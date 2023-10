4 loại đồ uống càng uống càng gầy, tốt cho sức khỏe mà phụ nữ nhất định nên biết

Chất đạm (hay còn gọi protein), đây là một chất dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc giảm cân. Nạp protein ở mức khoảng 25-30% tổng lượng calo sẽ thúc đẩy sự trao đổi chất hiệu quả hơn, làm cơ thể tự động nạp ít calo hơn.

Chất đạm cũng giúp ngăn ngừa sự suy giảm trong trao đổi chất, tác dụng phụ phổ biến của việc giảm cân. Nó không chỉ giúp bạn giảm cân mà còn giúp bạn không bị tăng cân trở lại sau đó.

Tránh ăn chỉ mãi những nguyên liệu thô, thiếu đạm. Ảnh: Internet

Không uống nước

Uống nước mang lại nhiều lợi ích cho việc giảm cân. Những người uống nửa lít nước vào 30 phút trước bữa ăn sẽ sụt cân nhiều hơn 44% so với những người không làm điều này.

Uống nước thường xuyên cũng được chứng minh là có khả năng tăng lượng calo bị đốt cháy lên đến 24-30% trong khoảng thời gian 1,5 giờ.

Không uống nước. Ảnh: Internet

Ăn nhiều sau khi tập

Nguyên do khiến việc tập thể dục không giúp ta tiêu hao cân nặng là do các hoạt động này thường khiến chúng ta đói hơn, từ đó ăn nhiều hơn. Và càng không may nữa là đốt cháy calo thì khó chứ tích tụ calo thì dễ hơn rất nhiều. Bạn có thể đi bộ 30 phút và làm tiêu hao 200 calo, nhưng ngay lập tức bạn đã bổ sung 200 calo vừa mất bằng việc uống một cốc nước năng lực sau đó.

Ăn thức ăn quá nhiều chất gây ngọt

Những chất hóa học tổng hợp trong chất tạo ngọt kích thích vị giác cảm nhận vị ngọt mạnh gấp hàng nghìn lần so với đường tự nhiên. Đây chính là tác nhân gây hại với những ai đang thực hiện chế độ ăn kiêng.

Đồ ăn ngọt. Ảnh: Internet

Chểnh mảng bữa sáng

Không phải bữa sáng nào cũng mang tác dụng như nhau. Tuy nhiên, việc bạn có ý định kiêng khem bữa sáng để giảm cân lại càng sai lầm. Khi thiếu các chất dinh dưỡng cần thiết, dẫn đến nguy cơ khiến bạn thèm thuồng thức ăn, bạn có nguy cơ ăn nhiều hơn. Ngoài ra, chểnh mảng bữa sáng cũng dễ khiến cơ thể bạn mắc các loại bệnh liên quan đến tiêu hóa, dạ dày, thậm chí bao gồm cả gan, ung thư.

4 món nước tốt cho sức khỏe, giảm cân thần kỳ

Nước dừa

Danh sách phải nhắc đến nước dừa khi có chứa nhiều chất khoáng, không chứa chất béo mà lại nhiều chất xơ, giúp tăng cảm giác no, giảm sự thèm ăn. Chỉ cần uống một cốc nước dừa, bạn sẽ giảm được một khẩu phần ăn một cách tự nhiên.

Không chỉ vậy nước dừa còn là “người bạn” hữu hiệu giúp dạ dày của bạn dễ tiêu hóa, ngăn ngừa đầy hơi. Tuy nhiên nếu bạn đang bị cảm lạnh, thận yếu, huyết áp thấp thì không nên uống vì nước dừa có tính mát.

Nước dừa có lợi cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Ngoài ra bạn nên lưu ý chỉ nên uống nước dừa vào buổi trưa hoặc sáng, tránh uống vào buổi tối vì dễ gây đầy bụng, mất ngủ.

Sữa đậu nành không đường

Sữa đậu nành là thức uống được nhiều người yêu thích. Trong 100ml sữa đậu nành chỉ có chứa khoảng 30kcal lại giàu vitamin có khả năng giảm nồng độ cholesterol, ức chế và ngăn chặn sự hấp thụ cholesterol trong cơ thể, hạn chế tình trạng béo phì rất hiệu quả.

Lời khuyên là chúng ta chỉ nên uống sữa đậu nành nguyên chất, không chứa đường để đem lại hiệu quả giảm cân tối ưu nhất.

Sữa đậu nành. Ảnh: Internet

Nước đậu đen rang

Đậu đen có chứa nhiều chất xơ và chất chống oxy hoá, thực phẩm này không chỉ tốt cho vòng eo mà còn có thể hỗ trợ ngăn ngừa bệnh tật. Các lợi ích được kể ra như: Giúp xương khoẻ mạnh, Đậu đen còn có tính kháng viêm và chứa thành phần vitamin nhóm B phức hợp cao, giúp cho mạch máu được tăng thêm sức khỏe, làm giảm lượng cholesterol xấu và triglyceride trong cơ thể, hỗ trợ cho những người đang mắc bệnh tim được khỏe mạnh hơn.

Phụ nữ nên uống kết hợp nước lọc và nước đậu đen rang. Ảnh: Internet

Duy trì lượng natri thấp là điều cần thiết để giữ huyết áp ở mức bình thường. Và đậu đen xanh lòng là ứng cử viên sáng giá cho tiêu chí này. Loại thực phẩm này có hàm lượng natri thấp và chứa kali, canxi và magiê, giúp giảm huyết áp một cách tự nhiên.

Nước trái cây không đường

Nước ép hoa quả rất giàu các loại vitamin và có hương vị thơm ngon được nhiều chị em yêu thích. Vitamin trong trái cây dồi dào chính là cách để bạn tăng sức đề kháng, làm đẹp và giảm cân hiệu quả. Bạn có thể uống vào mỗi sáng hàng ngày.

Chị em chú ý nên chọn những loại nước ép trái cây tươi, không chứa đường, tránh những sản phẩm đã được đóng hộp, pha chế sẵn vì chúng thường có chứa khá nhiều đường và chất bảo quản, không tốt cho sức khỏe.