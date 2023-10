Bất ngờ thông tin người phụ nữ 5 năm sau kết hôn 'chưa một lần' quan hệ với chồng và lí giải của bác sĩ

Lí do được lý giải của căn bệnh này là bởi phản xạ co thắt của nhóm cơ đi từ xương mu đến xương cụt, khiến cho các cơ ở âm đạo trở nên căng cứng đột ngột, không dung nạp mọi động thái đưa vào âm đạo.

Trong số ít trường hợp, co thắt âm đạo có thể xảy ra do bệnh ở cơ quan sinh dục. Nếu phụ nữ bị viêm nhiễm vùng tiểu khung, màng trinh dày, cứng hoặc có bệnh do sinh đẻ gây ra thì việc giao hợp có thể gây đau và sự đau đớn này có thể gây chứng co thắt âm đạo.

Co thắt âm đạo gây đau. Ảnh: Internet

Chứng ‘co thắt âm đạo’ có ảnh hưởng thế nào?

Mặc dù có thể phát hiện khi đi khám phụ khoa và đặc biệt có thể chữa lành. Tuy nhiên, nhiều gia đình vẫn chủ quan và cho rằng chúng không đáng kể nên thường để bệnh tình dai dẳng rất lâu. Theo thông tin từ Báo Phụ Nữ Việt Nam, điển hình, như một người phụ nữ 5 năm chưa một lần ‘quan hệ’ với chồng. Cụ thể, chị B. tiết lộ mỗi khi chồng vừa chạm nhẹ vào cơ thể, chị đã co cứng các cơ, khiến cả hai không thể tiếp tục.

Dần dần chị có tâm lý mặc cảm, tội lỗi vì không thể làm chuyện vợ chồng và không thể làm mẹ. Ngoài ra, một bệnh nhân khác như chị O, 30 tuổi, lập gia đình 2 năm nhưng không thể "gần gũi" với chồng, không có con. Mỗi lần bố mẹ 2 bên gia đình giục giã, vợ chồng anh chị tìm lý do trốn tránh. Sau đó, hai vợ chồng đi khám, phát hiện vợ bị co thắt âm đạo. Đây là một trong những rối loạn tình dục nữ khá hiếm gặp, nguyên nhân chủ yếu do tâm lý, ngoài ra còn có thể do nguyên nhân nội tiết, tăng trương lực cơ quá mức,…

Bệnh nhân chịu những cơn đau. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam

Bác sĩ chỉ cách phòng và chữa bệnh

"Đa số bệnh nhân đều ngại đi khám, chỉ âm thầm chịu đựng khiến tình trạng thêm nặng nề, để lại hậu quả đến cả sinh sản và đời sống tình dục. Thậm chí đời sống hôn nhân của 2 vợ chồng cũng bị ảnh hưởng”. - Bác sĩ Phạm Minh Ngọc (Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nam học Hiếm muộn Hà Nội) chia sẻ trên Báo Phụ Nữ Việt Nam cho hay.

Theo bác sĩ, để điều trị căn bệnh này cần phải hiểu rõ vấn đề của bệnh nhân và điều trị cá thể hóa. Đôi khi phải kết hợp các biện pháp: tâm lý liệu pháp, vật lý trị liệu và thuốc. Thông thường, sẽ ưu tiên điều trị tâm lý kết hợp vật lý trị liệu cho người bệnh.

Các cặp vợ chồng cần trao đổi, chia sẻ thẳng thắn với nhau trong đời sống "giường chiếu". Nếu có bất thường không thể tự khắc phục, cần đến ngay các bệnh viện chuyên khoa để thăm khám và điều trị.

Bài tập tăng cường cơ sàn chậu

Một số phương pháp, bài tập được chỉ ra có tác dụng cải thiện khá tốt các chứng co thắt âm đạo ở phụ nữ. Ví dụ như bài tập Kegel là một cách hiệu quả để củng cố các cơ sàn chậu, giúp đảm bảo các vấn đề, đặc biệt sau sinh như: Rò rỉ nước tiểu; Thường xuyên buồn tiểu; Đau ở vùng chậu. Các bước tập bài tập Kegel như sau:

Đầu tiên, cần xác định cơ sàn chậu bằng cách tưởng tượng như bạn đang nhịn tiểu hoặc ngừng dòng tiểu giữa chừng. Các cơ mà bạn đang siết lại chính là cơ sàn chậu.

1. Chọn một tư thế thoải mái, có thể là nằm ngửa hoặc ngồi.

2. Siết chặt cơ sàn chậu và giữ trong 5 giây, rồi thả lỏng 5 giây.

3. Lặp lại ít nhất 5 lần liên tiếp.

Khi đã quen thì tăng thời gian siết cơ lên 10 giây. Cố gắng không siết chặt cơ đùi, cơ bụng hoặc cơ mông khi tập bài tập Kegel, chỉ được tập trung vào cơ sàn chậu.

Để có hiệu quả cao nhất, hãy tập 3 lần như vậy mỗi ngày. Bạn sẽ thấy kết quả trong vòng một vài tuần.

Bài tập Kegel. Ảnh: Internet

Bài tập nghiêng khoang chậu

Đây cũng là một bài tập để tăng cường cơ âm đạo. Cách thực hiện như sau:

1. Đứng thẳng với vai và mông chạm tường. Giữ cho cả hai đầu gối thả lỏng.

2. Hóp bụng lại. Lúc này, lưng sẽ áp sát vào tường.

3. Siết chặt bụng trong 4 giây, sau đó thả lỏng ra.

4. Lặp lại như vậy 10 lần và có thể thực hiện tối đa 5 lượt một ngày.

Nâng tạ trứng âm đạo

Giống như nhiều nhóm cơ khác trên cơ thể, bạn cũng có thể làm săn chắc cơ sàn chậu bằng cách sử dụng tạ trứng âm đạo (vaginal cone). Đây là những quả tạ nhỏ có hình quả trứng, kích thước tương đương với tampon và nhiều mức trọng lượng khác nhau được đưa vào âm đạo và giữ bằng cơ bên trong.

Cách thực hiện như sau:

1. Đầu tiên, đưa quả tạ nhẹ nhất vào âm đạo.

2. Siết cơ để giữ tạ trong khoảng 15 phút, lặp lại hai lần một ngày.

3. Khi đã quen thì tăng dần trọng lượng tạ lên.