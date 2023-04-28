Trong 1 bức ảnh, netizen 'soi' có đến 2 nàng hậu vướng nghi vấn đang mang thai?

Chiều ngày 27/4, Đỗ Mỹ Linh chia sẻ loạt ảnh bên cạnh dàn mỹ nhân Hà thành tại sinh nhật của Á hậu Thanh Tú. Những gương mặt đình đám xuất hiện trong khung ảnh gồm Á hậu Thanh Tú, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Đặng Ngọc Hân,.... Có thể thấy, gương mặt của bà xã Đỗ Vinh Quang đã tròn trịa hơn hẳn, nàng hậu cũng khéo léo chọn chỗ ngồi ở giữa để không lộ vóc dáng.

Thế nhưng, ngoài Đỗ Mỹ Linh, dân tình lại "soi" ra thêm 1 nàng hậu Vbiz khác vướng nghi vấn bầu bí. Người ấy không ai khác là Hoa hậu Đặng Ngọc Hân. Bà xã Phú Đạt lộ diện với vẻ ngoài tròn trịa. Bên cạnh đó, nàng hậu cũng để lộ vòng 2 "khác lạ". Thế nên, dân tình cũng đang đồn đoán rằng sau Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Ngọc Hân cũng đang có "tin vui". Tuy nhiên, đây mới chỉ là suy đoán của người hâm mộ, đến thời điểm hiện tại cả Đỗ Mỹ Linh và Đặng Ngọc Hân chưa lên tiếng về tin đồn trên.