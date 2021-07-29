Lộ nghi vấn Lương Minh Trang 'cắm sừng' Vinh Râu mới dẫn đến kết cục 'đường ai nấy đi'?

Sau thông báo ly hôn của Lương Minh Trang và Vinh Râu, nhiều cư dân mạng chỉ ra nguyên nhân dẫn đến kết cục "đường ai nấy đi" của cặp đôi.

Vừa qua, ca sĩ Lương Minh Trang bất ngờ thông báo ly hôn với diễn viên hài Vinh Râu sau nhiều năm gắn bó cùng nhau khiến cho người hâm mộ không khỏi tiếc nuối cho mối tình đẹp này. Mặc dù không nói rõ nguyên nhân dẫn đến quyết định này nhưng cô cho biết hai vợ chồng "chia tay" trong êm đẹp và vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp và sẵn sàng hỗ trợ cho nhau trong tương lai. Bài đăng của Lương Minh Trang trên trang cá nhân thông báo về việc ly hôn với Vinh Râu - Ảnh: Chụp màn hình Vinh Râu và Lương Minh Trang từng là cặp vợ chồng được nhiều người ngưỡng mộ vì hôn nhân quá hạnh phúc - Ảnh: Internet Dưới bài đăng tải thông báo ly hôn, rất nhiều khán giả đã để lại bình luận khích lệ tinh thần và không khỏi thắc mắc trước lý do dẫn đến cớ sự này. Bên cạnh những lời động viên tích cực thì cũng có vô số những lời tiêu cực.

Trong số đó, có một vài cư dân mạng còn chỉ ra rằng nguyên nhân "tan vỡ" của cuộc hôn nhân này là vì Lương Minh Trang đã có tình mới. Cụ thể, một cư dân mạng đã chia sẻ lại hình ảnh chụp bài viết của Lương Minh Trang vào ngày 29/6 khi cô đăng tải bức ảnh đeo đồng hồ đôi với một người bạn. Một vài cư dân mạng soi ra bằng chứng Lương Minh Trang có người mới sau ly hôn - Ảnh: Chụp màn hình Trước bình luận này, ngay lập tức, nữ ca sĩ đã có phản hồi. Cô nàng bức xúc đáp trả lại: "Bạn thân con mấy má ơi". Có thể thấy, sau ly hôn, đang mệt mỏi với chuyện gia đình nên khi gặp những bình luận đồn đoán tiêu cực về câu chuyện, nữ ca sĩ không thể nào im lặng.

Sau khi vợ cũ Minh Trang thông báo ly hôn, trên trang cá nhân, phía diễn viên Vinh Râu cũng có dòng tâm sự dài để chia sẻ về việc này. Anh cho biết, quyết định ly hôn là sự đồng thuận của cả 2 và đã diễn ra khá lâu trước đó nhưng hiện tại mới công khai rộng rãi đến người hâm mộ. Bài đăng của Vinh Râu trên trang cá nhân nói về thông tin ly hôn - Ảnh: Chụp màn hình

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lo-nghi-van-luong-minh-trang-cam-sung-vinh-rau-moi-dan-den-ket-cuc-duong-ai-nay-di-414795.html