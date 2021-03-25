Người phụ nữ mắc căn bệnh kỳ lạ khi nóng bừng da suốt 5 năm, bác sĩ cảnh báo triệu chứng rất dễ nhầm với bệnh da liễu

Sống khỏe 25/03/2021 05:30

Nóng bừng da suốt 5 năm, người phụ nữ tiến thành phẫu thuật và được bác sĩ xác định là u thần kinh nội tiết khi phát hiện hiện khối u có kích thước 3cm.

Theo Ettoday, mới đây, bác sĩ Giang Khôn Tuấn, Khoa ngoại, Bệnh viện Min-Sheng General Hospital chia sẻ về trường hợp một bệnh nhân nữ (50 tuổi) bị thủng ruột nên phải tiến hành phẫu thuật.

Trong quá trình phẫu thuật, khi tiến hành khâu lại lỗ thủng ruột cho bệnh nhân, bác sĩ Giang tình cờ phát hiện một khối u lồi ra bên cạnh khoảng 3cm nên đã nhân tiện cắt bỏ và được xác định là u thần kinh nội tiết. Bệnh nhân này được xác định thường đổ mồ hôi đêm và nóng bừng da kéo dài 5 năm, sau khi khối u được loại bỏ thì tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã cải thiện.

Bác sĩ Giang cho biết, nhiều trường hợp bệnh nhân đau bụng sẽ đến khoa Tiêu hóa, ho dai dẳng không hết sẽ đến khoa Ngoại lồng ngực hoặc khi xuất hiện các vùng da đỏ, ngứa và đau sẽ đến khoa Da liễu. Tuy nhiên, những trường hợp đó bệnh nhân có khả năng đã đến khám nhầm khoa, bởi những triệu chứng tương tự có thể là do u thần kinh nội tiết gây ra.

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Bác sĩ Giang Khôn Tuấn, Khoa ngoại, Bệnh viện Min-Sheng General Hospital - Ảnh: Internet

U thần kinh nội tiết là căn bệnh kỳ lạ, cộng với lý do tăng trưởng chậm, theo thống kê, từ lúc bệnh nhân nhận biết bệnh đến chẩn đoán trung bình phải mất 7 năm. Một nửa số người được chẩn đoán ở giai đoạn cuối, nhiều bệnh nhân thậm chí phát hiện ra rằng họ có khối u trong lúc đang khám căn bệnh khác.

Bác sĩ Giang khuyên nhủ, căn bệnh này có thể tiết ra nhiều loại hormone khác nhau, khiến người bệnh có những triệu chứng khác nhau. Một số khối u phát triển chậm, khi có điều kiện phù hợp, khối u sẽ phát triển đủ lớn gây ra tình trạng cản trở cơ học đường tiêu hóa, có thể gây nên đau bụng hoặc táo bón.

10 triệu chứng của bệnh u thần kinh nội tiết

1. Vã mồ hôi.

2. Nóng bừng da.

3. Sốt.

4. Hạ đường huyết không rõ nguyên nhân.

5. Nhịp tim nhanh hoặc bất thường.

6. Viêm da bất thường.

7. Tiêu chảy mãn tính.

8. Hen suyễn không do di truyền hoặc dị ứng.

9. Loét dạ dày tái phát.

10. Ho dai dẳng không hết.

Bác sĩ Giang nhắc nhở, nếu 2 - 3 trong số các triệu chứng trên lặp lại, bạn có thể hoài nghi liệu mình có mắc bệnh u thần kinh nội tiết không? Tốt nhất bạn nên đến bệnh viện kiểm tra để tránh bệnh đến giai đoạn muộn.

U thần kinh nội tiết bắt nguồn từ những tế bào chuyên biệt của hệ thần kinh nội tiết của cơ thể. Những tế bào này mang đặc điểm của cả tế bào chế tiết nội tiết tố lẫn tế bào thần kinh, và được tìm thấy ở khắp các cơ quan trong cơ thể, do đó u thần kinh nội tiết gồm nhiều loại khác nhau với các triệu chứng biểu hiện rất khác nhau.

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Theo thống kê, từ lúc bệnh nhân nhận biết bệnh đến chẩn đoán trung bình phải mất 7 năm - Ảnh minh họa: Internet

Những loại u thần kinh nội tiết hay gặp

- U thần kinh nội tiết ống tiêu hóa.

- U thần kinh nội tiết phổi.

- U thần kinh nội tiết tụy.

- U thần kinh nội tiết có thể xuất hiện ở tuyến thượng thận.

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U thần kinh nội tiết ống tiêu hóa có thể xuất hiện ở bất kỳ bộ phận nào của ống tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Triệu chứng u thần kinh nội tiết ống tiêu hóa

U thần kinh nội tiết ống tiêu hóa có thể xuất hiện ở bất kỳ bộ phận nào của ống tiêu hóa, bao gồm tiểu tràng hoặc đại tràng và dạ dày. Các dấu hiệu và triệu chứng của u thần kinh nội tiết ống tiêu hóa có thể biểu hiện là:

- Cảm giác khó chịu, hoặc đau ở vùng bụng hoặc trực tràng.

- Buồn nôn và nôn.

- Tiêu chảy.

- Chảy máu trực tràng, hoặc có máu trong phân.

- Thiếu máu, có thể gây mệt mỏi.

- Ợ nóng hoặc khó tiêu.

- Loét dạ dày, và có thể gây nên ợ nóng, khó tiêu, và đau ở ngực hoặc bụng.

- Sụt cân.

- Cản trở cơ học đường tiêu hóa, có thể gây nên đau bụng hoặc táo bón.

Hãy kiểm tra sức khỏe định kỳ và quan sát sức khỏe của bản thân để kịp thời ngăn chặn bệnh u thần kinh nội tiết, tránh gây hại đến cơ thể và ảnh hướng các hoạt động hằng ngày. 

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Tuổi thọ của con người là thước đo cho thấy thể trạng, sức khỏe của người đó có mạnh khỏe hay không. Mỗi chúng ta nỗ lực đi làm là để sau này về già có thể hạnh phúc hưởng thụ những thành quả đó. Vậy nên hai bộ phận này trên cơ thể không nên “đầy đặn” sẽ giúp tuổi thọ kéo dài.

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