Có 6 loại thực vật được ví như 'thuốc kháng sinh tự nhiên' giúp cơ thể chống lại mọi bệnh tật

Sống khỏe 17/05/2023 07:11

Được biết hiện nay có đến 6 loại thực vật được mệnh danh là ''thuốc kháng sinh tự nhiên'' cho cơ thể vì rất giàu penicillin tự nhiên, giúp kháng khuẩn, tăng cường miễn dịch, nấu kiểu gì cũng ngon hết ý.

Penicillin là chất kháng sinh có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch giúp cơ thể khỏe mạnh, kháng viêm ngăn ngừa sự tấn công của các loại virus gây bệnh. Ngoài việc sử dụng thuốc thì penicillin còn có rất nhiều trong 6 loại thực phẩm dễ tìm và cực rẻ trong đời sống

Tỏi 

Người ta thường nói tỏi là báu vật nên ăn thường xuyên. Nghiên cứu cho thấy, trong tỏi chứa rất nhiều vitamin E, C, sắt, selen, canxi cùng protein. Đặc biệt, tỏi còn chứa allicin - chất kháng khuẩn phổ rộng mà các nhà khoa học ca ngợi là “penicillin trong lòng đất”.

Bạn có thể sử dụng tỏi vào những món ăn thường ngày hoặc tự thân chế biến một hủ tỏi ngâm chua ngọt cũng rất phù hợp cho việc tăng đề kháng của cơ thể. 

Có 6 loại thực vật được ví như 'thuốc kháng sinh tự nhiên' giúp cơ thể chống lại mọi bệnh tật - Ảnh 1
Tỏi chính là ''thần dược'' ngầm của ngưởi Việt - Ảnh minh họa: Internet

Rau diếp ngồng

Giống như tỏi và hành tây, rau diếp ngồng cũng được ví là “kháng sinh tự nhiên”. Thường xuyên ăn loại rau này giúp thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm và nâng cao khả năng miễn dịch. 

Lưu ý, với rau diếp ngồng bạn không nên chần sơ trước khi xào vì như thế sẽ làm mất đi 1 phần dinh dưỡng đồng thời làm ảnh hưởng trực tiếp đến mùi vị của món ăn.

Rau diếp cá

Diếp cá còn gọi là giấp, ngư tinh thảo. Mọc hoang hay trồng ở nơi ẩm ướt. Là một trong các loại rau thơm gia vị chủ yếu quen dùng ở miền Nam nước ta.

Theo Đông y, diếp cá vị cay, hơi lạnh, hơi độc; vào phế và can có tác dụng thanh nhiệt giải độc, lợi thuỷ tiêu thũng. Dùng cho các trường hợp viêm khi phế quản, hen suyễn, ap-xe phổi, phù nề, hội chứng lỵ cấp, viêm đường tiết niệu, đái dắt, đái buốt, huyết trắng, khí hư, mụn nhọt.

Có 6 loại thực vật được ví như 'thuốc kháng sinh tự nhiên' giúp cơ thể chống lại mọi bệnh tật - Ảnh 2
Rau diếp cá trị được tá bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Bắp cải

Bắp cải là một thành viên của gia đình rau họ cải, bao gồm súp lơ xanh, súp lơ trắng và cải xoăn. Một bát rau cải bắp cũng đã đáp ứng 75% nhu cầu vitamin C của bạn. Vitamin C là một loại kháng sinh tự nhiên chống lại một số bệnh. Muốn tăng cường khả năng miễn dịch, có thể uống nước ép bắp cải tươi với một muỗng mật ong mỗi ngày.

Hạt bưởi

Trích xuất hạt bưởi chứa các thành phần hoạt tính tương tự như trong xà phòng; có thể dùng để kháng khuẩn bên trong và ngoài cơ thể

Tóm lại, kháng kháng sinh là vấn đề nghiêm trọng nhưng mỗi người chúng ta tự mình có thể làm chậm quá trình này bằng cách sử dụng các thay thế kháng sinh tự nhiên khi có thể. Kết hợp một trong các loại thực vật kể trên vào trong chế độ ăn hàng ngày có thể giúp thúc đẩy khả năng miễn dịch và “chặn nguồn thức ăn của vi khuẩn trong cơ thể chúng ta”. 

Ô liu

Công dụng giảm sốt từ trích xuất lá ô liu có tác dụng như thuốc giảm sốt được phát hiện từ đầu thế kỷ 19. Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng, elenolic acid trong lá ô liu có chức năng kháng khuẩn, tiêu diệt các loại vi khuẩn, virus và nấm. 

Ngoài ra trong dầu olive chứa nhiều vitamin tốt cho sức khỏe và làm đẹp như: vitamin E, vitamin A, vitamin K, vitamin D,...giúp hạn chế mỡ trong máu, ngăn ngừa và điều trị bệnh Alzheimer, bảo vệ gan, chắc khỏe xương, cải thiện hệ miễn dịch, tốt cho da và mắt

Có 6 loại thực vật được ví như 'thuốc kháng sinh tự nhiên' giúp cơ thể chống lại mọi bệnh tật - Ảnh 3
Quả Oliu giúp cơ thể chống được nhiều bệnh - Ảnh minh họa: Internet
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