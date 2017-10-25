Phát biểu trên báo The New York Times, Tiến sĩ Neena S. Abraham, phó Giáo sư Y khoa tại Trường Cao đẳng Y khoa Baylor (Mỹ) đã khẳng định rằng đau dạ dày cũng có thể dẫn đến ung thư. Nguyên nhân là do vi khuẩn H.pylori ở lâu trong dạ dày có thể gây ra bệnh dạ dày mạn tính, gây viêm loét, mất mô dạ dày, từ đó phát triển thành ung thư.

Đau dạ dày là căn bệnh nhiều người đang mắc phải. Một số thói quen xấu trong sinh hoạt hàng ngày có thể khiến bệnh chuyển biến nặng, thậm chí rất nhiều trường hợp gây ung thư.

Dưới đây là những thói quen bạn cần tránh để bảo vệ sức khỏe của chính mình:

Đây là điều cấm kỵ nhất đối với những người bị đau dạ dày. Đặc biệt nhiều người thường có thói quen bỏ bữa sáng, bữa ăn quan trọng nhất trong ngày.

Khi bạn bỏ bữa hoặc ăn quá trễ, axit trong dạ dày sẽ tiết ra quá mức khiến các vết loét trở nên nghiêm trọng hơn. Chính vì vậy, bạn nên cố gắng tuân thủ thời gian ăn uống khoa học, đảm bảo không bỏ bữa để dạ dày hoạt động tốt nhất có thể.

Ăn quá nhanh

Nhiều người bận rộn thường có thói quen ăn rất nhanh, điều này không hề tốt cho dạ dày của họ. Thức ăn chưa được nhai kỹ sẽ khiến dạ dày làm việc nhiều hơn để tiêu hóa, khiến bệnh nặng thêm.

Bạn nên ăn chậm, nhai kỹ để giảm áp lực cho dạ dày cũng như tốt cho hệ tiêu hóa.

Ngủ ngay sau khi ăn

Ngủ ngay sau khi ăn là thói quen của rất nhiều người, đặc biệt là vào buổi trưa. Tuy nhiên, việc làm này lại cực kỳ gây hại cho dạ dày.

Ăn no rồi ngủ ngay sẽ khiến lượng thức ăn trong dạ dày không được tiêu hóa, dạ dày căng phồng. Dịch tiêu hóa không đủ sẽ khiến dạ dày yếu dần, cơ thể mệt mỏi. Về lâu dài sẽ khiến bệnh ngày càng nặng hơn.

Tốt nhất sau khi ăn, bạn nên ngồi hoặc đi lại nhẹ nhàng khoảng 15 - 30 phút rồi mới đi ngủ để không gây hại cho sức khỏe.