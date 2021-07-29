Trải qua nhiều sóng gió 'thảm thương', cuộc sống hiện tại của diễn viên Kiều Trinh như thế nào?

Sao Việt 29/07/2021 13:52

Trải qua nhiều thăng trầm, hiện tại cuộc sống của Kiều Trinh đã ổn định, an yên hơn khi chuyển về sống ở Bình Phước.

Diễn viên Kiều Trinh là một gương mặt khá quen thuộc với khán giả xem phim bộ Việt Nam. Tên tuổi của cô gắn liền với những bộ phim đình đám như: Ngõ vắng, Gọi giấc mơ về, Võ ngựa trời Nam,... Mặc dù, chưa từng được đào tạo qua trường lớp diễn xuất thế nhưng nữ diễn viên vẫn ghi dấu ấn trong lòng khán giả bởi lối diễn xuất tự nhiên, dạt dào cảm xúc. Sự nghiệp thăng hoa là vậy nhưng dường như cuộc sống riêng tư của Kiều Trinh lại khá thăng trầm, nhất là chuyện tình cảm hôn nhân.

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Sự nghiệp diễn xuất thăng hoa nhưng trái lại đời sống riêng tư của Kiều Trinh khá lận đận - Ảnh: Internet 

Trải qua 3 lần đổ vỡ hôn nhân và phải một mình bươn chải để nuôi lớn 3 con nhỏ vì cô không nhận được sự chu cấp nào từ những người chồng cũ. Trước đây, trong một chương trình trên sóng tuyền hình, Kiều Trinh trải lòng về những chuyện đã qua: "Sau nhiều biến cố, cộng thêm tai nạn chấn thương đầu cách đây 4 năm đã để lại di chứng là Trinh không thể ghi nhớ nhiều điều xảy ra trong 4 năm trở lại đây. Điều này khiến cho nhiều người nói Trinh chảnh quá vì khi gặp Trinh không nhớ nên không chào hỏi”.

Trao đổi với báo Tiền Phong, cô kể thêm về biến cố đau đớn từng xảy ra trong cuộc đời mình: "Tôi sinh con thứ 2 được đúng một ngày thì má tôi mất. Lúc ấy, tôi bị lừa trắng tay khi đặt tiền mua chung cư, cận ngày sinh mà trong túi chỉ còn 2 triệu đồng. Vừa mất người thân thương nhất, mất tình, mất tiền, lại một mình nuôi con nhỏ, chăm lo cho đứa lớn, có lúc tôi tưởng mình chết được....."

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Kiều Trinh gặp tai nạn ở đầu nên có thời gian bị mất trí nhớ - Ảnh: Internet

Trải qua nhiều sóng gió, hiện tại nữ diễn viên có cuộc sống an yên ở quê nhà. Theo thông tin của báo Tiền Phong, trong cuộc phỏng vấn gần đây, Kiều Trinh cho biết cô đã chuyển về sinh sống ở Bình Phước. Tại đây, cô có căn nhà vườn rộng hơn 5.000 m2 được ba mẹ để lại cho mình. Hàng ngày, nếu không đi diễn thì cô giải khuây bằng việc trồng rau, nuôi cá,... Kiều Trinh tâm sự: "Thu nhập chính của tôi vẫn là từ việc đóng phim. Tuy nhiên, hai năm qua, công việc ít, tiền tiết kiệm cũng cạn, thì đúng là sống nhờ vào vườn. Ở quê, sinh hoạt phí rẻ lắm, rau cỏ đầy ngoài vườn, tôi còn đào ao thả cá, nuôi gà, vịt,... gần như tự cung tự cấp được."

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Hiện tại, Kiều Trinh sống giản dị ở quê nhà cùng ba và 3 người con - Ảnh: Internet 

Bên cạnh đó, cô cũng tích cực làm các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, trẻ em cơ nhỡ. Hiện tại, Kiều Trih có cuộc sống khá an yên ở quê nhà: "Bây giờ chúng tôi vẫn khó khăn về kinh tế nhưng so với nhiều người, tôi thấy mình còn ổn, ít nhất tôi có mảnh vườn, có mái nhà để ở. Tôi chưa bao giờ quên khi mình bị dồn ép đến mức tuyệt vọng, từng có nhiều bạn bè, anh em giơ tay ra đỡ. Tôi dạy con, nếu có thể giúp ai được thì hết sức giúp. Đợt dịch COVID-19 vừa rồi, khi ở Sài Gòn, tôi phát bánh bao cho người nghèo. Về quê, tôi mua gạo phát cho người bán vé số, cho trẻ em... Tôi làm những việc trong khả năng của mình, không kêu gọi ai."

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