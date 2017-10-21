Với văn phòng, việc tự làm cơm và mang theo là giải pháp giúp tiết kiệm chi phí lại đảm bảo vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, nếu mắc những sai lầm này khi mang theo cơm hộp thì chúng lại trở thành nguyên nhân gây bệnh cho chính bạn.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây nhiễm độc cấp tính, tăng nguy cơ ung thư, viêm màng não…

Những chiếc hộp nhựa thông thường dễ bị biến đổi thành phần, gây ra những phản ứng hóa học độc hại. Đồng thời chúng thường có khả năng chịu nhiệt rất kém, dễ nóng chảy và phát sinh các chất độc.

Các tổ chức y tế thế giới đã khuyến cáo không nên dùng hộp nhựa thông thường để đựng thức ăn, đặc biệt khi thực phẩm có nhiệt độ cao. Nếu muốn mang theo cơm hộp đi làm, bạn nên chuẩn bị cho mình một bộ đựng thức ăn chuyên dụng bằng thủy tinh, sứ hoặc nhựa chịu nhiệt để đảm bảo an toàn.

Cho cơm vào hộp ngay sau khi nấu xong

Đây là thói quen rất nhiều người đang mắc phải nhưng lại không hề hay biết rằng nó có thể gây hại cho sức khỏe.

Cho cơm còn quá nóng vào hộp và đóng kín nắp ngay sẽ khiến hơi nước tích tụ, tạo môi trường cho vi khuẩn, nấm mốc hình thành. Những vi khuẩn này sẽ phát triển và khiến thức ăn dễ bị ôi thiu, bốc mùi.

Khi ăn, bạn sẽ vô tình “rước” hàng tá bệnh vào người trong đó có tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa…

Tốt nhất là sau khi nấu xong, bạn nên để cơm nguội bớt trước khi cho vào hộp.

Đựng đồ ăn cùng với cơm

Nhiều người thường để chung thức ăn với cơm nhằm tiết kiệm diện tích của hộp cũng như gia tăng tính gọn lẹ cho bữa ăn văn phòng. Tuy nhiên, thói quen này rất dễ làm thức ăn nhiễm khuẩn.

Trong điều kiện nhiệt độ thường, cơm trắng để sau 5 tiếng sẽ dễ phát sinh tình trạng nhớt, có mùi thiu. Thức ăn thường chứa nhiều dầu mỡ, nhất là những món kho hoặc xào. Khi đậy kín, những thức ăn dầu mỡ này sẽ là môi trường thuận lợi để vi khuẩn và mầm bệnh phát triển.

Chính vì vậy, nếu để chung đồ ăn và cơm thì càng khiến hộp cơm nhanh hỏng và nhiễm khuẩn.