Tuổi xế chiều của 'bà Tư Ù' Đất phương Nam: Đặt ống trị bệnh tim liên tục, chân tay run lẩy bẩy, chồng bị tai biến nhưng không đặt nặng 'chữ hiếu' lên vai con cái

Sao Việt 30/07/2021 05:50

Là một trong những diễn viên gạo cội của nền điện ảnh ở miền Nam, nghệ sĩ Mai Thanh Dung giờ đây đã không còn xuất hiện thường xuyên trước công chúng, đồng thời, phải sống trong bệnh tật những năm tuổi xế chiều.

Bộ phim Đất Phương Nam ra mắt vào năm 1997 là một trong những bộ phim nổi tiếng nhất của nền điện ảnh Việt trong những năm 90 của thế kỷ trước. Nhờ sự thành công vang dội của bộ phim, danh tiếng của các diễn viên tham gia cũng lên như diều gặp gió. Trong đó phải kể đến diễn viên Mai Thanh Dung - người đảm nhiệm vai Bà Tư Ù.

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Mai Thanh Dung hội ngộ cùng các diễn viên từng tham gia 'Đất phương Nam' trong một chương trình truyền hình - Ảnh: Internet

Vai diễn Bà Tư Ù để lại trong lòng khán giả những ấn tượng sâu sắc khi lúc nào cũng đanh đá và hung dữ nhưng lại là một người sống tình cảm và nhân hậu. Tuy vậy, tới nay, Mai Thanh Phương đã không còn được chú ý nhiều như trước nữa. Ở tuổi 68, bà sống khá chật vật và còn mang nhiều bệnh tật.

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Mai Thanh Dung từng tiết lộ mình đã giảm tận 20kg từ 90kg xuống còn 70kg - Ảnh: Internet

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông, Mai Thanh Dung tiết lộ vì mập mạp nên bản thân mang nhiều bệnh tật, bởi vậy bà đã quyết tâm giảm 20kg bằng phương pháp kiêng tinh bột.

"Nhờ giảm ký, tôi thấy khỏe khoắn, nhanh nhẹn hơn. Ngày trước tôi ngót nghét 90 kg, hồi đóng phim Đất phương Nam năm 1997, tôi thậm chí nặng hơn thế nhiều. Tôi còn bệnh tim, chữa chạy cũng nhiều năm rồi, chỉ có thể đặt ống, chữa trị định kỳ chứ không hết hẳn được. Già rồi mà. Cũng may là mỗi khi bệnh trở nặng, cả gia đình và chòm xóm luôn ở bên tôi. Bệnh thì mình cũng đã mang rồi, điều quan trọng là tôi thấy vui khi những người xung quanh truyền được năng lượng tích cực cho mình."

Tuổi xế chiều của 'bà Tư Ù' Đất phương Nam: Đặt ống trị bệnh tim liên tục, chân tay run lẩy bẩy, chồng bị tai biến nhưng không đặt nặng 'chữ hiếu' lên vai con cái - Ảnh 3
Thời đóng 'Đất phương Nam', Mai Thanh Dung đã phải khổ sở vì cân nặng của mình - Ảnh: Internet

Ngoài ra, nữ diễn viên cho biết bà còn mắc phải chứng bệnh Parkinson. Vì chứng bệnh này, tay chân bà luôn run rẩy, đặc biệt là mỗi khi cầm nắm đồ vật. Vì vậy, bà đã đến bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ, may mắn phát hiện bệnh sớm nên điều trị có hiệu quả.

"Bệnh Parkinson đã làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của tôi. Từ một người khỏe mạnh, chủ động trong mọi việc, bây giờ tôi gặp khó khăn khi đi lại. Công việc dọn dẹp nhà, nấu nướng đều nhờ hết vào cô em. Tôi nhớ lúc mới phát hiện bệnh, tôi không thể cầm nắm bất cứ thứ gì. Mỗi lúc nói chuyện, môi bị run liên tục, không kiểm soát được" - Mai Thanh Dung từng chia sẻ.

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Mai Thanh Dung chụp ảnh cùng Hữu Châu và Hữu Nghĩa - Ảnh: Internet

Ở thời điểm hiện tại, Mai Thanh Dung và chồng vẫn sống nhờ đồng lương ít ỏi từ công việc giảng dạy của nữ nghệ sĩ. Những học trò từng được bà chỉ dạy đều là những nghệ sĩ đã có tên tuổi và có địa vị vững chắc trong giới giải trí nhưng bà luôn tâm đắc nhất 2 học trò là Hữu Châu và Hồng Vân.

Đối với Hữu Châu, bà chia sẻ nam nghệ sĩ là một người chăm chỉ và vượt khó để đi học, đi làm nghệ thuật, đó là một đức tính đáng quý của người làm nghệ thuật. Còn với Hồng Vân, Mai Thanh Dung công nhận năng khiếu giả giọng của nữ nghệ sĩ là rất hiếm ai làm được vì Hồng Vân vốn là người miền Bắc nhưng lại giả giọng miền Nam rất giỏi, đến mức không nhiều người biết cô không phải sinh ra và lớn lên tại miền Nam.

Ở tuổi xế chiều, bà tuy sống không sung sướng nhưng lại không hay nhờ vả con cái bởi vì không muốn để bản thân làm gánh nặng cho các con. Không những vậy, chồng bà còn bị tai biến nên cuộc sống cũng gặp không ít khó khăn.

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Gia đình hạnh phúc của Mai Thanh Dung - Ảnh: Internet

Nói về người chồng đã ở bên hơn 40 năm, Mai Thanh Dung từng kể về một kỷ niệm vô cùng xúc động. Bà và chồng có với nhau 2 mặt con nhưng sau khi sinh con đầu, bà bị lên cân mất kiểm soát nên tự ti và muốn tìm cho chồng một người vợ khác. Tuy vậy ông cự tuyệt ý định này của bà và tuyên bố cả đời này chỉ yêu và ở bên cạnh Mai Thanh Dung mà thôi.

Ngoài ra, nữ nghệ sĩ còn từng tiết lộ mình nên duyên với chồng là vì ông là một người rất biết cách cư xử và có đạo đức: "Tiền bạc, giàu sang mình có thể làm từ 2 bàn tay trắng, ai cũng có thể làm nên sự nghiệp nhưng quan trọng nhất là đạo đức. Vì chỉ có đạo đức mới vĩnh cửu cho đời sống vợ chồng".

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Từ khóa:   Đất Phương Nam Cuộc đời nghệ sĩ Mai Thanh Dung

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