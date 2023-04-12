Khoe ảnh selfie được chồng 'cưng chiều' đưa đón, Đỗ Mỹ Linh lộ diện một dấu hiệu khiến netizen một lần nữa khẳng định chắc nịch đang trong thời kỳ bầu bí

Kể từ khi Đỗ Mỹ Linh chính thức về chung một nhà với Đỗ Vinh Quang, mọi thông tin liên quan đến cuộc sống hôn nhân, gia đình của nàng hậu luôn được công chúng đặc biệt quan tâm.

Mới đây, trên trang cá nhân, Đỗ Mỹ Linh đăng tải khoảnh khắc được ông xã đón đưa tận tình. Nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ cô nàng khi được chồng "cưng như trứng mỏng" trong từng khoảnh khắc. Đáng chú ý, nhiều dân tình cho rằng gương mặt cô nàng có phần bầu bĩnh hơn trước, giống như việc lên cân trong thời kỳ bầu bĩ. Bên cạnh đó, họ cũng khen ngợi nhan sắc nàng hậu dù không son phấn nhưng nhan sắc vẫn đẹp rạng ngời.

Trong một vài lần lọt vào ống kính của truyền thông, Đỗ Mỹ Linh cũng để lộ vòng 2 to bất thường cùng gương mặt có phần bầu bĩnh hơn trước. Với những dấu hiệu này, netizen đã khẳng định chắc nịch rằng nàng hậu đã mang thai. Tuy nhiên, đó chỉ là suy đoán của dư luận còn thực hư ra sao vẫn chờ người đẹp lên tiếng thông báo tin vui đến khán giả.

Trong một vài lần lọt vào ống kính của truyền thông, Đỗ Mỹ Linh cũng để lộ vòng 2 to bất thường cùng gương mặt có phần bầu bĩnh hơn trước - Ảnh: Internet

Được biết, sau khi về làm dâu chốn hào môn, Đỗ Mỹ Linh hạn chế hoạt động trong giới giải trí để chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình, cô cũng thường xuyên xuất hiện trên khán đài để cổ vũ cho đội bóng của gia đình và nhận về nhiều lời bình luận tích cực về nhan sắc.