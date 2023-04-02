Giữa nghi vấn 'bầu bí', Đỗ Mỹ Linh bất ngờ tung ảnh khoe lưng trần, vóc dáng thon thả, sự thật phía sau khiến dân tình ngỡ ngàng

Mới đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chia sẻ loạt ảnh xinh đẹp, khoe dáng nuột nà đến khó tin giữa tin đồn mang thai. Không chỉ vậy, nàng dâu hào môn còn kheo trọn lưng trần quyến rũ và eo thon.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chia sẻ loạt ảnh xinh đẹp, khoe dáng nuột nà đến khó tin giữa tin đồn mang thai - Ảnh: Internet

Bức ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Trong vài tháng qua, nàng Hậu vướng nghi vấn đang mang thai con đầu lòng, đây là lần hiếm hoi Đỗ Mỹ Linh đăng ảnh khoe rõ thân hình nhưng lại vô cùng thon thả, mảnh mai. Điều này cũng khiến dân tình không khỏi tò mò.

Tuy nhiên, trên thực tế những bức ảnh này là ảnh cũ được chụp vào thời điểm Đỗ Mỹ Linh và chồng chủ tịch đi chụp ảnh cưới. Thời gian gần đây, nàng hậu xinh đẹp họ Đỗ cũng hạn chế đăng ảnh hiện tại cũng như khoe trọn body giữa nghi vấn mang thai.