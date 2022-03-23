Muốn sống khoẻ và hoạt động tích cực, trước tiên cần một tâm trạng tốt

Sống khỏe 23/03/2022 15:49

Một tâm trạng tốt luôn dẫn đến một việc làm tốt nếu biết cách kiểm soát và duy trì.

Một nghiên cứu cho thấy những cảm xúc tích cực dẫn đến việc làm mang tính lành mạnh.

Đây là nội dung của một bài báo mới được công bố trên tạp chí học thuật quốc tế Motivation and Emotion của Đại học ở tiểu bang Kent, Hoa Kỳ.

'Hành vi lành mạnh' (hay còn được xem là một chế độ ăn uống cân bằng và tập thể dục) là việc làm cần thiết, nhưng vấn đề này rất khó thực hiện. Do đó, các nhà nghiên cứu đang tìm cách tạo ra hành động mang tính lành mạnh. 

Đại học ở tiểu bang Kent cũng thực hiện nghiên cứu này. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát những người tham gia thí nghiệm 5 lần một ngày trong vòng 10 ngày. Họ được yêu cầu phân loại, đánh giá các trạng thái cảm xúc của họ, chẳng hạn như sợ hãi, tội lỗi, đau khổ, hạnh phúc và hài lòng, trên thang điểm 7. Với việc làm này nhằm mục đích xác định chung, xem xét những người tham gia đang ở trạng thái cảm xúc tích cực hay trạng thái cảm xúc tiêu cực. 

Những người tham gia cũng sẽ đưa ra báo cáo về các hành động mang tính lành mạnh như tập thể dục, sở thích hàng ngày, nghỉ ngơi, thiền định và dành thời gian với người khác trong những trạng thái cảm xúc này. 

Theo kết quả nghiên cứu cho thấy rằng những hành động mang tính lành mạnh có xu hướng ảnh hưởng tốt theo khi những người tham gia ở trong trạng thái cảm xúc tích cực. Một trạng thái cảm xúc nhất thời sẽ dẫn đến thay đổi hành động đó. 

Muốn sống khoẻ và hoạt động tích cực, trước tiên cần một tâm trạng tốt - Ảnh 1

Ảnh minh hoạ

Tuy nhiên, cảm xúc không dẫn đến thay đổi hành vi lâu dài vì chúng mang tính chất thể hiện theo thời gian. Việc thay đổi hành vi chỉ bị ảnh hưởng trong một ngày đó, khi chỉ cảm nhận được cảm xúc tích cực.

Giấc ngủ cũng đóng một vai trò quan trọng. Cảm xúc có đặc điểm là được 'thiết lập lại (reset)' sau khi ngủ. Nếu ngủ trong trạng thái cảm xúc tiêu cực rồi thức dậy thì lại có tác dụng giải tỏa một phần cảm xúc tồi tệ.

Muốn sống khoẻ và hoạt động tích cực, trước tiên cần một tâm trạng tốt - Ảnh 2

Ảnh minh hoạ

Thời hạn có hiệu lực của trạng thái cảm xúc dẫn đến hành động mang tính lành mạnh chỉ là một ngày, nhưng các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng điều đó cũng có ý nghĩa đối với công trình nghiên cứu của họ. Điều này là do tăng tần suất thực hiện các hành động mang tính lành mạnh bằng cách nghe nhạc khích lệ tinh thần mỗi ngày, nói chuyện với những người tốt, vui vẻ hoặc thiền định.

Say rượu kéo dài gây ảnh hưởng đến tuổi tác và giới tính: Vì sao phụ nữ dễ say hơn nam giới?

Say rượu kéo dài gây ảnh hưởng đến tuổi tác và giới tính: Vì sao phụ nữ dễ say hơn nam giới?

Có một cảm giác mà dù là những người có tửu lượng cao hay thấp đều khó tránh khỏi khi tham gia vào mỗi cuộc nhậu khiến bạn cảm thấy mệt mỏi kéo dài tới hơn 12 tiếng.

Xem thêm
Từ khóa:   cảm xúc tiêu cực dễ gây bệnh tâm trạng thoải mái sống khoẻ mỗi ngày

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 1 giờ 17 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 2 giờ 17 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?