Cốc đựng nước bằng chất liệu nhựa PC kém chất lượng trong quá trình sản xuất sẽ cho thêm chất bisphenol A và đây là một loại độc tố có hại cho sức khỏe, đặc biệt khi gặp nước nóng sẽ hòa vào nước. Sử dụng cốc nước này lâu ngày khiến chất độc ngấm vào gan, gây tổn thương cho gan, cuối cùng dẫn đến ung thư gan.

Ảnh minh họa: Internet

3 dấu hiệu cảnh báo ung thư gan mà chúng ta nên biết:

Nước tiểu trở nên sẫm màu hơn: Màu sắc của nước tiểu trở nên sẫm hơn và có màu vàng, thường được coi là do nóng trong. Nếu do nóng trong thì sẽ nhanh chóng thuyên giảm sau khi uống nhiều nước, nhưng nếu do gan bị tổn thương thì màu nước tiểu sẽ tiếp tục sậm màu. Đó là do gan bị tổn thương khiến bilirubin trong cơ thể không thể chuyển hóa được, nước tiểu của chúng ta sẽ chuyển sang màu vàng đậm như nước chè.

Xuất hiện nốt ruồi nhện trên da: Nốt ruồi nhện do rối loạn quá trình bất hoạt estrogen dẫn đến sự gia tăng estrogen trong cơ thể con người, kích thích sản sinh ra các đốm màu đỏ và các đường vân xuyên tâm trong mạch máu. Nốt ruồi nhện thường xuất hiện trên ngực, vai và lưng của mọi người và là một trong những triệu chứng nhận biết của bệnh gan.

Hay đau ở vùng thượng vị: Vùng thượng vị là khu vực nằm trên rốn và dưới mũi xương ức. Cơn đau ở vùng này có thể âm ỉ hoặc quằn quại, nhói ra phía sau lưng. Đau vùng thượng vị thường là dấu hiệu của một số bệnh thường gặp như rối loạn tiêu hoá ở mức độ nhẹ. Tuy nhiên, đây có khi còn là biểu hiện của ung thư gan. Sức ép của các tế bào ung thư lớn lên trong gan có khả năng trở thành tác nhân khiến người bệnh gan thường xuyên cảm thấy đau ở vùng này.