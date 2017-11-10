Tưởng chừng như rất tiện lợi và tiết kiệm thời gian nhưng thói quen ăn trưa tại bàn làm việc lại tiềm ẩn nhiều nguy hại cho cơ thể. Theo các chuyên gia, việc ăn trưa tại bàn làm việc có thể gây ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe . Dưới đây là những căn bệnh bạn có nguy cơ mắc phải nếu cứ duy trì thói quen này.

Tình trạng này kéo dài sẽ khiến bạn dễ bị chướng bụng, khó tiêu, mắc các căn bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa.

Đối với những người làm văn phòng, tính chất công việc khiến họ phải ngồi ít nhất 8 tiếng mỗi ngày. Nhiều người có thói quen mang theo cơm hộp và ăn trưa luôn tại bàn làm việc. Thói quen này sẽ khiến thời gian ngồi kéo dài, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, làm dạ dày yếu đi, dịch bài tiết suy giảm, gây đau dạ dày.

Theo các nghiên cứu khoa học, ngồi quá lâu có thể làm tăng cholesterol trong cơ thể, gây ra một số vấn đề sức khỏe, tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Nhiễm vi khuẩn

Các nhà khoa học cho rằng bàn làm việc chứa nhiều vi khuẩn gấp 400 lần so với bồn vệ sinh. Thức ăn để trên bàn làm việc sẽ dễ dàng bị vi khuẩn xâm nhập. Khi ăn những thực phẩm này, bạn đã vô tình rước cả tá bệnh vào người.

Cản trở lưu thông máu

Ngồi liên tục trong nhiều giờ sẽ cản trở quá trình lưu thông máu, ảnh hưởng tới vai, lưng, cổ và chân của bạn. Giờ nghỉ trưa là cơ hội để bạn vận động cơ thể, giúp tuần hoàn máu tốt hơn.

Thiếu tập trung, giảm năng suất làm việc

Cả một buổi sáng làm việc căng thẳng sẽ khiến năng lượng cạn kiệt. Nếu tiếp tục ngồi ăn tại bàn làm việc sẽ khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, thiếu tập trung. Thay vì ngồi lì một chỗ, bạn hãy vận động để máu và oxy được bơm lên não, giúp bạn minh mẫn hơn.

Nếu nghĩ rằng ăn trưa tại bàn làm việc sẽ giúp tăng năng suất vì bạn có thể làm thêm giờ thì thật sai lầm đấy!

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh những nhân viên văn phòng thường xuyên ăn trưa tại bàn làm việc có năng suất làm việc thấp hơn những người thường đi ăn cùng đồng nghiệp. Nguyên nhân là trong quá trình ăn, mọi người có thể tán gẫu, trao đổi công việc giúp giải tỏa căng thẳng và nhanh chóng lấy lại hứng khởi cho buổi làm việc tiếp theo.