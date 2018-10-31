Loại thực phẩm quen thuộc được chuyên gia Đông y khuyên dùng để chữa ho, viêm họng cực hiệu quả

Theo lương y Vũ Quốc Trung (Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền), củ cải trắng có vị ngọt, hơi cay, đắng, tính bình, không độc, có tác dụng chữa ho, long đờm, lợi tiểu kích thích tiêu hoá, bảo vệ dạ dày…

Củ cải trắng thường được dùng để hầm xương, xào thịt, kho thịt… nhưng ít người biết rằng nó còn có tác dụng làm thuốc chữa bệnh. Thực phẩm quen thuộc này được xem như nhân sâm trắng vì chứa nhiều dưỡng chất bổ dưỡng cần thiết cho cơ thể.

Dưới đây là một số món ăn bài thuốc chữa bệnh từ củ cải trắng bạn có thể áp dụng ngay tại nhà:

Bên cạnh đó, củ cải trắng còn chứa hàm lượng lớn protid, glucid, xenluloza, canxi, photpho, sắt cùng nhiều loại vitamin như vitamin B1, B2, PP, C… Vì vậy, đây là thực phẩm rất thích hợp sử dụng khi thời tiết chuyển lạnh, giúp ngăn ngừa hiệu quả các bệnh hô hấp thường gặp như ho, viêm họng, viêm phế quản…

Những món ăn bài thuốc chữa bệnh từ củ cải trắng

- Chữa viêm họng, khí quản cấp tính: Bạn lấy khoảng 500g củ cải trắng, 250g quả trám rửa sạch đem thái nhỏ rồi sắc lấy nước uống trong ngày.

Nước ép củ cải có thể chữa ho nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

- Chữa khàn tiếng: Chuẩn bị 1 củ cải trắng, gọt vỏ rửa sạch rồi ép lấy nước. Sau đó cho vài lát gừng vào ngâm trong nước củ cải, uống nước và ngậm gừng nhiều lần trong ngày, tình trạng mất tiếng sẽ được cải thiện hiệu quả.

- Chữa lao phổi, ho ra máu, đau tức ngực: Củ cải 300g nấu với 400ml nước còn 100ml thì tắt bếp, lọc bỏ bã. Sau đó thêm vào 9-10g phèn chua, 150g mật ong rồi khuấy đều, tiếp tục đun nóng. Uống hỗn hợp ngày 3 lần, mỗi lần 50ml lúc bụng đói.

Bài thuốc làm từ củ cải trắng rất đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

- Ho nhiều, suy nhược cơ thể: 1kg củ cải trắng, 1kg lê, 250g gừng tươi, 200ml sữa. Lê rửa sạch gọt vỏ, thái nhỏ. Củ cải và gừng tươi rửa sạch ép lấy nước cốt để riêng. Cho nước củ cải và lê vào nồi đun đến khi đặc dính lại thì thêm nước gừng, sữa, mật ong vào khuấy đều, tiếp tục đun sôi.

Đợi hỗn hợp nguội, bạn cho vào lọ đậy nắp kín dùng dần. Mỗi lần sử dụng, lấy 1 thìa cà phê pha với nước nóng để uống ngày 2 lần.

Bên cạnh những bài thuốc trên, bạn có thể chế biến củ cải thành các món ăn khác nhau như hấp, luộc, nấu canh, hầm xương, kho thịt… để tăng cường miễn dịch, giữ cơ thể khỏi nhiễm trùng dẫn đến ho và cảm lạnh.

Bạn có thể chế biến củ cải thành các món ăn khác nhau để tăng cường miễn dịch cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Củ cải trắng có thể chữa ho hiệu quả nhưng không nên ăn quá nhiều, có thể làm rối loạn tiêu hóa, gây đau bụng.

*Thông tin mang tính tham khảo, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng