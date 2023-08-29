Kéo nhau nhau đi viện vì những thói quen sử dụng quạt điện không đúng cách: Số 1 nhiều người hay làm nhưng không biết đang 'tiếp tay' hại cơ thể

Sống khỏe 29/08/2023 10:52

Thời tiết nắng nóng, việc sử dụng quạt điện không đúng cách khi đi ngủ vô tình có thể khiến cơ thể mắc các bệnh về hô hấp.

Nhiều nguy hại khi sử dụng quạt không đúng cách

Cơ quan hô hấp là bộ phận tiếp xúc và chịu sự tác động của các yếu tố bên ngoài. Bất kỳ thay đổi nào bất thường từ môi trường tự nhiên hay môi trường sống cũng đều ảnh hưởng đến đường thở và gây ra các bệnh lý về hô hấp. Theo đó, việc sử dụng quạt điện sai cách cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh lý hô hấp mà nhiều người vẫn thường bỏ qua.

Vì không khí buổi tối khá nóng bức, nhiều người phải bật quạt mới có thể đi ngủ được. Tuy nhiên càng về sáng trời càng chuyển lạnh, việc để quạt điện vào thời điểm này dễ khiến mắc các bệnh về hô hấp. Bên cạnh đó, để quạt điện quạt trực tiếp vào 3 vị trí: đầu, ngực và lòng bàn chân thì càng làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh hô hấp.

Kéo nhau nhau đi viện vì những thói quen sử dụng quạt điện không đúng cách: Số 1 nhiều người hay làm nhưng không biết đang 'tiếp tay' hại cơ thể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những thói quen sai khi sử dụng quạt điện có thể gây hại khi sử dụng sai cách bao gồm:

1. Bật quạt quay thẳng trực tiếp vào người, thậm chí không đổi hướng trong một thời gian dài

Cách làm này tuy có thể giúp cơ thể dịu mát nhưng rất có hại cho sức khỏe. Ở vùng da được quạt thổi vào liên tục, mồ hôi sẽ bốc hơi nhanh hơn, ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng, sự bài tiết mồ hôi bị mất cân bằng, gây ra các triệu chứng đau đầu, cảm cúm, choáng váng.

Do đó, nếu bật quạt nằm ngủ, bạn nên để quạt hướng lên tường hoặc trần nhà để không khí lưu thông tốt hơn. Phòng thoáng gió chỉ nên mở quạt ở tốc độ nhẹ, tốt nhất nên dùng quạt đảo chiều.

Kéo nhau nhau đi viện vì những thói quen sử dụng quạt điện không đúng cách: Số 1 nhiều người hay làm nhưng không biết đang 'tiếp tay' hại cơ thể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

2. Chỉnh tốc độ quạt quá cao

Khi nhiệt độ môi trường vượt quá 30°C, tức gần bằng với nhiệt độ cơ thể thì gió từ quạt thổi ra cũng là gió ở nhiệt độ cao. Vì vậy, bật quạt ở mức cao nhất sẽ làm cho nhiệt độ bề mặt da giảm, lỗ chân lông bít lại, mồ hôi không thoát được ra ngoài, cơ thể cảm thấy nóng hơn, dẫn đến mệt mỏi, kiệt sức và đau lưng. Do vậy, đừng thấy quạt không đủ mát mà bật quạt số cao nhất.

3. Sử dụng quạt khi cơ thể đang ra nhiều mồ hôi

Khi vận động mạnh, các mạch máu đang giãn nở, mồ hôi tiết ra nhiều. Gió từ quạt sẽ làm quá trình bài tiết mồ hôi bị ngưng trệ, mạch máu co đột ngột vô cùng nguy hiểm. Do đó nên lấy khăn khô lau sạch mồ hôi rồi bật quạt từ xa để làm mát từ từ để đảm bảo an toàn cho sức khoẻ.

4. Sử dụng quạt trong thời gian dài

Quạt điện có chức năng điều tiết không khí trong phòng, giúp phòng thông thoáng hơn. Để quạt thổi trực tiếp vào người trong thời gian dài sẽ làm mồ hôi bốc hơi nhanh, giảm bài tiết khiến cơ thể giảm cảm giác thiếu nước. Khi đó, nếu bạn không dung nạp đủ lượng nước cần thiết cho cơ thể, bạn sẽ bị thiếu nước dẫn đến tình trạng uể oải, mệt mỏi, thiếu năng lượng làm việc.

Kéo nhau nhau đi viện vì những thói quen sử dụng quạt điện không đúng cách: Số 1 nhiều người hay làm nhưng không biết đang 'tiếp tay' hại cơ thể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi sử dụng quạt 

Luôn ghi nhớ nằm cùng hướng thổi của quạt, không để quạt thổi trực tiếp vào mặt.

Không bật số cao và để quạt thổi liên tục vào một phần cố định của cơ thể.

Không sử dụng quạt liên tục mà nên có những quãng nghỉ khoảng 15 – 20 phút, và chỉ sử dụng liên tục từ 30 – 60 phút.

Lưu ý để chế độ hẹn giờ cho quạt khi dùng qua đêm.

Tốt nhất nên để quạt thổi hướng ra các cửa sổ hay cửa chính để không khí trong phòng được lưu thông tốt hơn, giảm cảm giác oi nóng bức bí.

Nếu có điều kiện kinh tế, bạn có thể trang bị các loại quạt có chế độ tạo ion lọc không khí, gió mát tự nhiên để không gian sử dụng dễ chịu và trong lành hơn. Và từ đó ta cũng bớt lạm dụng quạt quá mức và sai cách.

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Từ khóa:   sống khỏe sức khỏe tin y tế bệnh hô hấp

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