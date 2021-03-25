Nếu không đi bộ 10.000 bước/ngày, bạn cần đi bao nhiêu bước chân để khỏe mạnh?

Đi bộ là một hình thức hoạt động thể chất dễ dàng và hiệu quả về chi phí cũng như việc thực hiện đủ số bước đi bộ mỗi ngày có thể đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe .

Con số 10.000 bước đi mỗi ngày được cho là bắt nguồn từ một chiến dịch marketing vào năm 1964. Nhân dịp sự kiện thể thao Olympic Tokyo do Nhật Bản đăng cai vào năm đó, một công ty có tên là Yamasa Tokei đã giới thiệu một máy đo bước có tên là Manpokei - dịch ra tiếng Việt thì tên của thiết bị này có nghĩa là "đo 10.000 bước" ("Men" nghĩa là 10.000, "po" là bước đi, "kei" là cái đo bước) và cũng kể từ đó, mục tiêu 10.000 bước được thiết lập.

- Cải thiện sức khỏe não bộ.

- Cải thiện sức khỏe xương.

- Cải thiện chất lượng cuộc sống nói chung.

Trong những năm gần đây, đi bộ 10.000 bước mỗi ngày đã trở thành một khuyến nghị phổ biến được sử dụng để thúc đẩy hoạt động thể chất thường xuyên.

Cho dù bạn đang thực hiện một lối sống lành mạnh hay không, chắc chắn bạn đã từng nghe nói rằng bạn nên đi bộ 10.000 bước mỗi ngày để khỏe mạnh

10.000 bước chân mỗi ngày là quá sức với con người?

Tiến sĩ I-Min Lee là nhà dịch tễ học tại Bệnh viện Brigham và Phụ nữ, giáo sư y khoa tại Trường Y Harvard, và một nhà nghiên cứu về hoạt động thể chất. Cô cho rằng 10.000 đã trở thành mục tiêu mặc định cho mọi người và những người chăm chỉ tập thể dục, nhưng ngay cả khi đi bộ chỉ 4.400 bước mỗi ngày cũng đã rất có lợi rồi. Trong nghiên cứu của mình đăng trên tạp chí JAMA Internal Medicine, Tiến sĩ I-Min Lee kiểm tra một số lượng lớn phụ nữ từ 62-101 tuổi. Họ được đeo máy đo gia tốc gắn vào hông để theo dõi chuyển động trong ít nhất 10 giờ/ngày, trong khoảng thời gian từ 4-7 ngày từ năm 2011 đến năm 2015.

Kết quả cho thấy tỷ lệ tử vong ở những phụ nữ đi bộ khoảng 4.400 bước mỗi ngày giảm 41% so với những người chỉ đạt 2.700 bước mỗi ngày. Trong khi những phụ nữ đi bộ 7.500 bước mỗi ngày giảm được 65% tỷ lệ tử vong. Điều này chứng tỏ rằng việc thực hiện ít bước hơn so với mục tiêu mặc định vẫn tốt cho chúng ta và cũng sẽ khiến nó ít thách thức hơn một chút để đạt được. Điều này cũng chứng tỏ rằng đi bộ ít hơn không phải là một điều gì quá tồi tệ, thế nên, chúng ta không việc gì phải xấu hổ hay cảm thấy mình kém cỏi rồi khiến bản thân căng thẳng.

10.000 bước mỗi ngày là một mục tiêu rất lớn và không nhiều người có thời gian để đạt được

Nếu không đi 10.000 bước/ngày, bạn cần đi bao nhiêu bước chân để khỏe mạnh?

Bộ Sức khỏe, lao động và phúc lợi xã hội Nhật Bản đề nghị rằng mục tiêu mỗi ngày nên đặt ra là từ 8.000 - 10.000 bước.

Diễn đàn béo phì quốc gia Anh Quốc cho rằng chỉ cần đảm bảo 10.000 bước đi mỗi ngày sẽ giúp bạn trở thành một người hoạt động ở mức vừa đủ. Họ cho rằng có thể con số 10.000 chẵn, tròn và giúp người ta dễ nhớ, dễ thực hiện hơn là những con số khác.

Theo chuyên gia dinh dưỡng và thể dục thể thao Laura Williams thì: "Nếu bạn chạy bộ 3 lần mỗi tuần thì mục tiêu đi 10.000 bước sẽ không giúp bạn khỏe hơn. Bạn đã rất khỏe rồi. Bạn chỉ cần hoạt động nhiều hơn để khỏe hơn những người lười vận động và không có sức khỏe. Đối với những người đó, họ chỉ cần đi bộ từ 5.000 - 10.000 bước mỗi ngày là sẽ cải thiện sức khỏe của họ."

Theo chuyên gia sức khỏe Stephen Parnis tại Hiệp hội y khoa Úc thì "các khuyến nghị hiện tại thường gợi ý rằng người trưởng thành nên có tổng thời gian vận động thể chất từ 2,5 đến 5 giờ mỗi tuần. Mục tiêu này có thể chia ra thành từ 30 - 60 phút vận động mỗi ngày trong suốt 5 ngày trong tuần."

Vì vậy, không cần cứng nhắc đặt ra con số 10.000 bước chân mỗi ngày để áp lực bản thân, hãy luyện tập và vận động một chế độ riêng phù hợp cho chính cơ thể bạn là được.

Hãy luyện tập và vận động một chế độ riêng phù hợp cho chính cơ thể bạn

Cách để có thể đi bộ nhiều hơn mỗi ngày

Một số lời khuyên từ Tiến sĩ I-Min Lee để tăng bước chân di chuyển mỗi ngày:

- Đi cầu thang bộ thay vì thang máy.

- Hãy đậu xe ở chỗ trống đầu tiên mà bạn nhìn thấy, không phải chỗ gần cửa ra vào nhất để có thêm khoảng cách đi bộ.

- Xuống xe buýt một trạm trước điểm đến của bạn.

- Ở nhà, chia nhỏ các công việc nhà. Đi làm nhiều lần để mang các món ăn tối vào nhà bếp hoặc từ cửa hàng tạp hóa tới ô tô của bạn.

Đi cầu thang bộ thay vì thang máy để tăng số bước chân của bạn

Điều quan trọng để giữ sức khỏe và vóc dáng cân đối, bạn cần phải kết hợp hài hòa giữa luyện tập và một chế độ ăn uống lành mạnh, chứ đừng đặt nặng vấn đề phải đạt được 10.000 bước/ngày, vì đây chỉ là con số lý thuyết, nó không thật sự đúng với tình trạng thể chất của bạn.