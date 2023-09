Đau dạ dày là căn bệnh nhiều người đang mắc phải. Một số thói quen xấu trong sinh hoạt hàng ngày có thể khiến bệnh chuyển biến nặng, thậm chí rất nhiều trường hợp gây ung thư.

Phát biểu trên báo The New York Times, Tiến sĩ Neena S. Abraham, phó Giáo sư Y khoa tại Trường Cao đẳng Y khoa Baylor (Mỹ) đã khẳng định rằng đau dạ dày cũng có thể dẫn đến ung thư. Nguyên nhân là do vi khuẩn H.pylori ở lâu trong dạ dày có thể gây ra bệnh dạ dày mạn tính, gây viêm loét, mất mô dạ dày, từ đó phát triển thành ung thư.