Đây chính là những thực phẩm giúp giảm cân nhanh chóng, chị em tha hồ nhâm nhi cả ngày

Đặc biệt, những thực phẩm này sẽ giúp cân nặng của bạn giảm nhanh chóng nhưng không hề gây hại cho sức khỏe , thậm chí chúng còn giúp cải thiện các vấn đề về da hiệu quả.

Thay vì nhịn ăn hay giảm bớt khẩu phần để giảm cân, bạn hãy bổ sung thêm những thực phẩm hỗ trợ loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng vào thực đơn mỗi ngày. Chúng là những món ăn giúp tạo cảm giác no, đầy lùi cơn thèm ăn, đồng thời thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể.

Đậu hũ chứa hàm lượng lớn protein thực vật, tạo cảm giác no lâu, nhờ đó giúp quá trình ăn kiêng trở nên dễ dàng hơn.

Dưới đây là những thực phẩm bạn có thể nhâm nhi cả ngày mà vẫn không sợ béo:

Thường xuyên ăn đậu hũ còn giúp “đánh tan” mỡ thừa vùng bụng nhanh chóng. Đừng quên bổ sung thực phẩm này vào thực đơn hàng ngày để giảm cân và lấy lại vóc dáng thon gọn nhé!

Đậu hũ giúp giảm mỡ thừa hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Trứng

Hàm lượng protein trong trứng có tác dụng cung cấp năng lượng cho cơ thể suốt cả ngày dài, đồng thời giúp hạn chế sự thèm ăn, nhờ đó bạn có thể ăn ít hơn khoảng 300 calo trong thời gian còn lại của ngày.

Khoai lang

Mặc dù là món ăn chứa nhiều tinh bột, nhưng lượng dưỡng chất này trong khoai lang chỉ bằng 1/2 so với khoai tây và bằng 1/3 so với cơm. Chính vì vậy, khoai lang sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo để thay thế các thực phẩm chứa quá nhiều tinh bột khác.

Bên cạnh đó, khoai lang còn chứa nhiều vitamin, axit amin, kẽm, canxi… giúp tăng cường trao đổi chất, loại bỏ mỡ thừa và cải thiện một số vấn đề về da.

Khoai lang vừa giúp giảm cân vừa giúp làn da của bạn đẹp hơn - Ảnh minh họa: Internet

Dưa leo

Nhờ chứa nhiều nước, dưa leo có tác dụng hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Đặc biệt, vỏ dưa leo chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, trong đó hàm lượng beta-carotene có khả năng cải thiện thị lực, ngăn ngừa các bệnh về mắt.

Cam

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cam là một trong những thực phẩm có khả năng tạo cảm giác no. Hàm lượng dồi dào chất xơ trong cam giúp giảm béo và làm cơ bắp săn chắc hơn.

Mỗi ngày một ly nước cam là cách tốt nhất để loại bỏ mỡ thừa, giữ dáng và tăng cường sức khỏe.

Mỗi ngày 1 ly nước cam không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn hỗ trợ giảm cân hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Đậu Hà Lan

Loại đậu này chứa rất ít calo, một chén đậu Hà Lan chỉ chứa khoảng 35 calo. Đây cũng là thực phẩm rất giàu chất xơ giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Ngoài ra, hàm lượng dưỡng chất thực vật coumestrol trong đậu Hà Lan còn có tác dụng chống lại bệnh ung thư.

Thường xuyên ăn đậu Hà Lan có thể làm giảm đáng kể khả năng bị ung thư dạ dày.

Trên đây là những thực phẩm giúp giảm cân hiệu quả và an toàn, bạn hãy bổ sung vào chế độ dinh dưỡng ngay nhé!