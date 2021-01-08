Cận cảnh nhan sắc gợi cảm của con gái ‘nữ hoàng cảnh nóng’ Kiều Trinh

Sau khi rút khỏi làng giải trí, diễn viên Thanh Tú – con gái Kiều Trinh khá kín tiếng trong chuyện đời tư.
- Hội con cái nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn dự sự kiện: Philip - Linh Rin quấn quýt, Hà Tăng đứng yên cũng đủ chiếm spotlight
- Á hậu Thúy An đeo vòng vàng ứ cả cổ, kín tay ở đám cưới, netizen gật gù: Lấy chồng là gánh nặng, nhưng “nặng” thế này thì còn gì bằng
Là con gái “nữ hoàng cảnh nóng” Kiều Trinh nên Thanh Tú nhận được nhiều sự chú ý hơn khi bước chân vào con đường nghệ thuật. Sinh năm 1997, Thanh Tú gây ấn tượng với khán giả nhờ gương mặt sắc sảo đậm chất điện ảnh cùng vóc dáng gợi cảm.
Năm 2017, con gái Kiều Trinh lọt vào chung kết cuộc thi Hoa hậu Đại dương và giành giải “Người đẹp ảnh”. Bên cạnh đó, cô còn từng góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh như: Dịu dàng, Người bất tử, Tháng năm rực rỡ…
Với xuất phát điểm thuận lợi và ngoại hình nổi bật, Thanh Tú được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện trong tương lai. Thế nhưng, giữa năm 2019 cô bất ngờ rút lui khỏi showbiz Việt và trở nên kín tiếng trong chuyện đời tư. Thậm chí, trang cá nhân của Thanh Tú cũng hiếm khi được cập nhật.
Mới đây, Thanh Tú vừa cập nhật thông tin trên mạng xã hội sau khoảng thời gian “ở ẩn” và nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc từ cư dân mạng.
Hiện tại, Thanh Tú đang tập trung cho việc học tập. Cô theo đuổi ngành thiết kế đồ họa và đang hoàn thành nốt chương trình đại học. Bên cạnh đó, Thanh Tú còn làm thêm ở một quán cà phê tại Sài Gòn. Rời xa showbiz đầy thị phi, nữ diễn viên chọn cho mình một cuộc sống bình dị và nhẹ nhàng.