Ăn một trái bắp (ngô) vào sáng sớm, cơ thể nhận được 7 điều kì diệu ngoài sức tưởng tượng

Sống khỏe 27/10/2022 07:39

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng bắp (ngô) là một lựa chọn trong bữa ăn sáng, dinh dưỡng trong trái ngô mang lại lợi ích cho sức khỏe và cơ thể tuyệt vời hơn bạn nghĩ.

Trong bữa sáng, việc lựa chọn những thực phẩm có lợi mang lại hiệu quả tốt cho sức khỏe. Bữa sáng đặc biệt còn đem lại sức khỏe tổng thể, đặc biệt là sức khỏe não bộ.

Có thể thấy, thói quen của người Việt đa phần sử dụng thức ăn từ tinh bột trắng như: xôi, bánh mì, bún, phở… Sự thực, có những loại thực phẩm tốt hơn cho người sử dụng, được kể đến như giàu thành phần protein, giàu vitamin nhưng ít béo, giúp cơ thể no lâu nhưng không gây tăng cân hay các bệnh về huyết áp, tim mạch, mỡ trong máu…

Ăn một trái bắp (ngô) vào sáng sớm, cơ thể nhận được 7 điều kì diệu ngoài sức tưởng tượng - Ảnh 1
Bữa ăn sáng mang lại nhiều lợi ích. Ảnh: Internet

Điểm qua một số lợi ích khi ăn sáng đúng cách

Ăn sáng đúng cách sẽ mang lại rất nhiều lợi ích. Bữa sáng khởi động quá trình trao đổi chất, giúp bạn đốt cháy calo trong suốt cả ngày. Nó cũng cung cấp năng lượng cần để hoàn thành công việc và sự tập trung của một ngày.

Đó chỉ là một vài lý do tại sao nó được xem là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Nhiều nghiên cứu đã liên kết việc ăn sáng với sức khỏe tốt, bao gồm trí nhớ và sự tập trung tốt hơn, mức cholesterol LDL thấp hơn và khả năng mắc bệnh đái tháo đường, bệnh tim và thừa cân thấp hơn.

Ăn một trái bắp (ngô) vào sáng sớm, cơ thể nhận được 7 điều kì diệu ngoài sức tưởng tượng - Ảnh 2
Ăn sáng đúng cách giúp giảm cân. Ảnh: Internet

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng trung bình, những người ăn sáng thường gầy hơn những người không ăn. Điều đó có thể là do ăn thực phẩm có protein và chất xơ vào buổi sáng giúp bạn giảm cảm giác thèm ăn trong thời gian còn lại của ngày. Một nghiên cứu gần đây đã so sánh việc giảm cân giữa những người ăn sáng với những người không ăn sáng cho thấy, việc ăn sáng và không ăn sáng không tạo ra bất kỳ sự khác biệt. Việc cắt giảm lượng calo bằng cách bỏ bữa ăn sẽ không giúp ích gì cho việc giảm cân

Khi thức dậy, lượng đường trong máu thấp, có thể tự động ảnh hưởng đến nhận thức. Vì vậy, ăn sáng là cơ hội đầu tiên trong ngày để nuôi dưỡng não bộ và ổn định lại đường huyết.

Bữa sáng lý tưởng để kiểm soát lượng đường trong máu tối ưu và đạt hiệu suất nhận thức cao nhất là bữa sáng bao gồm protein, chất béo lành mạnh và chất xơ. Do đó, ăn một bữa sáng cân bằng có thể giúp thiết lập một ngày của bạn tràn đầy năng lượng.

Lợi ích của việc ăn ngô vào buổi sáng

Khẩu phần bữa sáng hợp lý sẽ được kết hợp các thực phẩm ở trong các nhóm thực phẩm để mang lại giá trị dinh dưỡng theo khuyến nghị. Trong một bắp ngô trung bình chứa 177 calo. Ngoài ra, trong một hạt ngô có đến 2g chất béo, 41g carbohydrate, 5g chất xơ và 5g protein. Nước chiếm 114g trong tổng cộng trọng lượng. Các chất béo trong ngô có xu hướng là chất béo không bão hòa đa và không bão hòa đơn, bao gồm 29.5 mg axit béo omega – 3 và 961 mg axit béo omega – 6. Ngô luộc không chứa muối hay natri. Do đó, ngô mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Ăn một trái bắp (ngô) vào sáng sớm, cơ thể nhận được 7 điều kì diệu ngoài sức tưởng tượng - Ảnh 3
Lợi ích khi ăn ngô. Ảnh: Internet

Tốt cho hệ tiêu hóa

Ngô rất giàu chất xơ không hòa tan - chất khiến dễ tiểu tiện, giúp phát triển các vi khuẩn có lợi cho ruột già và vi khuẩn này giúp biến chất xơ thành chuỗi axit béo ngắn (SCFA). SCFA cung cấp năng lượng cho các tế bào ruột, từ đó làm giảm nguy cơ mắc các vấn đề ở ruột, bao gồm cả ung thư ruột kết.

Chống ung thư hiệu quả

Trong hạt ngô có chứa rất nhiều chất beta-cryptoxanthin, một loại carotenoid có tác dụng chống oxi hóa, giúp ngăn ung thư phổi hiệu quả. Một nghiên cứu kéo dài nhiều năm ở 63.000 người trưởng thành tại Trung Quốc cho thấy, những người có chế độ ăn nhiều beta-cryptoxanthin giảm được 27% nguy cơ ung thư phổi.

Những người ăn thực phẩm nguyên hạt như ngô giảm được đáng kể nguy cơ ung thư vú. Lý do là trong bắp ngô có chứa hàm lượng cao chất xơ cũng như chất chống oxi hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi bị ung thư.

Ăn một trái bắp (ngô) vào sáng sớm, cơ thể nhận được 7 điều kì diệu ngoài sức tưởng tượng - Ảnh 4
Phòng chống ung thư với các thực phẩm lành mạnh. Ảnh: Internet

Tốt cho mắt

Ngô cũng rất giàu beta-carotenoid và folate, đây là hai chất giúp làm chậm quá trình suy thoái điểm vàng liên quan đến tuổi tác. Beta-carotenoid trong ngô khi đi vào cơ thể sẽ chuyển thành vitamin A với tỷ lệ cao hơn so với những loại rau củ khác. Vitamin A rất cần thiết cho “cửa sổ tâm hồn” vì nó giúp sáng mắt.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Ngô có nhiều chất xơ không hòa tan và hòa tan. Chất xơ hòa tan này khi liên kết với cholesterol trong mật đã được bài tiết ra từ gan sẽ lan truyền khắp cơ thể giúp hấp thụ cholesterol có hại. Ngoài ra, lượng vitamin B trong bắp cũng giúp làm giảm homocysteine.

Ăn một trái bắp (ngô) vào sáng sớm, cơ thể nhận được 7 điều kì diệu ngoài sức tưởng tượng - Ảnh 5
Lợi ích cho bệnh tim mạch. Ảnh: Internet

Khi homocysteine trong cơ thể cao sẽ phá hủy các mao mạch dẫn đến nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Một bắp ngô mỗi ngày sẽ cung cấp cho cơ thể 19% lượng vitamin B cần thiết mỗi ngày.

Ngừa thiếu máu

Thiếu máu là do thiếu vitamin B12, axít folic và chất sắt. Ăn ngô sẽ giúp bạn ngừa thiếu máu vì ngô chứa nhiều các chất trên, cần thiết cho quá trình hình thành hồng cầu.

Xương chắc khỏe

Ngô rất giàu mangan, kẽm và đồng, các dưỡng chất giúp tăng sức mạnh tổng thể cho cơ thể và củng cố hệ xương vững chắc.

Tốt cho não

Vitamin B1 có nhiều trong ngô, loại vitamin này có khả năng giúp cơ thể tránh được tình trạng đầu óc mệt mỏi và giảm trí nhớ. Một bát ngô có thể đáp ứng được khoảng 24% lượng vitamin mà cơ thể cần mỗi ngày.

Ăn một trái bắp (ngô) vào sáng sớm, cơ thể nhận được 7 điều kì diệu ngoài sức tưởng tượng - Ảnh 6
Lợi ích của việc ăn ngô. Ảnh: Internet

Thực phẩm tốt tương tự ngô

Để đạt được điều đó bữa sáng tốt nhất nên kết hợp các loại thực phẩm chứa chất bột đường (carbs) sẽ cung cấp năng lượng ngay lập tức, chất đạm (protein) cung cấp năng lượng sau đó, chất béo lành mạnh và chất xơ giữ cảm giác no sau khi ăn.

Những thực phẩm nên lựa chọn cho bữa sáng lành mạnh: Trứng, sữa chua ít đường hoặc không đường, sữa tươi không đường ít béo hoặc sữa hạt, bột yến mạch, hạt chia, quả mọng, các loại hạt, trà xanh, trái cây, hạt lanh, pho - mai…

Khoai lang

Khoai lang là một loại thực phẩm có thể ăn như một loại lương thực chính vào buổi sáng. Nó chứa cả tinh bột (carbohydrate) và protein, sau khi ăn có thể nạp thêm calo vào cơ thể con người làm no bụng và cung cấp năng lượng cho một ngày làm việc.

So với nhiều loại thực phẩm khác, ăn khoai lang sẽ giúp no lâu hơn và có lợi cho quá trình giảm cân.

Khoai lang rất giàu chất dinh dưỡng, bao gồm carbohydrate, chất xơ, carotene và các chất dinh dưỡng khác. Ăn khoai lang vào buổi sáng có tác dụng bổ sung tốt và có thể ngăn ngừa thiếu hụt chất dinh dưỡng liên quan.

Ăn một trái bắp (ngô) vào sáng sớm, cơ thể nhận được 7 điều kì diệu ngoài sức tưởng tượng - Ảnh 7
Khoai lang, thức ăn ngon cho bữa sáng. Ảnh: Internet

Yến mạch

Bạn có thể chọn yến mạch cho bữa sáng, chất xơ hòa tan này giúp giảm mức cholesterol. Thực phẩm thúc đẩy cảm giác no bằng cách trì hoãn quá trình trống rỗng của dạ dày, kích hoạt giải phóng peptide YY, một loại hormone gây no có thể ngăn chặn việc ăn quá nhiều.

Trái cây, quả mọng

Các loại quả mọng bao gồm quả việt quất, mâm xôi, dâu tây... giàu chất xơ giúp thúc đẩy cảm giác no. Quả mọng cũng cung cấp chất chống oxy hóa là anthocyanins. Chế độ ăn giàu anthocyanin có liên quan đến việc giảm viêm nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh tim và một số loại ung thư.

Cháo cá, các món ăn từ cá

Một cuộc khảo sát cho thấy, người Nhật có tuổi thọ trung bình nữ giới cao nhất và nam giới là thứ ba trên thế giới, và lý do đằng sau đó là bởi vì người Nhật ăn cá rất nhiều. Cá tốt hơn hầu hết các loại thịt, bởi chúng giúp làm giảm lượng cholesterol trong máu, thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cơ thể, tốt cho hệ tim mạch, trí não và thị lực.

Ngoài ra, cá còn giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư các đường tiêu hóa, giảm tình trạng bạc tóc và làm chậm quá trình lão hóa.

Các loại hạt

Các loại hạt có thể cung cấp nguồn chất béo, chất đạm ngang ngửa hay thậm chí tốt hơn các loại thịt cá. Axit béo Omega-3 trong các loại hạt rất tốt cho tim mạch, trí não. Các loại hạt còn giúp loại bỏ cholesterol xấu trong máu, hạn chế mất ngủ, giảm nguy cơ thiếu máu, hỗ trợ quá trình giảm cân và rất tốt cho phụ nữ mang thai.

4 loại đồ uống càng uống càng gầy, tốt cho sức khỏe mà phụ nữ nhất định nên biết

4 loại đồ uống càng uống càng gầy, tốt cho sức khỏe mà phụ nữ nhất định nên biết

Thay vì phải mất công kiêng khem và từ bỏ nhiều loại thức ăn để giảm cân, chống béo phì, một số món nước uống lại cực kì có lợi mang lại tác dụng hoàn hảo cho cân nặng và sức khỏe, bao gồm cả việc làm đẹp.

Xem thêm
Từ khóa:   thực phẩm buổi sáng ăn gì khỏe mạnh lợi ích bắp ngô

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 2 giờ 43 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 3 giờ 43 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?