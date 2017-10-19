Biết những điều này, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ dám nhổ nước bọt nữa

Nước bọt chứa nhiều nguyên tố vi lượng, chất điện giải, enzym… giúp diệt khuẩn, giảm tỷ lệ mắc bệnh đường hô hấp, hỗ trợ tiêu hóa thức ăn, ổn định vi lượng và thúc đẩy quá trình phân giải chất dinh dưỡng . Người ít nước bọt cũng sẽ dễ bị hôi miệng, ăn không ngon, cổ họng khô cứng...

Nhiều người cảm thấy nước bọt ngậm trong miệng khó chịu, nuốt xuống thì không sạch sẽ nên thường có thói quen khạc nhổ nước bọt. Tuy nhiên, khoa học đã chứng minh nước bọt rất có lợi đối với cơ thể.

Diệt khuẩn, cầm máu và làm lành vết thương

Các nhà sinh học thuộc Viện Sức khỏe Hoa Kỳ (Mỹ) xác định nước bọt có tác dụng đẩy nhanh đông máu. Nguyên nhân là do trong nước bọt có chứa một loại protein giúp mau lành vết thương và chống nhiễm khuẩn.

Chất bacteriolysin có trong nước bọt giúp phân giải hòa tan các loại vi khuẩn và vi rút gây hại. Nước bọt thường hỗ trợ cầm máu và làm lành các vết thương trong miệng hoặc khi nhổ răng.

Nước bọt có khả năng diệt khuẩn và tăng cường lợi khuẩn giúp phòng ngừa nhiễm trùng khoang miệng, giảm nguy cơ mắc viêm lợi, sâu răng, viêm họng.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Pháp, nước bọt của người có chứa chất opiophin, một hợp chất giảm đau mạnh hơn cả morphin.

Ngăn ngừa tế bào ung thư

Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Nhật Bản thì nước bọt có thể làm ức chế tế bào ung thư trong cơ thể người. Nguyên nhân là do trong nước bọt chứa nhiều hóc-môn và IgA có khả năng thúc đẩy quá trình phân chia và sinh trưởng của tế bào, làm suy giảm các tế bào ung thư đang hình thành.

Nếu muốn nước bọt mang lại hiệu quả tích cực, bạn nên ăn chậm, nhai kĩ để nước bọt hòa lẫn vào trong thức ăn. Trong quá trình đó, nước bọt sẽ sản sinh ra các lợi khuẩn để chiến đấu với các gốc tự do và tế bào ung thư.

Chống lão hóa

Trong nước bọt có chứa kháng thể miễn dịch IgA giúp ngăn ngừa sự lão hóa, suy thoái của các tổ chức cơ thể và kéo dài tuổi thọ. Nhiều thầy thuốc xưa coi nước bọt là “thần thủy” giúp nhuận ngũ tạng, làm đẹp da và giúp con người sống lâu hơn.