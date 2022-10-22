Xôn xao một thiếu niên 15 tuổi bị bạn đâm thấu bụng, cấp cứu khẩn cấp trong đêm

Sức khỏe 22/10/2022 17:44

Trong đêm, nam thiếu niên 15 tuổi chuyển viện cấp cứu trong tình trạng mất máu cấp do vết thương thấu bụng, con dao đã được rút ra khỏi người.

Thông tin từ VietNamNet cho biết, theo lời người mẹ, trước đó, T. có xích mích với một người bạn. Cả hai hẹn nhau ra ngoài giải quyết mâu thuẫn, người bạn dùng dao đâm xuyên từ bụng lên lồng ngực của T. Sau đó, em được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện địa phương.

Kết quả CT Scan ngực-bụng ghi nhận, T. bị vết thương từ mũi kiếm xương ức xuyên lên trung thất, gây tụ máu và khí trung thất dưới, tổn thương gan độ 3, máu ổ bụng lượng nhiều. Sau khi xử trí tạm thời vết thương và truyền máu, em được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2.

Tại đây, các bác sĩ hội chẩn và quyết định phẫu thuật nội soi ổ bụng cấp cứu ngay trong đêm. Thạc sĩ, bác sĩ Hồ Phi Duy, Trưởng ê-kíp phẫu thuật cho biết, vết thương từ bụng gây thủng gan, thủng cơ hoành vào trung thất dưới, vết thương nằm sát tim nên gây chảy máu ổ bụng nhiều.

Xôn xao một thiếu niên 15 tuổi bị bạn đâm thấu bụng, cấp cứu khẩn cấp trong đêm - Ảnh 1
Nạn nhân chuyển đến trong tình trạng mất máu cấp. Ảnh: VietNamNet

Ê-kíp đã tiến hành thám sát, khâu cầm máu gan, khâu lại cơ hoành.

Về tình trạng bệnh nhân bị các vết thương đâm thấu dẫn đến thủng bụng. Theo thông tin từ Báo Thanh Niên trước đó, một bệnh nhân L.M.H (20 tuổi, ngụ Trảng Bàng, Tây Ninh) được người nhà đưa đến cấp cứu Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Tây Ninh trong tình trạng vết thương thấu bụng, ruột xổ ra thành bụng.

Người nhà xử trí bằng cách lấy tô úp lại, băng tạm thời, chuyển vào bệnh viện.

Sau khi tiếp nhận, bác sĩ ca trực xử lý sơ cứu ban đầu, chỉ định các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết, kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện. Các bác sĩ từ nhiều chuyên khoa hội chẩn khẩn tại giường bệnh.

May mắn, 2 ca phẫu thuật đều thành công. Bác sĩ cảnh báo, các vết thương thương thấu bụng là cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm. Nạn nhân cần được đến cơ sở y tế gần nhất, không nên tự ý rút dị vật khỏi vết thương vì có thể gây chảy máu ồ ạt, nguy hiểm tính mạng.

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