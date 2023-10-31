Ăn bắp ngô vào buổi sáng tốt hơn cơm, nhưng những đối tượng này thì không nên

Đều đặn ăn một bắp ngô luộc hằng ngày có thể thúc đẩy quá trình sinh sản của men vi sinh có lợi, duy trì sự cân bằng của hệ vi khuẩn đường ruột và tăng cường sức khỏe đường ruột. Những thành phần dinh dưỡng trong ngô giúp ngăn ngừa táo bón, phòng chống các bệnh về tim mạch, não bộ.

Bắp ngô là loại thực phẩm giàu năng lượng, ít chất béo, giàu carbohydrate, chất xơ, vitamin và khoáng chất. Trong số đó, carbohydrate là chất dinh dưỡng quan trọng cung cấp năng lượng cho cơ thể con người, chất xơ giúp tăng cường sức khỏe đường tiêu hóa, vitamin A, vitamin E và vitamin C, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì chức năng miễn dịch và sức khỏe của da.

Tuy nhiên, những đối tượng dưới đây nên hạn chế hoặc tránh xa món bắp ngô luộc:

Chức năng tiêu hóa của người già đã suy yếu, còn với trẻ nhỏ lại chưa hình thành đầy đủ nên việc ăn ngô có thể tạo áp lực cho dạ dày vì chứa lượng chất xơ lớn. Do đó người già và trẻ nhỏ cũng cần hạn chế ăn ngô.

Ngô là lương thực thô nên cũng rất nghèo các chất dinh dưỡng, không thực sự phù hợp cho người già và trẻ nhỏ.

Bệnh nhân tiểu đường

Bắp Ngô món ăn yêu thích của nhiều người vào bữa sáng đặc biệt là các chị em muốn giảm cân. Vì bắp ngô vừa giúp tăng cường sức khỏe cho cơ thể lại mang cảm giác no lâu. Tuy nhiên, có một số người lại không nên ăn ngô vào bữa sáng.

Bệnh nhân tiểu đường không bị cấm ăn ngô mà nên hạn chế. Ảnh minh họa: Internet

Ngô chứa hàm lượng tinh bột cao, carbohydrate trong ngô có thể nhanh chóng làm tăng lượng đường trong máu, do đó không tốt cho người bị bệnh tiểu đường.

Nói như vậy không có nghĩa là bệnh nhân tiểu đường bị cấm ăn ngô mà nên hạn chế. Nếu ăn thì bạn cần kết hợp với thực phẩm chứa protein hoặc chất béo.

Người mắc bệnh đường tiêu hóa

Đối tượng này khi ăn quá nhiều chất xơ sẽ tạo gánh nặng cho dạ dày, ngô cũng là thực phẩm chứa nhiều chất xơ, do đó tốt nhất nên kiêng khi bạn đang mắc bệnh đường tiêu hóa.

Những người bị xơ gan, viêm loét dạ dày, giãn tĩnh mạch thực quản khi ăn ngô có thể bị giãn nứt tĩnh mạch, chảy máu dạ dày.

Nguyên nhân là do ngô là lương thực thô, rất nhạy cảm với đối tượng người bị bệnh liên quan đến tiêu hóa nói chung.

Bệnh nhân viêm đại tràng

Ngô là thực phẩm khó tiêu hóa, khi ăn vào có thể gây tổn thương hơn nữa cho các vết loét đại tràng. Ngô cũng rất giàu cellulose, khi người viêm đại tràng ăn ngô sẽ khiến thành ruột bị cọ xát.

Ngô là thực phẩm khó tiêu hóa không tốt cho bệnh nhân bị viêm đại tràng. Ảnh minh họa: Internet

Do đó, tốt nhất bệnh nhân viêm đại tràng không nên ăn loại thực phẩm này để bệnh nhanh chóng phục hồi.

Vậy ăn bao nhiêu bắp ngô là đủ?

Đối với ngô, khẩu phần cho một người lớn, khỏe mạnh ăn mỗi ngày là nửa cốc, tương đương với một bắp ngô bình thường, quy ra riêng hạt ngô là khoảng 1 lạng.

Đối với những người đang có bệnh hoặc gặp bất cứ phản ứng phụ nào sau khi ăn ngô cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi định sử dụng mõn ngũ cốc này thường xuyên.