Người phụ nữ chạy bộ mỗi ngày, ăn uống khoa học nhưng lại qua đời vì ung thư gan, nguyên nhân xuất phát từ 1 loại vật dụng nhiều người vẫn vô tư dùng mỗi ngày

Sống khỏe 29/08/2023 06:25

Người phụ nữ chết vì ung thư gan do chiếc cốc mà cô dùng để uống nước khi chạy bộ.

Theo Người Đưa tin, cô gái được chẩn đoán bị gan nhiễm mỡ nên bắt đầu duy trì chạy bộ vào mỗi buổi sáng trong suốt 3 năm qua. Trong một lần chạy bộ vào buổi sáng như thường lệ, cô uống một ly nước tăng lực nhưng không ngờ khi đến công ty cô lại cảm thấy bụng đau nhói. Đây là một triệu chứng cô hay gặp trước đây nên chỉ nghĩ cơn đau rồi cũng hết nên không mấy quan tâm.

Tuy nhiên, cô không ngờ lần này các triệu chứng lại trở nên tồi tệ hơn. Khi làm việc, người cô đổ mồ hôi nhễ nhại vì đau nên phải đi cấp cứu. Kết quả cho thấy cô có bóng mờ trên gan trên CT, và được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối.

Người phụ nữ chạy bộ mỗi ngày, ăn uống khoa học nhưng lại qua đời vì ung thư gan, nguyên nhân xuất phát từ 1 loại vật dụng nhiều người vẫn vô tư dùng mỗi ngày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi trao đổi với bác sĩ, cuối cùng mọi người cũng hiểu được nguyên nhân gây ra căn bệnh ung thư của cô. Chẳng mấy lâu sau, cô đã không qua khỏi. Cô chết vì ung thư gan do chiếc cốc mà cô dùng để uống nước khi chạy bộ.

Chiếc cốc cô dùng là cốc bằng nhựa bán trên trang thương mại điện tử và pha nước nóng để uống mỗi buổi sáng. Sau khi chạy, nhiệt độ nước nguội đi vừa phải để bổ sung nước và chất điện giải... sẽ không làm tổn thương ruột và dạ dày như khi uống nước lạnh hoặc uống nước nóng.

Cốc đựng nước bằng chất liệu nhựa PC kém chất lượng trong quá trình sản xuất sẽ cho thêm chất bisphenol A và đây là một loại độc tố có hại cho sức khỏe, đặc biệt khi gặp nước nóng sẽ hòa vào nước. Sử dụng cốc nước này lâu ngày khiến chất độc ngấm vào gan, gây tổn thương cho gan, cuối cùng dẫn đến ung thư gan.

Người phụ nữ chạy bộ mỗi ngày, ăn uống khoa học nhưng lại qua đời vì ung thư gan, nguyên nhân xuất phát từ 1 loại vật dụng nhiều người vẫn vô tư dùng mỗi ngày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3 dấu hiệu cảnh báo ung thư gan mà chúng ta nên biết:

Nước tiểu trở nên sẫm màu hơn: Màu sắc của nước tiểu trở nên sẫm hơn và có màu vàng, thường được coi là do nóng trong. Nếu do nóng trong thì sẽ nhanh chóng thuyên giảm sau khi uống nhiều nước, nhưng nếu do gan bị tổn thương thì màu nước tiểu sẽ tiếp tục sậm màu. Đó là do gan bị tổn thương khiến bilirubin trong cơ thể không thể chuyển hóa được, nước tiểu của chúng ta sẽ chuyển sang màu vàng đậm như nước chè.

Xuất hiện nốt ruồi nhện trên da: Nốt ruồi nhện do rối loạn quá trình bất hoạt estrogen dẫn đến sự gia tăng estrogen trong cơ thể con người, kích thích sản sinh ra các đốm màu đỏ và các đường vân xuyên tâm trong mạch máu. Nốt ruồi nhện thường xuất hiện trên ngực, vai và lưng của mọi người và là một trong những triệu chứng nhận biết của bệnh gan.

Hay đau ở vùng thượng vị: Vùng thượng vị là khu vực nằm trên rốn và dưới mũi xương ức. Cơn đau ở vùng này có thể âm ỉ hoặc quằn quại, nhói ra phía sau lưng. Đau vùng thượng vị thường là dấu hiệu của một số bệnh thường gặp như rối loạn tiêu hoá ở mức độ nhẹ. Tuy nhiên, đây có khi còn là biểu hiện của ung thư gan. Sức ép của các tế bào ung thư lớn lên trong gan có khả năng trở thành tác nhân khiến người bệnh gan thường xuyên cảm thấy đau ở vùng này.

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Từ khóa:   ung thư gan ung thư tin y tế sức khoẻ

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