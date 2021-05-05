Kinh ngạc với cách diệt kiến bằng tinh dầu phát huy công dụng nhanh chóng 

Ít ai biết rằng, kiến có thể lây lan vi khuẩn như Salmonella, lây lan các bệnh như đậu mùa và kiết lỵ. Nguy hiểm hơn, chúng cũng là nguyên nhân gây ra chứng viêm ruột, viêm phổi hoặc gây tổn thương khi cắn vào người, các loại vi khuẩn trên sẽ xâm nhập vào máu và đi đến nhiều nơi trong cơ thể. Chính vì vậy, để đề phòng những tác hại mà kiến gây ra, các bà mẹ thường tìm kiếm các cách diệt kiến an toàn để bảo vệ gia đình của mình. Một trong số đó chính là diệt kiến bằng tinh dầu , vừa an toàn lại hiệu quả và tiết kiệm.

Kiến là loại động vật có tính xã hội cao, sống thành tập đoàn lớn có tới hàng triệu con. Chúng hoạt động như một thực thể duy nhất. Trong một khoảng thời gian ngắn mỗi năm, thường là vào những mùa ấm áp hay oi bức, kiến sinh trưởng nhanh và hay bò vào thức ăn, giường, tủ quần áo như kiến gió, kiến đen, kiến hôi người gây khó chịu. Thậm chí còn có những loài kiến cắn rất đau như kiến lửa đỏ và nọc của chúng có thể gây dị ứng nguy hiểm.

Kiến có thể làm tổ ở nhiều nơi trên cây. Thường những con kiến hôi sẽ chọn vị trí dọc theo thân cây. Còn kiến lửa lại thích trú ẩn ở bên trong những tán lá. Sự xuất hiện chúng khiến cho thân cây và lá cây bị cắn phá nham nhở. Trong nhiều trường hợp chúng còn đục phá gốc rễ theo hướng khó kiểm soát. Chất lượng cây trồng suy giảm nghiêm trọng.

Cùng với mối mọt, kiến là loại côn trùng gây hại nhiều đến đời sống cây trồng nói riêng và đời sống con người nói chung. Khi thức ăn, sữa, bột bị kiến bò vào sẽ mang theo những vi khuẩn truyền nhiễm bệnh gây ảnh hưởng đến sức khỏe gia đình. Còn đối với cây trồng thì tác hại nghiêm trọng hơn những gì mà chúng ta vẫn nghĩ.

Kiến sống theo bày đàn

Đặc biệt đối với hoa lan và cây thanh long thường sẽ bị chết trước sự cắn phá hàng loạt của kiến. Đây là một vấn đề nan giải khiến bà con nông dân đau đầu.

Để tiêu diệt kiến, ngăn chặn những tác hại từ chúng gây ra, những người nông dân thường sử dụng bả kiến hoặc thuốc diệt kiến để tê liệt thần kinh và khiến kiến chết ngay khi ăn phải.

Tuy nhiên, một vấn đề được đặt ra chính là việc sử dụng thuốc diệt kiến thường sẽ có hàm lượng độc tố mạnh phải thực sự cẩn trọng. Nêu sử dụng không đúng liều lượng sẽ gây ảnh hưởng đến sự sống của cây. Đồng thời người và vật nuôi cũng bị ảnh hưởng bởi liều lượng hóa học có trong thuốc diệt kiến. Vì vậy, để đảm bảo hiệu quả cao nhưng vẫn rất an toàn thì bà con nên thử các biện pháp diệt kiến dân gian.

Cách diệt kiến bằng tinh dầu

Nhiều công trình nghiên cứu đã chứng minh được mùi thơm của tinh dầu chính là khắc tinh của các loại côn trùng. Kiến sẽ bị say khi ngửi thấy mùi tinh dầu. Nhưng lại rất an toàn cho sức khỏe, đặc biệt là gia đình có trẻ nhỏ và người già. Đặc biệt, sử dụng tinh dầu diệt kiến bạn sẽ đạt được 2 mục đích: kiến tránh xa ngôi nhà của bạn và tạo hương thơm tươi mới, thư giãn, khử mùi hôi, có rất nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe và làm đẹp. Bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi mùi hương lan tỏa.

Do đó, thay vì sử dụng thuốc diệt kiến độc hại thì bạn hãy sử dụng các loại tinh dầu như bạc hà, tinh dầu sả chanh, tinh dầu quế… để diệt kiến hiệu quả nhé!

Sử dụng tinh dầu bạc hà diệt kiến

Đây là loại tinh dầu quen thuộc với mỗi gia đình và được bán rất nhiều trên thị trường hiện nay. Loại tinh dầu này có rất nhiều tác dụng tốt đối với sức khỏe. Tình dầu bạc hà có mùi hương nhẹ nhàng mang đến cảm giác tươi mới cho cuộc sống của chúng ta nhưng lại làm kiến “sợ hãi”. Bên cạnh đó, tinh dầu bạc hà còn có tác dụng diệt khuẩn và giúp tinh thần thư giãn. Vì vậy, sử dụng tinh dầu bạc hà được rất nhiều bà nội trợ ưu tiên sử dụng.

Tinh dầu bạc hà có tác dụng diệt kiến hiệu quả

Để sử dụng loại tinh dầu này diệt kiến thành công, bạn hãy chuẩn bị tinh dầu bạc hà nguyên chất, bình xịt và nước. Tiếp theo cho khoảng 20 giọt tinh dầu vào 100 ml nước. Lắc đều hỗn hợp cho tinh dầu hòa tan và xịt trực tiếp lên những vị trí có xuất hiện kiến, gián. Ngày nào cũng kiên trì thực hiện, chỉ sau một tuần, bạn sẽ thấy trong nhà không còn một con kiến nào hết.

Cách diệt kiến bằng tinh dầu sả chanh

Đây là loại tinh dầu được chiết xuất từ 2 nguyên liệu chính là chanh và sả. Sự kết hợp của 2 loại nguyên liệu này tạo nên một mùi hương đặc trưng và vô cùng dễ chịu.

Kiến sẽ nhanh chóng bỏ đi khi bạn thường xuyên xịt tinh dầu sả chanh

Mỗi khi mệt mỏi, cảm thấy cạn kiệt sức lực, bản chỉ cần ngửi một ít loại tinh dầu này cũng sẽ thấy tinh thần thư thái và khỏe khoắn hơn. Đặc biệt, loại tinh dầu này có tác dụng vô cùng tốt trong việc tiêu diệt kiến. Do đó, bạn hãy pha tinh dầu sả chanh với nước theo tỉ lệ 30 giọt với 100 ml. Sau đó cho vào bình có vòi xịt. Lắc đều và xịt vào nơi kiến trú ẩn. Khi thấy chúng xuất hiện thì xịt để đuổi chúng ra khỏi nhà. Bạn cứ kiên trì thực hiện mỗi ngày thì chỉ sau một thời gian nhà sẽ sạch bong, không có kiến, triệt tiêu được các tác hại mà nó gây ra.

Cách diệt kiến bằng tinh dầu quế

Tinh dầu quế là khắc tinh mùi hương mạnh nhất đối với các loại côn trùng. Đặc biệt, giúp không gian tránh xa các loại côn trùng như gián, kiến. Hơn nữa, loại tinh dầu này có mùi thơm ấm vừa giúp thư giãn tinh thần vừa giúp diệt khuẩn. Sở dĩ tinh dầu quế của tác dụng tuyệt vời như vậy là do được chiết xuất nguyên chất từ vỏ cây gồm 3 thành phần chính sau: cinnamaldehyde, eugenol và linalool. Các thành phần này chiếm khoảng 85% thành phần của tinh dầu quế, có khả năng ức chế sự phát triển của một số loại ký sinh trùng có hại.

Cho tinh dầu quế vào bình và xịt lên nơi có kiến xuất hiện

Một nghiên cứu được công bố năm 2014 đã chứng minh rằng sự phối giữa tinh dầu gừng và quế giúp ngăn chặn sự phát triển của ký sinh trùng giunia - nguyên nhân gây ra nhiễm trùng đường ruột. Đồng thời loại tinh dầu này cũng có khả năng chống lại sự phát triển của ký trùng sốt rét có tên Plasmodium falciparum.

Do đó, bạn nên ưu tiên sử dụng tinh dầu quế để diệt kiến. Cho 20 giọt tinh dầu vào 100ml nước rồi cho vào bình và xịt vào nơi có kiến và gián xuất hiện. Ngoài phương pháp hòa tan cùng nước và xịt thì chúng ta có thể dùng bông gòn thấm tinh dầu và đặt ở nơi trú ẩn của kiến, gián. Kiến rất “sợ” mùi của tinh dầu quế nên sẽ không thể ra khỏi ổ và cũng chẳng chui vào được. Theo thời gian, kiến sẽ bỏ đi hoặc bị chết ngạt bên trong.

Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả hơn nữa, thay vì mỗi ngày lau nhà bằng nước lạnh thì bạn hãy cho thêm tinh dầu vào để xua đuổi kiến và gián khỏi không gian sống. Đồng thời cần dọn sạch nhà cửa thường xuyên. Tủ bếp và tủ áo quần, giá để sách, ngăn hộc bàn cũng cần vệ sinh ngăn nắp, như vậy thì kiến, gián sẽ không có cơ hội sinh sôi.

Dùng tinh dầu diệt kiến là cách an toàn để bảo vệ sức khỏe gia đình

Trên đây là những cách diệt kiến bằng tinh dầu hiệu quả. Bạn hãy sử dụng ngay nhé, không gian sống sẽ không còn côn trùng và trở nên sạch sẽ, thơm mát, ngát hương thơm.