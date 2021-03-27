Bà bầu 34 tuổi bị buồn nôn và đau bụng, tưởng là triệu chứng thai kỳ nhưng lại phải cắt bỏ nhiều nội tạng

Sống khỏe 27/03/2021 13:52

Tỉnh dậy sau tiểu phẫu, bác sĩ nói rằng người phụ nữ bị ung thư. Lúc ấy, cô vẫn nghĩ là bác sĩ đang đùa, nhưng thực tế, cô đã bị ung thư đại trực tràng giai đoạn 4.

Theo thông tin từ tờ Today, khi mang thai được 7 tháng, Jenna Scott bắt đầu gặp các triệu chứng đáng lo ngại như chảy máu trực tràng, buồn nôn và đau bụng. Bác sĩ từng trấn an cô rằng đó là bệnh trĩ và cảm giác khó chịu đó là do thai kỳ. 

Thế nhưng, ngay cả sau khi sinh, các triệu chứng này vẫn không thuyên giảm. Việc này thôi thúc cô đến bệnh viện và kiểm tra càng sớm càng tốt và thế là cô nhận được kết quả gây sốc "ung thư đại trực tràng giai đoạn 4". Không thể tưởng tượng được sự việc này diễn ra với mình, cô nói "Tôi không hiểu làm thế nào mà điều này lại xảy ra với tôi và với một người ở độ tuổi của tôi". Hiện tại, bà mẹ trẻ 34 tuổi này đang ở Norcross, Georgia. Sau khi nhận được tin dữ, Scott đã chia sẻ câu chuyện của mình cho mọi người biết để nâng cao nhận thức về ung thư đại trực tràng ở người trẻ.

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Scott cùng con trai mình khi khỏe mạnh, cô được chuẩn đoán mắc Ung thư đại trực tràng ở tuổi 34
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Gia đình 3 người của Scott

Các cảm giác bị nhầm lẫn với triệu chứng "thai kỳ"

Scott bắt đầu cảm thấy buồn nôn và chảy máu khi mang thai vào năm 2017, lúc này cô đã rất lo lắng. Nhưng bác sĩ phụ sản đã khiến cô cảm thấy yên tâm khi nói rằng những gì cô trải qua là bình thường. "Ông ấy nói,'điều đó là một phần thai kỳ', tôi cứ chịu đựng như vậy. Cho đến khi con trai tôi chào đời và không có gì dừng lại. Tôi vẫn đau" - cô chia sẻ. 

Theo Scott, bản thân cô đã thử các loại biện pháp tránh thai khác nhau và vẫn cảm thấy không khỏe. Sau sinh nhật đầu tiên của con trai, Scott đến gặp bác sĩ chăm sóc chính, ông đã lắng nghe những lo lắng của cô, thực hiện xét nghiệm máu, mà kết quả là bình thường, và đề nghị cô đến khám bác sĩ tiêu hóa, người đã yêu cầu nội soi.

Sau đó bác sĩ nội soi còn nói: "Bạn có thể lực tốt. Bạn còn trẻ. Chúng tôi không biết đây là gì, nhưng chúng ta hãy loại trừ bất cứ điều gì nghiêm trọng. Đó là lý do tại sao tôi phải nội soi", cô kể lại.

Tỉnh dậy sau khi làm thủ thuật, bác sĩ nói rằng cô bị ung thư. Lúc ấy, cô vẫn nghĩ là bác sĩ đang đùa mình. Ban đầu các bác sĩ nghĩ bệnh được phát hiện sớm, nhưng Scott sau đó biết rằng cô bị ung thư giai đoạn 4. Điều đó khiến Scott cảm thấy bực bội không kém. Trước đó, cô rất chăm tập thể thao, còn trẻ và ăn uống lành mạnh. Cô đã làm tất cả những thứ mà cô nghĩ sẽ bảo vệ mình khỏi ung thư đại trực tràng.

 

Trải nghiệm của người trong cuộc

Scott cảm thấy điều quan trọng là phải nói ra trải nghiệm của mình để những người trẻ khác không cảm thấy cô đơn như vậy. Cô dành thời gian tư vấn cho những người trẻ hơn mắc bệnh ung thư đại trực tràng để giúp họ vượt qua thời gian khó khăn.

Sau chẩn đoán ban đầu, Scott đã trải qua một chế độ hóa trị nghiêm ngặt và cô cũng được phẫu thuật cắt bỏ một bên đại tràng, hai phần gan và túi mật. Cô bị một tác dụng phụ hiếm gặp là dịch bị nhiễm trùng tích tụ trong ngực, lưng và bụng và cô phải dẫn lưu dịch ra ngoài. Trong khi đã trải qua nhiều liệu pháp với những tác dụng phụ đôi khi rất nặng nề, cô vẫn mạnh mẽ.

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Dù trên giường bệnh nhưng cô vẫn cố gắng tươi cười

"Có hai điều tôi luôn hỏi khi trải qua giai đoạn tồi tệ nhất của mình: Tôi có thể được nhìn thấy con trai mình lớn lên và được già đi cùng chồng không?" - cô ấy nói. "Đó là những gì mà tôi tập trung vào".

Cô đã kết thúc hóa trị nhưng 9 tháng sau, bệnh ung thư tái phát và di căn đến gan và phổi. Một lần nữa, Scott phải hóa trị nghiêm ngặt bị và phát ban trên mặt. Cô cũng đã được điều trị bằng liệu pháp hướng đích và hai cuộc phẫu thuật trên gan và phổi. Đôi khi sự căng thẳng và cô đơn đến với cô. Được biết, Scott sẽ hóa trị trong suốt phần đời còn lại của mình để ngăn ung thư di căn. 

Hội Ung thư Mỹ ước tính rằng khoảng 18.000 người dưới 50 tuổi có chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng vào năm 2020. Các triệu chứng của ung thư đại trực tràng bao gồm:

-Chảy máu trực tràng

-Thiếu sắt

-Đau bụng

-Khuôn phân hẹp

-Cảm giác muốn đi đại tiện

-Sụt cân không giải thích được

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Từ khóa:   Bệnh tật Chuyện thế giới Bệnh ung thư

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