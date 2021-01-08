Cận cảnh nhan sắc gợi cảm của con gái ‘nữ hoàng cảnh nóng’ Kiều Trinh

Hậu trường 08/01/2021 17:05

Sau khi rút khỏi làng giải trí, diễn viên Thanh Tú – con gái Kiều Trinh khá kín tiếng trong chuyện đời tư.

Là con gái “nữ hoàng cảnh nóng” Kiều Trinh nên Thanh Tú nhận được nhiều sự chú ý hơn khi bước chân vào con đường nghệ thuật. Sinh năm 1997, Thanh Tú gây ấn tượng với khán giả nhờ gương mặt sắc sảo đậm chất điện ảnh cùng vóc dáng gợi cảm.

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Kiều Trinh và con gái - Ảnh: Internet
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Sở hữu gương mặt ưa nhìn và đôi mắt ‘biết nói’, Thanh Tú bén duyên với điện ảnh từ rất sớm - Ảnh: Internet

Năm 2017, con gái Kiều Trinh lọt vào chung kết cuộc thi Hoa hậu Đại dương và giành giải “Người đẹp ảnh”. Bên cạnh đó, cô còn từng góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh như: Dịu dàng, Người bất tử, Tháng năm rực rỡ…

Với xuất phát điểm thuận lợi và ngoại hình nổi bật, Thanh Tú được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện trong tương lai. Thế nhưng, giữa năm 2019 cô bất ngờ rút lui khỏi showbiz Việt và trở nên kín tiếng trong chuyện đời tư. Thậm chí, trang cá nhân của Thanh Tú cũng hiếm khi được cập nhật.

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Từng là gương mặt triển vọng của Vbiz, con gái Kiều Trinh bất ngờ rút khỏi làng giải trí vào năm 2019 - Ảnh: Internet

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Vóc dáng gợi cảm của Thanh Tú – Ảnh: Internet

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Dù không còn hoạt động showbiz nhưng sắc vóc của cô không thua kém bất cứ mỹ nhân nào - Ảnh: Internet

Mới đây, Thanh Tú vừa cập nhật thông tin trên mạng xã hội sau khoảng thời gian “ở ẩn” và nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc từ cư dân mạng.

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Thanh Tú đang cố gắng hoàn thành chương trình đại học - Ảnh: Internet

Hiện tại, Thanh Tú đang tập trung cho việc học tập. Cô theo đuổi ngành thiết kế đồ họa và đang hoàn thành nốt chương trình đại học. Bên cạnh đó, Thanh Tú còn làm thêm ở một quán cà phê tại Sài Gòn. Rời xa showbiz đầy thị phi, nữ diễn viên chọn cho mình một cuộc sống bình dị và nhẹ nhàng.

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