạt ở tốc độ nhẹ, tốt nhất nên dùng quạt đảo chiều.

Ảnh minh họa: Internet

2. Chỉnh tốc độ quạt quá cao

Khi nhiệt độ môi trường vượt quá 30°C, tức gần bằng với nhiệt độ cơ thể thì gió từ quạt thổi ra cũng là gió ở nhiệt độ cao. Vì vậy, bật quạt ở mức cao nhất sẽ làm cho nhiệt độ bề mặt da giảm, lỗ chân lông bít lại, mồ hôi không thoát được ra ngoài, cơ thể cảm thấy nóng hơn, dẫn đến mệt mỏi, kiệt sức và đau lưng. Do vậy, đừng thấy quạt không đủ mát mà bật quạt số cao nhất.

3. Sử dụng quạt khi cơ thể đang ra nhiều mồ hôi

Khi vận động mạnh, các mạch máu đang giãn nở, mồ hôi tiết ra nhiều. Gió từ quạt sẽ làm quá trình bài tiết mồ hôi bị ngưng trệ, mạch máu co đột ngột vô cùng nguy hiểm. Do đó nên lấy khăn khô lau sạch mồ hôi rồi bật quạt từ xa để làm mát từ từ để đảm bảo an toàn cho sức khoẻ.

4. Sử dụng quạt trong thời gian dài

Quạt điện có chức năng điều tiết không khí trong phòng, giúp phòng thông thoáng hơn. Để quạt thổi trực tiếp vào người trong thời gian dài sẽ làm mồ hôi bốc hơi nhanh, giảm bài tiết khiến cơ thể giảm cảm giác thiếu nước. Khi đó, nếu bạn không dung nạp đủ lượng nước cần thiết cho cơ thể, bạn sẽ bị thiếu nước dẫn đến tình trạng uể oải, mệt mỏi, thiếu năng lượng làm việc.

Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi sử dụng quạt

Luôn ghi nhớ nằm cùng hướng thổi của quạt, không để quạt thổi trực tiếp vào mặt.

Không bật số cao và để quạt thổi liên tục vào một phần cố định của cơ thể.

Không sử dụng quạt liên tục mà nên có những quãng nghỉ khoảng 15 – 20 phút, và chỉ sử dụng liên tục từ 30 – 60 phút.

Lưu ý để chế độ hẹn giờ cho quạt khi dùng qua đêm.

Tốt nhất nên để quạt thổi hướng ra các cửa sổ hay cửa chính để không khí trong phòng được lưu thông tốt hơn, giảm cảm giác oi nóng bức bí.

Nếu có điều kiện kinh tế, bạn có thể trang bị các loại quạt có chế độ tạo ion lọc không khí, gió mát tự nhiên để không gian sử dụng dễ chịu và trong lành hơn. Và từ đó ta cũng bớt lạm dụng quạt quá mức và sai cách.