Cứ duy trì thói quen này buổi sáng thì chẳng trách mỡ thừa ngày một dày lên, cân nặng chỉ có tăng không giảm

Sống khỏe 08/05/2018 14:49

Những thói quen tưởng chừng bình thường mỗi sáng lại chính là nguyên nhân gây ra tình trạng mỡ thừa tích tụ, cân nặng tăng nhanh đến chóng mặt, bạn cần từ bỏ ngay từ hôm nay.

Thừa cân không chỉ khiến bạn tự ti về ngoại hình mà còn gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Theo các nghiên cứu, béo phì và thừa cân là một trong những nguyên nhân gây ra các bệnh mạn tính như bệnh tim mạch, đái tháo đường, bệnh thận, rối loạn cơ xương và cả ung thư.

Để loại bỏ mỡ thừa, bạn đã thử nhiều phương pháp giảm cân nhưng kết quả vẫn không được như ý muốn. Nguyên nhân có thể đến từ những thói quen thường ngày của bạn vào mỗi buổi sáng.

Dưới đây là những thói quen xấu vào buổi sáng khiến bạn tăng cân nhanh chóng dù có tập thể dục thường xuyên và ăn uống lành mạnh đến đâu đi nữa:

Những thói quen xấu buổi sáng gây tăng cân

Ngủ dậy muộn

Theo các nghiên cứu, ngủ quá nhiều có thể gây tăng cân. Những người ngủ hơn 10 giờ mỗi đêm có nguy cơ béo phì cao hơn so với những người chỉ ngủ 7-8 giờ.

Bên cạnh đó, ngủ nướng có thể làm tăng mức độ cortisol trong cơ thể, từ đó kích thích cảm giác thèm ăn, dẫn đến ăn quá nhiều. Tốt nhất bạn chỉ nên ngủ khoảng 8 tiếng một ngày để đảm bảo chất lượng giấc ngủ và ngăn ngừa tình trạng thừa cân.

Cứ duy trì thói quen này buổi sáng thì chẳng trách mỡ thừa ngày một dày lên, cân nặng chỉ có tăng không giảm - Ảnh 1
Ngủ nướng là thói quen của không ít cô nàng - Ảnh minh họa: Internet

Bỏ bữa sáng

Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày vì nó giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể sau một đêm dài. Thường xuyên bỏ bữa sáng không chỉ gây hại cho sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến cân nặng.

Thói quen bỏ bữa sáng có thể làm rối loạn sự trao đổi chất trong cơ thể, từ đó gây ảnh hưởng đến khả năng đốt cháy chất béo dư thừa. Ngược lại, nếu bạn duy trì một bữa ăn sáng lành mạnh sẽ giúp giảm nồng độ cortisol trong máu, đây là một loại hoóc-môn có thể gây tăng cân.

Bên cạnh đó, việc ăn sáng quá muộn sau khi thức dậy cũng có thể làm tăng sản xuất các loại chất lỏng có tính axit trong dạ dày, gây viêm dạ dày. Tốt nhất bạn nên ăn sáng khoảng 1-2 giờ sau khi ngủ dậy.

Cứ duy trì thói quen này buổi sáng thì chẳng trách mỡ thừa ngày một dày lên, cân nặng chỉ có tăng không giảm - Ảnh 2
Thường xuyên bỏ bữa sáng sẽ gây hại cho sức khỏe và khiến bạn tăng cân - Ảnh minh họa: Internet

Không uống nước

Nhiều người có thói quen uống cà phê hoặc trà vào mỗi buổi sáng trước bữa ăn nhưng lại không hề biết rằng điều này rất có hại cho sức khỏe.

Thay vì uống cà phê hoặc trà, bạn nên uống một ly nước lọc hoặc chanh ấm pha mật ong vào mỗi buổi sáng. Những loại nước này sẽ giúp duy trì nhiệt độ và cân bằng dinh dưỡng cho cơ thể, đồng thời hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn.

Kết quả của một cuộc nghiên cứu tại Mỹ đã cho thấy việc tiêu thụ 500ml nước trước mỗi bữa ăn sẽ giúp giảm cân nhanh hơn. Bên cạnh đó, bổ sung nước vào sáng sớm còn giúp duy trì cân nặng và giữ dáng hiệu quả.

Cứ duy trì thói quen này buổi sáng thì chẳng trách mỡ thừa ngày một dày lên, cân nặng chỉ có tăng không giảm - Ảnh 3
Một ly nước lọc mỗi buổi sáng sẽ giúp hỗ trợ giảm cân hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn đang trong quá trình giảm cân, hãy bắt đầu ngày mới bằng một ly nước ấm. Để có kết quả tốt hơn, bạn có thể thêm nước cốt chanh và mật ong vào nước. Thường xuyên sử dụng nước chanh ấm mật ong mỗi sáng sẽ giúp mỡ thừa được loại bỏ nhanh chóng, vóc dáng thon gọn sẽ không còn là mơ ước của bạn nữa.

Trên đây là những thói quen xấu nhiều người thường mắc phải khiến cân nặng chẳng những không giảm mà còn tăng nhanh, bạn cần tránh xa ngay từ hôm nay.

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