Trong 1 bức ảnh, netizen 'soi' có đến 2 nàng hậu vướng nghi vấn đang mang thai?

Dàn mỹ nhân Hà thành đọ sắc chung một khung hình, Đỗ Mỹ Linh và 1 nàng hậu vướng nghi vấn bầu bí.
- Tụ họp cùng Đỗ Mỹ Linh và hội bạn thân, hoa hậu Ngọc Hân khiến cư dân mạng chú ý vì vòng 2 lộ điểm bất thường!
- Khoe ảnh selfie được chồng 'cưng chiều' đưa đón, Đỗ Mỹ Linh lộ diện một dấu hiệu khiến netizen một lần nữa khẳng định chắc nịch đang trong thời kỳ bầu bí
Chiều ngày 27/4, Đỗ Mỹ Linh chia sẻ loạt ảnh bên cạnh dàn mỹ nhân Hà thành tại sinh nhật của Á hậu Thanh Tú. Những gương mặt đình đám xuất hiện trong khung ảnh gồm Á hậu Thanh Tú, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Đặng Ngọc Hân,.... Có thể thấy, gương mặt của bà xã Đỗ Vinh Quang đã tròn trịa hơn hẳn, nàng hậu cũng khéo léo chọn chỗ ngồi ở giữa để không lộ vóc dáng.
Thế nhưng, ngoài Đỗ Mỹ Linh, dân tình lại "soi" ra thêm 1 nàng hậu Vbiz khác vướng nghi vấn bầu bí. Người ấy không ai khác là Hoa hậu Đặng Ngọc Hân. Bà xã Phú Đạt lộ diện với vẻ ngoài tròn trịa. Bên cạnh đó, nàng hậu cũng để lộ vòng 2 "khác lạ". Thế nên, dân tình cũng đang đồn đoán rằng sau Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Ngọc Hân cũng đang có "tin vui". Tuy nhiên, đây mới chỉ là suy đoán của người hâm mộ, đến thời điểm hiện tại cả Đỗ Mỹ Linh và Đặng Ngọc Hân chưa lên tiếng về tin đồn trên.
Tháng 12/2022, Hoa hậu Ngọc Hân và doanh nhân Phú Đạt đã tổ chức hôn lễ sau hơn 10 năm yêu nhau. Nói về dự định lên chức mẹ bỉm hậu kết hôn, Hoa hậu Ngọc Hân từng chia sẻ trên sóng truyền hình: "Tôi sẽ để đến khi nào duyên đến thì đón nhận. Tôi không yêu cầu mình phải như thế này, thế kia. Tôi thích thuận theo tự nhiên".
Hoa hậu Việt Nam 2010 cho biết, cô và chồng có chung nhiều sở thích. Cả hai đều đam mê, khám phá ẩm thực, đi du lịch, xem phim,... Chuyện tình cảm của cô và ông xã được gia đình ủng hộ. Cả hai thường xuyên xuất hiện trong các dịp lễ, Tết hoặc ngày trọng đại của 2 gia đình.