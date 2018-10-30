Chăm ăn những thực phẩm này, gan được thải độc nhanh chóng, da sạch mụn mịn màng không tì vết

Sống khỏe 30/10/2018 15:45

Gan bị nhiễm độc sẽ suy giảm chức năng, gây ra các vấn đề về da và vóc dáng. Để thải độc gan nhanh chóng, bạn hãy bổ sung những thực phẩm này vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày.

Gan là cơ quan nội tạng có chức năng quan trọng trong cơ thể, giúp đào thải độc tố tích tụ và ngăn ngừa những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Nếu gan nhiễm độc sẽ dần suy yếu và hoạt động không hiệu quả, gây ra nhiều căn bệnh nguy hiểm, đồng thời khiến làn da trở nên xấu dần đi.

Chính vì vậy, việc thanh lọc gan mỗi ngày là điều vô cùng cần thiết để bảo vệ sức khỏe cũng như làn da và vóc dáng. Chỉ cần bổ sung các loại thực phẩm sau vào chế độ dinh dưỡng, gan sẽ được làm sạch nhanh chóng:

Những thực phẩm giúp thải độc gan nhanh chóng

Tỏi

Tỏi chứa hàm lượng lớn allicin và selen có tác dụng hỗ trợ quá trình làm sạch và bảo vệ gan khỏi những chất độc hại. Ngoài ra, những dưỡng chất có trong thực phẩm này còn giúp kích hoạt các enzym loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể, đồng thời làm sạch gan tự nhiên.

Chính vì vậy, bạn nên thường xuyên bổ sung thực phẩm này vào các món ăn hàng ngày hoặc làm thành rượu để dùng dần. Rượu tỏi không chỉ giúp điều chỉnh mức cholesterol mà còn giảm chất béo trung tính để gan không phải làm việc quá tải.

Chăm ăn những thực phẩm này, gan được thải độc nhanh chóng, da sạch mụn mịn màng không tì vết - Ảnh 1
Tỏi chứa hàm lượng lớn allicin và selen có tác dụng hỗ trợ quá trình làm sạch và bảo vệ gan - Ảnh minh họa: Internet

Bưởi

Bưởi rất giàu vitamin C, pectin và chất chống oxy hóa có khả năng hỗ trợ quá trình làm sạch gan tự nhiên. Loại quả này còn chứa nhiều glutathione - một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp trung hòa các gốc tự do và thải độc gan hiệu quả.

Đặc biệt, naringenin flavonoid có trong bưởi cũng giúp phân hủy chất béo dư thừa, từ đó hỗ trợ giảm cân nhanh chóng.

Chăm ăn những thực phẩm này, gan được thải độc nhanh chóng, da sạch mụn mịn màng không tì vết - Ảnh 2
Bưởi rất giàu vitamin C, pectin và chất chống oxy hóa tốt cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Củ cải đường

Lượng flavonoid thực vật và beta-carotene trong củ cải đường có khả năng làm sạch và hỗ trợ chức năng gan, đồng thời hỗ trợ quá trình lọc máu tự nhiên của cơ thể.

Chanh

Không chỉ giàu vitamin C, chanh còn chứa chất chống oxy hóa D-Limonene giúp thải thanh lọc gan và phục hồi chức năng cho cơ quan nội tạng này. Hàm lượng vitamin C dồi dào trong loại quả này cũng làm tăng khả năng hấp thụ khoáng chất của gan, giúp gan luôn khỏe mạnh.

Chăm ăn những thực phẩm này, gan được thải độc nhanh chóng, da sạch mụn mịn màng không tì vết - Ảnh 3
Uống nước chanh ấm mỗi sáng giúp thanh lọc cơ thể hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Trà xanh

Uống trà xanh mỗi ngày là cách đơn giản nhất để thải độc cơ thể và làm chậm quá trình lão hóa. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, catechin trong trà xanh giúp kích thích sự dị hóa lipid của gan, nhờ đó ngăn cản tích tụ chất béo gây hại trong cơ quan này.

Mỗi ngày 1 tách trà xanh còn làm giảm nguy cơ mắc ung thư gan hiệu quả.

Quả bơ

Bơ chứa nhiều glutathione - hợp chất giúp làm sạch các độc tố từ gan và giảm tổn thương trong gan. Loại trái cây này còn chứa lượng chất béo lành mạnh giúp điều chỉnh lượng lipoprotein và cholesterol trong cơ thể, hỗ trợ sức khỏe gan tổng thể.

Chăm ăn những thực phẩm này, gan được thải độc nhanh chóng, da sạch mụn mịn màng không tì vết - Ảnh 4
Đừng bỏ qua thực phẩm này nếu muốn bảo vệ gan - Ảnh minh họa: Internet

Hãy thường xuyên bổ sung những loại thực phẩm trên vào thực đơn hàng ngày để bảo vệ gan cũng như sức khỏe nhé!

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