Mỗi ngày 1 bữa canh su su, cả năm không lo bệnh tật vì những tác dụng tuyệt vời này

Sống khỏe 01/11/2018 17:03

Su su là loại quả chứa những dưỡng chất cần thiết cho cơ thể và thường được dùng để chế biến nhiều món ăn. Để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình, bạn hãy thường xuyên bổ sung thực phẩm này vào thực đơn hàng ngày.

Bằng việc chế biến thành những món ăn ngon, su su không chỉ bổ sung dưỡng chất cho cơ thể mà còn là “vị thuốc” tuyệt vời đối với sức khỏe.

Theo Đông y, su su có đặc tính chống viêm, thanh nhiệt, tiêu thũng, giúp lợi tiểu, điều hòa tim mạch…

Bên cạnh đó, thực phẩm này chứa hàm lượng lớn protid, glucid, vitamin C cùng các loại axit amino như alanine, arginine, cysteine, phenylalanine, glycine… có khả năng hỗ trợ điều trị xơ cứng động mạch, cao huyết áp, hòa tan sỏi thận.

Những tác dụng tuyệt vời của su su đối với sức khỏe

Tốt cho hệ tim mạch

Nguyên nhân gây bệnh tim mạch, đột quỵ đều xuất phát từ việc dư thừa axit amin homocystein chứa sulfur trong máu. Hàm lượng folate và vitamin B trong su su có tác dụng ngăn ngừa sự hình thành axit amin homocystein một cách đáng kể. Chính vì vậy, bạn nên thường xuyên bổ sung loại quả này vào thực đơn ăn uống hàng ngày.

Mỗi ngày 1 bữa canh su su, cả năm không lo bệnh tật vì những tác dụng tuyệt vời này - Ảnh 1
Su su chứa những dưỡng chất giúp phòng ngừa nhiều loại bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, su su chứa nhiều kali có tác dụng điều hoà ổn định huyết áp, rất tốt cho những người mắc chứng huyết áp cao.

Ngăn ngừa ung thư

Quả su su rất giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương bởi các gốc tự do gây hại – nguyên nhân gây ung thư. Vì vậy, nếu bạn thường xuyên ăn su su sẽ giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư hiệu quả.

Mỗi ngày 1 bữa canh su su, cả năm không lo bệnh tật vì những tác dụng tuyệt vời này - Ảnh 2
Ăn su su có thể ngăn ngừa ung thư hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện hệ tiêu hóa

Nhờ chứa nhiều chất xơ mà su su có khả năng hỗ trợ hoạt động của nhu động ruột, giúp hệ tiêu hóa luôn khỏe mạnh. Khi tiêu thụ thực phẩm này, lượng chất xơ trương lên trong ruột sẽ làm mềm phân, kích thích thành ruột đẩy phân ra ngoài dễ dàng hơn, từ đó giúp ngăn ngừa và điều táo bón.

Bên cạnh đó, những dưỡng chất có trong thực phẩm này còn có khả năng hấp thụ các chất độc trong hệ tiêu hóa và tăng cường miễn dịch, giúp hệ vi khuẩn có ích cho đường ruột phát triển thuận lợi, giảm thiểu nguy cơ nhiễm trùng hệ tiêu hóa.

Mỗi ngày 1 bữa canh su su, cả năm không lo bệnh tật vì những tác dụng tuyệt vời này - Ảnh 3
Nếu bạn thường xuyên bị táo bón, hãy bổ sung ngay thực phẩm này vào chế độ dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ xương chắc khỏe

Trong su su có chứa hàm lượng vitamin K dồi dào giúp cơ thể dễ dàng hấp thu canxi để hệ xương khớp chắc khỏe và dẻo dai. Theo các kết quả nhiên cứu, những người càng ăn nhiều su su thì tỷ lệ mắc các bệnh về xương càng thấp và ngược lại.

Những người cao tuổi cũng nên bổ sung thực phẩm này vào chế độ dinh dưỡng vì nó có tác dụng chống loãng xương.

Mỗi ngày 1 bữa canh su su, cả năm không lo bệnh tật vì những tác dụng tuyệt vời này - Ảnh 4
Su su chứa hàm lượng vitamin K dồi dào giúp cơ thể dễ dàng hấp thu canxi để hệ xương khớp chắc khỏe và dẻo dai - Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa mụn, làm đẹp da

Không chỉ mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe, su su rất giàu kẽm có tác dụng kiểm soát lượng dầu thừa trên da mặt. Vì vậy, bạn có thể sử dụng loại quả này để bảo vệ da, ngăn ngừa mụn và làm sáng da.

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