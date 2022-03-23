Muốn sống khoẻ và hoạt động tích cực, trước tiên cần một tâm trạng tốt

Đây là nội dung của một bài báo mới được công bố trên tạp chí học thuật quốc tế Motivation and Emotion của Đại học ở tiểu bang Kent, Hoa Kỳ.

Một nghiên cứu cho thấy những cảm xúc tích cực dẫn đến việc làm mang tính lành mạnh.

Đại học ở tiểu bang Kent cũng thực hiện nghiên cứu này. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát những người tham gia thí nghiệm 5 lần một ngày trong vòng 10 ngày. Họ được yêu cầu phân loại, đánh giá các trạng thái cảm xúc của họ, chẳng hạn như sợ hãi, tội lỗi, đau khổ, hạnh phúc và hài lòng, trên thang điểm 7. Với việc làm này nhằm mục đích xác định chung, xem xét những người tham gia đang ở trạng thái cảm xúc tích cực hay trạng thái cảm xúc tiêu cực.

'Hành vi lành mạnh' (hay còn được xem là một chế độ ăn uống cân bằng và tập thể dục) là việc làm cần thiết, nhưng vấn đề này rất khó thực hiện. Do đó, các nhà nghiên cứu đang tìm cách tạo ra hành động mang tính lành mạnh.

Những người tham gia cũng sẽ đưa ra báo cáo về các hành động mang tính lành mạnh như tập thể dục, sở thích hàng ngày, nghỉ ngơi, thiền định và dành thời gian với người khác trong những trạng thái cảm xúc này.

Theo kết quả nghiên cứu cho thấy rằng những hành động mang tính lành mạnh có xu hướng ảnh hưởng tốt theo khi những người tham gia ở trong trạng thái cảm xúc tích cực. Một trạng thái cảm xúc nhất thời sẽ dẫn đến thay đổi hành động đó.

Ảnh minh hoạ

Tuy nhiên, cảm xúc không dẫn đến thay đổi hành vi lâu dài vì chúng mang tính chất thể hiện theo thời gian. Việc thay đổi hành vi chỉ bị ảnh hưởng trong một ngày đó, khi chỉ cảm nhận được cảm xúc tích cực.

Giấc ngủ cũng đóng một vai trò quan trọng. Cảm xúc có đặc điểm là được 'thiết lập lại (reset)' sau khi ngủ. Nếu ngủ trong trạng thái cảm xúc tiêu cực rồi thức dậy thì lại có tác dụng giải tỏa một phần cảm xúc tồi tệ.

Ảnh minh hoạ

Thời hạn có hiệu lực của trạng thái cảm xúc dẫn đến hành động mang tính lành mạnh chỉ là một ngày, nhưng các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng điều đó cũng có ý nghĩa đối với công trình nghiên cứu của họ. Điều này là do tăng tần suất thực hiện các hành động mang tính lành mạnh bằng cách nghe nhạc khích lệ tinh thần mỗi ngày, nói chuyện với những người tốt, vui vẻ hoặc thiền định.