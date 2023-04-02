Giữa nghi vấn 'bầu bí', Đỗ Mỹ Linh bất ngờ tung ảnh khoe lưng trần, vóc dáng thon thả, sự thật phía sau khiến dân tình ngỡ ngàng

Hậu trường 02/04/2023 15:48

Mới đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chia sẻ loạt ảnh xinh đẹp, khoe dáng nuột nà giữa tin đồn mang thai.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chia sẻ loạt ảnh xinh đẹp, khoe dáng nuột nà đến khó tin giữa tin đồn mang thai. Không chỉ vậy, nàng dâu hào môn còn kheo trọn lưng trần quyến rũ và eo thon.

Giữa nghi vấn 'bầu bí', Đỗ Mỹ Linh bất ngờ tung ảnh khoe lưng trần, vóc dáng thon thả, sự thật phía sau khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 1Giữa nghi vấn 'bầu bí', Đỗ Mỹ Linh bất ngờ tung ảnh khoe lưng trần, vóc dáng thon thả, sự thật phía sau khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 2

Giữa nghi vấn 'bầu bí', Đỗ Mỹ Linh bất ngờ tung ảnh khoe lưng trần, vóc dáng thon thả, sự thật phía sau khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 3
 Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chia sẻ loạt ảnh xinh đẹp, khoe dáng nuột nà đến khó tin giữa tin đồn mang thai - Ảnh: Internet

Bức ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Trong vài tháng qua, nàng Hậu vướng nghi vấn đang mang thai con đầu lòng, đây là lần hiếm hoi Đỗ Mỹ Linh đăng ảnh khoe rõ thân hình nhưng lại vô cùng thon thả, mảnh mai. Điều này cũng khiến dân tình không khỏi tò mò.

Tuy nhiên, trên thực tế những bức ảnh này là ảnh cũ được chụp vào thời điểm Đỗ Mỹ Linh và chồng chủ tịch đi chụp ảnh cưới. Thời gian gần đây, nàng hậu xinh đẹp họ Đỗ cũng hạn chế đăng ảnh hiện tại cũng như khoe trọn body giữa nghi vấn mang thai.

Giữa nghi vấn 'bầu bí', Đỗ Mỹ Linh bất ngờ tung ảnh khoe lưng trần, vóc dáng thon thả, sự thật phía sau khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 4
Thời gian gần đây, nàng hậu xinh đẹp họ Đỗ cũng hạn chế đăng ảnh hiện tại cũng như khoe trọn body giữa nghi vấn mang thai - Ảnh: Internet

Kể từ khi về làm vợ chủ tịch Đỗ Vinh Quang, Đỗ Mỹ Linh được nhận xét ngày càng có phong thái của một nàng dâu hào môn. ‘Nàng hậu’ thường xuất hiện trong những trang phục kín đáo, thanh lịch.

Giữa nghi vấn 'bầu bí', Đỗ Mỹ Linh bất ngờ tung ảnh khoe lưng trần, vóc dáng thon thả, sự thật phía sau khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 5Giữa nghi vấn 'bầu bí', Đỗ Mỹ Linh bất ngờ tung ảnh khoe lưng trần, vóc dáng thon thả, sự thật phía sau khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 6

Giữa nghi vấn 'bầu bí', Đỗ Mỹ Linh bất ngờ tung ảnh khoe lưng trần, vóc dáng thon thả, sự thật phía sau khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 7
 Đỗ Mỹ Linh vô tình để lộ chi tiết nghi vấn đã lên chức mẹ bầu trong những ảnh leak trước đó - Ảnh: Internet

Trong hình ảnh được lan truyền trước đó, Đỗ Mỹ Linh vô tình để lộ chi tiết nghi vấn đã lên chức mẹ bầu. Nàng hậu chỉ chụp ảnh cận mặt nhưng ảnh phản chiếu trong gương lại để lộ vóc dáng khác lạ. Dễ dàng nhận ra Đỗ Mỹ Linh chọn chiếc váy rộng rãi, khuôn mặt trông tròn trịa hơn và phần trước bụng cũng lùm lùm.

Đỗ Mỹ Linh hiếm hoi mặc váy ôm, để lộ vòng 2 giữa nghi vấn mang thai con đầu lòng với con trai bầu Hiển

Đỗ Mỹ Linh hiếm hoi mặc váy ôm, để lộ vòng 2 giữa nghi vấn mang thai con đầu lòng với con trai bầu Hiển

Mới đây, mạng xã hội rộ lên đoạn clip vợ chồng Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang tình tứ cùng cắt bánh sinh nhật. Không những thế, nàng hậu hiếm hoi mặc váy ôm, để lộ vòng 2 giữa nghi vấn mang thai con đầu lòng.

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