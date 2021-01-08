Cận cảnh nhan sắc gợi cảm của con gái ‘nữ hoàng cảnh nóng’ Kiều Trinh

Là con gái “nữ hoàng cảnh nóng” Kiều Trinh nên Thanh Tú nhận được nhiều sự chú ý hơn khi bước chân vào con đường nghệ thuật. Sinh năm 1997, Thanh Tú gây ấn tượng với khán giả nhờ gương mặt sắc sảo đậm chất điện ảnh cùng vóc dáng gợi cảm.

Năm 2017, con gái Kiều Trinh lọt vào chung kết cuộc thi Hoa hậu Đại dương và giành giải “Người đẹp ảnh”. Bên cạnh đó, cô còn từng góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh như: Dịu dàng, Người bất tử, Tháng năm rực rỡ…

Với xuất phát điểm thuận lợi và ngoại hình nổi bật, Thanh Tú được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện trong tương lai. Thế nhưng, giữa năm 2019 cô bất ngờ rút lui khỏi showbiz Việt và trở nên kín tiếng trong chuyện đời tư. Thậm chí, trang cá nhân của Thanh Tú cũng hiếm khi được cập nhật.