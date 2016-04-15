Bệnh giãn tĩnh mạch là gì, có nguy hiểm không ? Theo các bác sĩ, giãn tĩnh mạch là căn bệnh lành tính, không quá nguy cấp. Tuy nhiên, nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách vẫn có thể gây nên nhiều biến chứng có hại cho sức khỏe .

Suy giãn tĩnh mạch thường gặp ở những người có tĩnh mạch nông, các mạch bị giãn ra và suy chức năng của các van một chiều bên trong lòng mạch.

Tĩnh mạch là một trong những bộ phận nhỏ được cấu tạo bởi hệ thống van một chiều, góp phần hoàn chỉnh hoạt động của hệ thống tuần hoàn. Khi máu chảy về tim thông qua tĩnh mạch sẽ được di chuyển theo một chiều nhất định, không bị chảy ngược trở lại.

Khi tĩnh mạch bị giãn sẽ gây ảnh hưởng đến việc tuần hoàn máu về tim, hiện tượng này sẽ được gọi là suy giãn tĩnh mạch. Căn bệnh này xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau như chức năng thành mạch suy yếu, do tuổi tác. Ngoài ra, bệnh suy giãn tĩnh mạch chân còn gặp ở những người ít vận đồng, béo phì và nạp quá ít chất xơ.

Biểu hiện giãn tĩnh mạch chân

Khi mắc phải bệnh giãn tĩnh mạch chân, ở chân người bệnh sẽ xuất hiện lên những đám tĩnh mạch nổi cộm ngoăn ngoèo tạo thành các búi ngay dưới lớp da.

Ngay phần chân có hiện tượng giãn tĩnh mạch sẽ có biểu hiện đổi màu sang màu xanh và phần da xanh kèm tĩnh mạch nổi lên có lớn hay không còn liên quan đến độ nặng nhẹ của bệnh.

Biểu hiện đầu tiên khi mắc bệnh giãn tĩnh mạch chân đó là cảm giác mỏi chân, năng chân và khó khăn trong việc di chuyển (đứng lên, ngồi xuống). Một số trường hợp bị nặng còn có cảm giác đau rát khó chịu. Một số triệu chứng khác cũng được coi là biểu hiện thường thấy ở suy giãn tĩnh mạch chân như là tê chân, chuột rút…

Giãn tĩnh mạch chân có nguy hiểm không?

Giãn tĩnh mạch chân là căn bệnh khá lành tính nhưng cần được điều trị sớm để phòng ngừa các biến chứng xấu.

Đầu tiên, vùng suy giãn tĩnh mạch ở chân thường bị suy chức năng dinh dưỡng khiến da mỏng và lở loét. Nếu không được điều trị sớm và đúng phương pháp có thể gây lở loét lớn, nhiễm trùng nặng.

Nặng hơn, nguy hiểm của bệnh giãn tĩnh mạch chân là có thể gây đông máu cục trong lòng tĩnh mạch. Nếu không điều trị sớm có thể gây tắc nghẽn mạch máu hoặc gây nghẽn mạch vành (do các cục máu trôi theo dòng chảy về tim, khi gặp vùng động mạch xơ vữa sẽ gây nghẽn). Hiện tượng này có thể gây nhũn não hoặc gây nhồi máu cơ tim.

Nghiêm trọng nhất là khi các cục máu đông di chuyển về phía phổi gây tắc động mạch phổi, tình trạng này có thể khiến bệnh nhân tử vong chỉ trong vòng vài phút nếu không được cấp cứu kịp thời.