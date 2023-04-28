Trong 1 bức ảnh, netizen 'soi' có đến 2 nàng hậu vướng nghi vấn đang mang thai?

Sao Việt 28/04/2023 08:52

Dàn mỹ nhân Hà thành đọ sắc chung một khung hình, Đỗ Mỹ Linh và 1 nàng hậu vướng nghi vấn bầu bí.

Chiều ngày 27/4, Đỗ Mỹ Linh chia sẻ loạt ảnh bên cạnh dàn mỹ nhân Hà thành tại sinh nhật của Á hậu Thanh Tú. Những gương mặt đình đám xuất hiện trong khung ảnh gồm Á hậu Thanh Tú, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Đặng Ngọc Hân,.... Có thể thấy, gương mặt của bà xã Đỗ Vinh Quang đã tròn trịa hơn hẳn, nàng hậu cũng khéo léo chọn chỗ ngồi ở giữa để không lộ vóc dáng. 

Thế nhưng, ngoài Đỗ Mỹ Linh, dân tình lại "soi" ra thêm 1 nàng hậu Vbiz khác vướng nghi vấn bầu bí. Người ấy không ai khác là Hoa hậu Đặng Ngọc Hân. Bà xã Phú Đạt lộ diện với vẻ ngoài tròn trịa. Bên cạnh đó, nàng hậu cũng để lộ vòng 2 "khác lạ". Thế nên, dân tình cũng đang đồn đoán rằng sau Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Ngọc Hân cũng đang có "tin vui". Tuy nhiên, đây mới chỉ là suy đoán của người hâm mộ, đến thời điểm hiện tại cả Đỗ Mỹ Linh và Đặng Ngọc Hân chưa lên tiếng về tin đồn trên. 

Trong 1 bức ảnh, netizen 'soi' có đến 2 nàng hậu vướng nghi vấn đang mang thai? - Ảnh 1
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Hoa hậu Đặng Ngọc Hân lộ diện với vẻ ngoài tròn trịa hơn hẳn trong tiệc sinh nhật Á hậu Thanh Tú giữa tin đồn bầu bí - Ảnh: FBNV
Trong 1 bức ảnh, netizen 'soi' có đến 2 nàng hậu vướng nghi vấn đang mang thai? - Ảnh 2
Ở một góc chụp khác, Hoa hậu Đặng Ngọc Hân để lộ vòng 2 lùm lùm - Ảnh: FBNV
Trong 1 bức ảnh, netizen 'soi' có đến 2 nàng hậu vướng nghi vấn đang mang thai? - Ảnh 3
Thời gian gần đây, Hoa hậu Ngọc Hân thường xuyên diện trang phục rộng rãi để che chắn vòng hai - Ảnh: FBNV
Trong 1 bức ảnh, netizen 'soi' có đến 2 nàng hậu vướng nghi vấn đang mang thai? - Ảnh 4
rước đó, chỉ với một bức ảnh nhưng có đến hai nàng hậu là Đặng Ngọc Hân và Đỗ Mỹ Linh vướng tin đồn đang mang thai con đầu lòng - Ảnh: FBNV

Tháng 12/2022, Hoa hậu Ngọc Hân và doanh nhân Phú Đạt đã tổ chức hôn lễ sau hơn 10 năm yêu nhau. Nói về dự định lên chức mẹ bỉm hậu kết hôn, Hoa hậu Ngọc Hân từng chia sẻ trên sóng truyền hình: "Tôi sẽ để đến khi nào duyên đến thì đón nhận. Tôi không yêu cầu mình phải như thế này, thế kia. Tôi thích thuận theo tự nhiên".

Trong 1 bức ảnh, netizen 'soi' có đến 2 nàng hậu vướng nghi vấn đang mang thai? - Ảnh 5
Đặng Ngọc Hân và Đỗ Mỹ Linh đi chơi Golf cùng nhau - Ảnh: FBNV
Trong 1 bức ảnh, netizen 'soi' có đến 2 nàng hậu vướng nghi vấn đang mang thai? - Ảnh 6
Đặng Ngọc Hân và Đỗ Mỹ Linh có mối quan hệ vô cùng thân thiết - Ảnh: FBNV

Hoa hậu Việt Nam 2010 cho biết, cô và chồng có chung nhiều sở thích. Cả hai đều đam mê, khám phá ẩm thực, đi du lịch, xem phim,... Chuyện tình cảm của cô và ông xã được gia đình ủng hộ. Cả hai thường xuyên xuất hiện trong các dịp lễ, Tết hoặc ngày trọng đại của 2 gia đình. 

Trong 1 bức ảnh, netizen 'soi' có đến 2 nàng hậu vướng nghi vấn đang mang thai? - Ảnh 7
Ngọc Hân và doanh nhân Phú Đạt có chung nhiều sở thích - Ảnh: FBNV
Đỗ Mỹ Linh khoe ảnh được chồng thiếu gia chụp, nhan sắc thế nào mà dân tình 'chắc nịch' chuyện bầu bí?

Đỗ Mỹ Linh khoe ảnh được chồng thiếu gia chụp, nhan sắc thế nào mà dân tình 'chắc nịch' chuyện bầu bí?

Đỗ Mỹ Linh và ông xã vẫn giữ im lặng giữa nghi vấn đã có 'tin vui' sau nửa năm về chung một nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Ngọc Hân và chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh Hoa hậu mang thai

TIN MỚI NHẤT

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Tâm sự 54 phút trước
Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Tâm sự 55 phút trước
Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm